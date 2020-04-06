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    Главная / Торги / Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190)

    Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 09:3006.04.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008959698

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014190/ТГУхта

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014190/ТГУхта/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14190_Документация МИ.zip

    ПК 29.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959698Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году

    Начальная цена

    5 795 707,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    28.99.52.000

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-65-63"

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 2"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-80-63"

    Кол-во: 143.0

    "Позиция 3"

    "Прокладка спирально-навитая термостойкая А-2-3-80-100"

    Кол-во: 346.0

    "Позиция 4"

    "Прокладка спирально-навитая термостойкая А-2-3-100-100"

    Кол-во: 547.0

    "Позиция 5"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-125-63"

    Кол-во: 73.0

    "Позиция 6"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-150-100"

    Кол-во: 310.0

    "Позиция 7"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-175-63"

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 8"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-200-63"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 9"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-200-100"

    Кол-во: 188.0

    "Позиция 10"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-250-100"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-250-6"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-300-63"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 13"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-300-100"

    Кол-во: 111.0

    "Позиция 14"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-400-63"

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 15"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-500-63"

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 16"

    "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-50-40"

    Кол-во: 703.0

    "Позиция 17"

    "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-80-40"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 18"

    "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-100-40-У"

    Кол-во: 265.0

    "Позиция 19"

    "Прокладка спирально-навитая термостойкая Г-1-1-200-40-У. Внешнее защитное кольцо из стали 20"

    Кол-во: 95.0

    "Позиция 20"

    "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-250-40"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Прокладка спирально-навитая В-2-3-80-63"

    Кол-во: 168.0

    "Позиция 22"

    "Прокладка спирально-навитая В-2-3-100-64"

    Кол-во: 366.0

    "Позиция 23"

    "Прокладка спирально-навитая В-2-3-150-63"

    Кол-во: 278.0

    "Позиция 24"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-200-63"

    Кол-во: 182.0

    "Позиция 25"

    "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-125-16"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 26"

    "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-150-16"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 27"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-40-У"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 28"

    "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-200-16-У"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 29"

    "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-300-40-У"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 30"

    "Прокладка спирально-навитая Д-3-320,8х263,7х225,6х205,8х4,5-115"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 31"

    "Прокладка спирально-навитая Д-3-400,1х317,5х274,6х255,3х4,5-115"

    Кол-во: 53.0

    "Позиция 32"

    "Прокладка спирально-навитая Д-3-457,2х374,7х327,2х307,3х4,5-115"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Прокладка спирально-навитая Д-3-565,2х463,6х412,8х389,9х4,5-115"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 34"

    "Прокладка спирально-навитая Д-3-682,8х577,9х520,7х489х4,5-115"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Прокладка спирально-навитая 474х446х434х3,3"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 36"

    "Транспортно-заготовительные работы"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Захват для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 6000кг, зев 50мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "Захват для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 8000кг, зев 70мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Захват для вертикального подъема бочек 0,5т"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Захват для подъема труб, грузоподъемность 6000кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 41"

    "Захват для труб"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Звено разъемное, грузоподъемностью 10,0т диаметр 45мм межосевое расстояние 90мм ширина и высота отверстия 355х325мм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 43"

    "Звено разъемное, с увеличенным радиусом гибки скобы грузоподъемностью 8,0т диаметром 45мм межосевое растояние 90 мм ширина и высота отверстия 355 и 325 мм РТ2-8,0"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 44"

    "Крюк чалочный, ХЛ грузоподъемностью 2,0т"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 45"

    "Крюк чалочный, ХЛ грузоподъемностью 3,2т"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 46"

    "Полиспаст под капроновый канат диаметром 10мм г/п 0,3т с двумя трехрольными обоймами"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Полотенце монтажное, грузоподъемность 32,0т диаметр поднимаемого трубопровода 1020мм, траверса 1шт, ленты 2шт, полиэстер, 5100х300х8мм, 115кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Полотенце монтажное, грузоподъемность 8,0т диаметр поднимаемого трубопровода 89-325мм, траверса 1шт, лента 1шт, полиэстер, 1800х180х5мм, 25кг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 49"

    "Сеть подъемная текстильная грузовая 4-гранная, г/п 1 тн, размер 4000х4000, размер ячейки 300"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Сеть подъемная текстильная грузовая 4-гранная, г/п 5,5 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 250"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Сеть подъемная текстильная грузовая 8-гранная, г/п 3 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 150"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Сеть подъемная текстильная грузовая 8-гранная, г/п 5,5 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 200"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Оттяжка с карабином-зацепкой для регулировки направления груза на больших расстояниях, диаметр каната 16мм, длина 25м"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Аппарат пескоструйный на 19 л, 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Аппарат пескоструйный на 63 литра, расход воздуха 270-707л/мин, объем резервуара 63л, давление 4-9атм, средний расход абразива 25-40кг/час, средняя производительность 1,5- 2,8м2/час."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Фланец 50-100-11-1-A-Ст 09Г2С-III"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 57"

    "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 58"

    "Центратор для сварки труб Ду720 ручной облегченный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Центратор звенный наружный для сварки труб Ду1020"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Центратор эксцентриковый наружный для труб диаметром 159-215мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 61"

    "Центратор эксцентриковый ручной для сварки труб Ду273-325"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Прокладка овальная R-49 (8) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Прокладка овальная R-57 (12) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 64"

    "Прокладка овальная R-62 (14) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 65"

    "Прокладка овальная R-66 (16) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 66"

    "Прокладка овальная R-74 (20) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 67"

    "Прокладка овальная R-101 (28) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 68"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-25-63"

    Кол-во: 282.0

    "Позиция 69"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-32-63"

    Кол-во: 113.0

    "Позиция 70"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-40-63"

    Кол-во: 233.0

    "Позиция 71"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-50-63"

    Кол-во: 1293.0

    "Позиция 72"

    "Прокладка спирально-навитая А-2-3-50-100"

    Кол-во: 1123.0

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    Поставка укрытий пожарных гидрантов для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (для субъектов малого...
    176742
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАЙКОП
    Маркетинговые исследования № 32211039322
    Поставка пломбировочного материала для нужд отдела по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"
    Поставка пломбировочного материала для нужд отдела по работе с населением ООО "Газпром...
    176450
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:59(GMT+03:00)
    500 640
    Лоты:
    1
    Регион:
    Адыгея республика
    КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Маркетинговые исследования № 32110132006
    Выбор поставщика катера для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»
    Выбор поставщика катера для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки...
    164290
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    7 874 449
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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