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Номер извещения
32008959004
Уникальный номер закупки
20/2.1/0001349/СПГ
Наименование закупки
Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 812 677-09-77
Факс
Адрес электронной почты
Zakupki@gazpromlng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова А. П.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.202009.04.2020 14:0009.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959004Подведение итогов не позднее Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
69.10
69.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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