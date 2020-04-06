www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008959698
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014190/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.03.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году
Начальная цена
5 795 707,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
28.99.39.190
28.22.18.390
49.41.11.000
28.99.52.000
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65.0
Кол-во: 143.0
Кол-во: 346.0
Кол-во: 547.0
Кол-во: 73.0
Кол-во: 310.0
Кол-во: 59.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 188.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 111.0
Кол-во: 47.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 703.0
Кол-во: 170.0
Кол-во: 265.0
Кол-во: 95.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 168.0
Кол-во: 366.0
Кол-во: 278.0
Кол-во: 182.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 170.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 53.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 282.0
Кол-во: 113.0
Кол-во: 233.0
Кол-во: 1293.0
Кол-во: 1123.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.