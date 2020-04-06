Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008959698 Уникальный номер закупки 20/4.3/0014190/ТГУхта Номер закупки 0095/20/4.3/0014190/ТГУхта/ПР/ГОС/Э/05.03.2020 Наименование закупки Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 14190) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-30 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Zandelov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Занделов А. С. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году Этапы закупочной процедуры Текущий статус Архив Дата подведения итогов 22.04.2020 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее 32008959698 Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2 Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка грузоподъемного и общезаводского оборудования для нужд "Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году Начальная цена 5 795 707,63 Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Согласно закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документации Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Адрес местонахождения 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Классификатор ОКПД2 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 49.41.11.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах 28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения Классификатор ОКВЭД2 28.22 Производство подъемно-транспортного оборудования Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-65-63" Кол-во: 65.0 "Позиция 2" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-80-63" Кол-во: 143.0 "Позиция 3" "Прокладка спирально-навитая термостойкая А-2-3-80-100" Кол-во: 346.0 "Позиция 4" "Прокладка спирально-навитая термостойкая А-2-3-100-100" Кол-во: 547.0 "Позиция 5" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-125-63" Кол-во: 73.0 "Позиция 6" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-150-100" Кол-во: 310.0 "Позиция 7" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-175-63" Кол-во: 59.0 "Позиция 8" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-200-63" Кол-во: 48.0 "Позиция 9" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-200-100" Кол-во: 188.0 "Позиция 10" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-250-100" Кол-во: 10.0 "Позиция 11" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-250-6" Кол-во: 2.0 "Позиция 12" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-300-63" Кол-во: 70.0 "Позиция 13" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-300-100" Кол-во: 111.0 "Позиция 14" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-400-63" Кол-во: 47.0 "Позиция 15" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-500-63" Кол-во: 44.0 "Позиция 16" "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-50-40" Кол-во: 703.0 "Позиция 17" "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-80-40" Кол-во: 170.0 "Позиция 18" "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-100-40-У" Кол-во: 265.0 "Позиция 19" "Прокладка спирально-навитая термостойкая Г-1-1-200-40-У. Внешнее защитное кольцо из стали 20" Кол-во: 95.0 "Позиция 20" "Прокладка спирально-навитая Г-1-1-250-40" Кол-во: 10.0 "Позиция 21" "Прокладка спирально-навитая В-2-3-80-63" Кол-во: 168.0 "Позиция 22" "Прокладка спирально-навитая В-2-3-100-64" Кол-во: 366.0 "Позиция 23" "Прокладка спирально-навитая В-2-3-150-63" Кол-во: 278.0 "Позиция 24" "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-200-63" Кол-во: 182.0 "Позиция 25" "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-125-16" Кол-во: 11.0 "Позиция 26" "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-150-16" Кол-во: 12.0 "Позиция 27" "Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-40-У" Кол-во: 170.0 "Позиция 28" "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-200-16-У" Кол-во: 11.0 "Позиция 29" "Прокладка спирально-навитая Д-1-1-300-40-У" Кол-во: 45.0 "Позиция 30" "Прокладка спирально-навитая Д-3-320,8х263,7х225,6х205,8х4,5-115" Кол-во: 24.0 "Позиция 31" "Прокладка спирально-навитая Д-3-400,1х317,5х274,6х255,3х4,5-115" Кол-во: 53.0 "Позиция 32" "Прокладка спирально-навитая Д-3-457,2х374,7х327,2х307,3х4,5-115" Кол-во: 10.0 "Позиция 33" "Прокладка спирально-навитая Д-3-565,2х463,6х412,8х389,9х4,5-115" Кол-во: 18.0 "Позиция 34" "Прокладка спирально-навитая Д-3-682,8х577,9х520,7х489х4,5-115" Кол-во: 2.0 "Позиция 35" "Прокладка спирально-навитая 474х446х434х3,3" Кол-во: 12.0 "Позиция 36" "Транспортно-заготовительные работы" Кол-во: 1.0 "Позиция 37" "Захват для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 6000кг, зев 50мм" Кол-во: 4.0 "Позиция 38" "Захват для подъема и перемещения труб, рабочая нагрузка 8000кг, зев 70мм" Кол-во: 2.0 "Позиция 39" "Захват для вертикального подъема бочек 0,5т" Кол-во: 5.0 "Позиция 40" "Захват для подъема труб, грузоподъемность 6000кг" Кол-во: 4.0 "Позиция 41" "Захват для труб" Кол-во: 10.0 "Позиция 42" "Звено разъемное, грузоподъемностью 10,0т диаметр 45мм межосевое расстояние 90мм ширина и высота отверстия 355х325мм" Кол-во: 40.0 "Позиция 43" "Звено разъемное, с увеличенным радиусом гибки скобы грузоподъемностью 8,0т диаметром 45мм межосевое растояние 90 мм ширина и высота отверстия 355 и 325 мм РТ2-8,0" Кол-во: 20.0 "Позиция 44" "Крюк чалочный, ХЛ грузоподъемностью 2,0т" Кол-во: 40.0 "Позиция 45" "Крюк чалочный, ХЛ грузоподъемностью 3,2т" Кол-во: 80.0 "Позиция 46" "Полиспаст под капроновый канат диаметром 10мм г/п 0,3т с двумя трехрольными обоймами" Кол-во: 4.0 "Позиция 47" "Полотенце монтажное, грузоподъемность 32,0т диаметр поднимаемого трубопровода 1020мм, траверса 1шт, ленты 2шт, полиэстер, 5100х300х8мм, 115кг" Кол-во: 4.0 "Позиция 48" "Полотенце монтажное, грузоподъемность 8,0т диаметр поднимаемого трубопровода 89-325мм, траверса 1шт, лента 1шт, полиэстер, 1800х180х5мм, 25кг" Кол-во: 4.0 "Позиция 49" "Сеть подъемная текстильная грузовая 4-гранная, г/п 1 тн, размер 4000х4000, размер ячейки 300" Кол-во: 1.0 "Позиция 50" "Сеть подъемная текстильная грузовая 4-гранная, г/п 5,5 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 250" Кол-во: 1.0 "Позиция 51" "Сеть подъемная текстильная грузовая 8-гранная, г/п 3 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 150" Кол-во: 1.0 "Позиция 52" "Сеть подъемная текстильная грузовая 8-гранная, г/п 5,5 тн, размер 5000х5000, размер ячейки 200" Кол-во: 1.0 "Позиция 53" "Оттяжка с карабином-зацепкой для регулировки направления груза на больших расстояниях, диаметр каната 16мм, длина 25м" Кол-во: 1.0 "Позиция 54" "Аппарат пескоструйный на 19 л, 170-707 л/мин 4-9 атм 1,5-2,8 м2/час" Кол-во: 10.0 "Позиция 55" "Аппарат пескоструйный на 63 литра, расход воздуха 270-707л/мин, объем резервуара 63л, давление 4-9атм, средний расход абразива 25-40кг/час, средняя производительность 1,5- 2,8м2/час." Кол-во: 2.0 "Позиция 56" "Фланец 50-100-11-1-A-Ст 09Г2С-III" Кол-во: 6.0 "Позиция 57" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый" Кол-во: 3.0 "Позиция 58" "Центратор для сварки труб Ду720 ручной облегченный" Кол-во: 1.0 "Позиция 59" "Центратор звенный наружный для сварки труб Ду1020" Кол-во: 2.0 "Позиция 60" "Центратор эксцентриковый наружный для труб диаметром 159-215мм" Кол-во: 4.0 "Позиция 61" "Центратор эксцентриковый ручной для сварки труб Ду273-325" Кол-во: 2.0 "Позиция 62" "Прокладка овальная R-49 (8) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 2.0 "Позиция 63" "Прокладка овальная R-57 (12) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 32.0 "Позиция 64" "Прокладка овальная R-62 (14) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 10.0 "Позиция 65" "Прокладка овальная R-66 (16) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 32.0 "Позиция 66" "Прокладка овальная R-74 (20) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 11.0 "Позиция 67" "Прокладка овальная R-101 (28) 08Х18Н10 твердость не более 140 НВ" Кол-во: 3.0 "Позиция 68" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-25-63" Кол-во: 282.0 "Позиция 69" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-32-63" Кол-во: 113.0 "Позиция 70" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-40-63" Кол-во: 233.0 "Позиция 71" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-50-63" Кол-во: 1293.0 "Позиция 72" "Прокладка спирально-навитая А-2-3-50-100" Кол-во: 1123.0