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    Главная / Торги / Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008959004

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0001349/СПГ

    Номер закупки

    0061/20/2.1/0001349/СПГ/К/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    1349_Продление_09.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

    Почтовый адрес

    190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

    Контактный телефон

    +7 812 677-09-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    Zakupki@gazpromlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Русакова А. П.

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 14:0009.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959004Подведение итогов не позднее Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

    190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

    Классификатор ОКПД2

    69.10

    Услуги юридические

    Классификатор ОКВЭД2

    69.10

    Деятельность в области права

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Юридические услуги"

    Кол-во: 1.0

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