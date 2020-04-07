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Номер извещения
32008959078
Уникальный номер закупки
20/2.1/0016162/Озон
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий для нужд ООО "Озон", расположенных в Оренбургской области в 2020-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-27-09
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин А. В.
Место рассмотрения предложений
ООО "Озон", 460001, область Оренбургская, город Оренбург, ул. Чкалова, 1
Закупки и тендеры 56
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по уборке части помещений ДКиС "Газовик"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке части помещений ДКиС "Газовик"
Начальная цена
19 033 915,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
81.29
81.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15717.996
Кол-во: 45102.6
Кол-во: 4519.2
Кол-во: 63018.0
Кол-во: 15717.996
Кол-во: 45102.6
Кол-во: 4519.2
Кол-во: 63018.0
Кол-во: 15717.996
Кол-во: 45102.6
Кол-во: 4519.2
Кол-во: 63018.0
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