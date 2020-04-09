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    Главная / Торги / Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959584Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008959584

    Уникальный номер закупки

    20/2.3/0009544/ГППроект

    Номер закупки

    0080/20/2.3/0009544/ГППроект/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о внесении изменений_9544_26.03_.doc

    Уведомление о внесении изменений_9544_26.03_.pdf

    Документация_9544_12.03.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерузалимский Р. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 14:0016.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959584Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ

    Начальная цена

    3 121 544,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязки устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Касимовское ПХГ"

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