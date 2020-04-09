Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый ГРС «Варгаши» - д. Малопесьяная - с. Лихачи - с. Заложное - с. Мостовское - д. Бол. Молотово - с. Яблоневое - д. Урал - с. Верхнесуерское - с. Терпугово - с. Бол. Просеково - д. Ошурково - д. Мал. Шмаково - д. Бол. Шмаково - д. Волосниково - с. Шастово - д. Секисово - д. Шмаково с отводами на д. Заозерная, д. Сосновка, д. Белово, д. Середкино, д. Крутихинское, д. Плотниково Варгашинского района Курганской области для нужд ООО «Газпром проектирование» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/22/2.3/0008483/ГППроект/ПР/ГОС/Э/28.01.2022