Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008959004 Уникальный номер закупки 20/2.1/0001349/СПГ Номер закупки 0061/20/2.1/0001349/СПГ/К/ГОС/Э/05.03.2020 Наименование закупки Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ Юридический адрес 194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643 Почтовый адрес 190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460 Контактный телефон +7 812 677-09-77 Факс Адрес электронной почты Zakupki@gazpromlng.ru Ф.И.О. контактного лица Русакова А. П. Место рассмотрения предложений 194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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