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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

    Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008958748

    Уникальный номер закупки

    20/4.6/0001453/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1453 Документация КО (версия 1).rar

    1453 Продл. до 20.03.2020 (КО).docx

    Продление (КО)31.03.20.docx

    Продление 08.04.2020.docx

    1453 Продл 22.04.2020 (КО) итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958748Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

    Начальная цена

    6 281 433,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    46.69.14

    Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнитель двери для пароконвекционной печи, силиконовый, жаростойкий до 350 град С. Габаритные размеры 760x485 mm. Размеры в сечении 29.3x11.8 mm (цвет черный) Артикул: 0С1477 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Кран сливной материал - никелированная латунь с наворачивающейся гайкой D 1"1/2, прокладка, D выхода 1"1/2, поворот на 90 град. вниз, пластиковая поворотная ручка, для пищеварочных котлов. Артикул: 0G3669 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Электронный модуль для котла пищеварочного. Температурный диапазон: +30…+110. 230 V. 7 точек подключения для датчиков под винт. Версия Rev.00. Крепление на DIN рейку, габаритные размеры 100х35х115 мм. Артикул: OKW899 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Электронный модуль для котла пищеварочного. Температурный диапазон: +30…+110. 230 V. 7 точек подключения для датчиков под винт. Версия Rev.00. Крепление на DIN рейку, габаритные размеры 100х35х115 мм. Артикул: OKХ-117 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Вал стальной длина 480 мм. D 20 мм. с проточками под шпонки 8 мм. глубина паза 6,3 мм. с 2-х сторон. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ARB-1001E (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Вал стальной длина 480 мм. D 20 мм. с проточками под шпонки 6 мм. глубина паза 6,3 мм. с 2-х сторон. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: ARBI-501129E (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Трос поликорд синтетический под пайку D 15 мм. зеленый, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: COP-1000 (или эквивалент)."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 8"

    "Вал ведущий стальной наружный D 30 мм. с проточками по поверхности для установки 2-х шпонок 8 мм. длина проточки 100 мм., глубина паза 6,3 мм. общая длина вала 480 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: ARB-501575EI (или эквивалент)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Вал для кривой (поворотной) секции в сборе с 4-мя пластиковыми роликами, D вала 20 мм. длина 480 мм. D роликов 160 мм. проточка под канат 15 мм. глубина 18 мм. 3 подшипника D 20 мм, 2 зубчатых стальных колеса D 100 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ARB-501444EI (или эквивалент)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Зажим 2 стяжные пластины для крепления поликорда D 15 мм, стяжные болты М 8, длина 50 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ENTP-500195 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Датчик-фотоэлемент обнаружения предметов D 27 мм, с нижним подключением к датчику XCKP 106, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:XCKP106 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Мотор-редуктор в сборе: 380 V, ток 1,92А, 1640 об/мин. Мощность 0,37 kW. Торцевое подключение редуктора. Выходной вал D 20 мм. , редуктор с выходами под 2 вала D 28 мм. Передаточное число i=60. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:MOT50-3016 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Зажим 2 стяжные пластины для крепления поликорда D 15 мм, стяжные болты М 8, длина 50 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:KIT-500159E (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Подшипник металлический шариковый радиальный, закрытый, без сепаратора, одна дорожка качения, корпус снабжен фланцевым креплением с двумя торцевыми точками фиксации, применяющийся для листового материала, внутренний D20 мм., наружный D45 мм., одна дорожка качения, ширина 15 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:D20 PALI-1004 (или эквивалент)."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 15"

    "Подшипник металлический шариковый радиальный, закрытый, без сепаратора, одна дорожка качения, корпус снабжен фланцевым креплением с двумя торцевыми точками фиксации, применяющийся для листового материала, внутренний D30 мм., наружный D55 мм., одна дорожка качения, ширина 17 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: D30 PALI-1006 (или эквивалент)."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 16"

    "Прокладка стальная верхнего направляющего ролика, наружний D 40 мм, внутренний D 10 мм, толщина 2 мм, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ROND-LL10 (или эквивалент)."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 17"

    "Распорка поддерживающая для каната, длина 480 мм, с отверсиями D 10 мм. на торцах для крепления к корпусу транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ENTI-501116 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Направляющий ролик верхнего каната D 50 мм, крепление шпилькой М 8, высота 30 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GALP-502436 (или эквивалент)."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 19"

    "Внутренний пластиковый ролик направляющего каната наружный D 37 мм, высота 18 мм, с отверстием под втулку 10 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GALP-501110 (или эквивалент)."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 20"

    "Ролик предохранительный пластиковый толщина 17 мм, для поворота на 360 град. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: POP-5008330 (или эквивалент)."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 21"

    "Эластичный штифт стальной 6 х 60 мм, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GOUPI-1000 (или эквивалент)."

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 22"

    "Элктроклапан - заслонка винтовая запорная в сборе с сальниками и двумя концевыми выключателями верхнего и нижнего положения. D 2" Артикул: VANEL 1521 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Диск перфорированный 20 отверстий D 20 мм, с грязевыми сбросами, материал чугун-литье, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: DISQF 500395 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Двигатель электрический 380 V, Ток 6,47А, 1700 об/мин. Класс защиты IP 55. Мощность 0,55 kW. Торцевое крепление заслонки. Артикул: VG1001EFR (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Блок алюминиевый цельно литой, с входным квадратным приемником 150х150 мм. грязной воды и подключением к ручейку, 6 сквозных отверстий для стяжки блока измельчителя М 8, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: A 1000 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Блок дробильный комплектный, чугун, в комплекте со стальными ножами и перфорированной сеткой, 2 шариковых подшипника, 2 сальниковых уплотнителя, тройной крепеж к корпусу измельчителя, нижнее подключение к трубе спецканализации D 3", поставляется только в сборе из-за точности изготовления на заводе, для BIODEC SEPARE BLOC"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Кольцо для грубого измельчения пищевых отходов, чугун с полированными кромками и D 320 мм. высота 130 мм, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: COUR F 500393 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Направляющая выгнутая левая толщина 3 мм, длина 200 мм, высота 40 мм, с ухом под крепление к корпусу винтом М 5, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: GUIDI-502573 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Направляющая выгнутая правая толщина 3 мм, длина 200 мм, высота 40 мм, с ухом под крепление к корпусу винтом М 5 для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: GUIDI-502573S (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Насос рециркуляционный для грязной воды, 380V, 4,9 kW, производительность 10 м3/ч, вход грязной воды по центру, выброс 90 градусов вверх, D 3" Артикул: MOT144FR (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Регулятор тип DN R2, питание 220 V, 3 VA. Подключение питания через винтовое соединение, возможность подключения 2-х датчиков верхнего и нижнего уровня, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: INTER1001 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Устройство микроконтактное металлический корпус IP 67, защита на машине согласно норме NF E 09-51 нераскрываемый, контакт с принудительным открытием Тип AZ 335, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: INTER1002 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Плата силовая COP 20-T для пароконвекционной печи, c входами и выходами под разъемы. Размер 350 х 140 мм. питание 220 V. С встроенным элементом питания 2025, 15 черных реле, 2 оранжевых реле. Артикул: 0C6570 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Распределитель воды: входной D 3/4 ", выход под цангу D 10 мм. выход под шланг D 8 мм. в сборе с 2 соленоидными клапанами (катушка 220 V), для пароконвекционной печи. Артикул: 0С6374 (или эквивалент)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Клапан входной для пароконвекционной печи, с соленоидной катушкой 220 V, подсоединение 3/4 ", выход D 10 мм. под трубку с хомутом прямоточный, нормально закрытый Артикул: 0С5515 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Помпа вибрационная, для пароконвекционной печи, электрическая мощность 32 W, 220 V, с комплектом крепления, выходной штуцер под трубку D 6 мм, на входе резьба под штуцер и трубку D 6 мм. Артикул: 0С5371 (или эквивалент)."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 37"

    "Набор трубок для пароконвекционной печи, в комплекте с шлангом D 17 мм, длина 550 мм, пластиковый коллектор с 2 выходами и 2-я шлангами D 7 мм, длина шлангов 200 мм. Артикул: 0С4246 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 38"

    "Клапан двухходовой для пароконвекционной печи, с двумя соленоидными катушками 220 V, подсоединение 3/4 ", два выхода D 10 мм. под трубку с хомутом прямоточный, нормально закрытый Артикул: 0С4246 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 39"

    "Лямбда датчик для пароконвекционной печи, с чувствительным элементом измерения уровня влажности, крепление к корпусу гайкой М19, контактный разъем для подключения на 5 фишек. Артикул: 0С6465 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Электрический двигатель для пароконвекционной печи, асинхронный 2-х скоростной, 220V 60W, с торцевым кремлением через 4 лапы, выходной вал D20 мм. и 10 мм., длина 90мм, с отверстием и резьбой под болт М5, шаг резьбы 1,5. для крепления крыльчатки. Артикул: 0С5287 (006998) (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Вентилятор охлаждения электронной платы, для пароконвекционной печи, D крыльчатки 100 мм, пластиковый кожух с 4-я отверстиями D5 мм. для крепления к корпусу, 220 V, 0,11 A односкоростной. глубина 39 мм, габаритные размеры 120 х 120 мм. Артикул: 0С4106 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 42"

    "Уплотнительное кольцо для пароконвекционной печи, D 20 мм термостойкое до 350 град, Артикул: 2873 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Уплотнитель вала двигателя для пароконвекционной печи, термостойкий до 350 град. D 20 мм. Артикул: 2699 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Фланец двигателя стальной для пароконвекционной печи, D 74 мм, с 3-я крепежными отверстиями D 9мм, толщина пластины 2,6 мм, центральное отверстие D 22 мм. Артикул: 0С4138 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Каплесборник пластиковый для пароконвекционной печи, с задними 3-я скобами и выходной трубкой D 13 мм. длина выпуска 25 мм, общяя длина лотка 602 мм. Артикул: 0С4242 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Уплотнитель двери для пароконвекционной печи, силиконовый, жаростойкий до 350 град С. Габаритные размеры 500x480 mm. Размеры в сечении 29.3x11.8 mm (цвет черный) Артикул: 0С1496 (или эквивалент)."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Уплотнение коллектора для пароконвекционной печи, комплект разрезных намагниченных элементов D 16 мм, 2 шт, D 12 мм. 1 шт. длина 13 мм и 32 мм соответственно. Артикул: 0С7073 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Катушка душа для пароконвекционной печи, в комплкте с душирующей ручкой и кнопкой подачи воды, подключение к воде через цанговый разъем D 8 мм. Длина смотанного шланга 1000 мм. Катушка с возвратным механизмом D 170 мм. с креплением к корпусу печи 2-я винтами M 4. Артикул: 0С4248 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Сливной клапан бойлера для пароконвекционной печи, латунный с покрытием, шаровый кран с внутренней резьбой на входе и выходе 3/4", электрический приводной понижающий редуктор с креплениемк хвостовику крана. Подключение питания через 3-х жильный разъем, 220 V. длина сетевого кабеля 280 мм. Сечение кабеля ПВС 4 х 0,75. Артикул: 0С0882 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Пробка пластиковая синяя для пароконвекционной печи, на емкость для моющего средства D 32 мм. Артикул: 0C1151 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Пробка пластиковая красная для пароконвекционной печи, на емкость для моющего средства D 32 мм. Артикул: 0C1152 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Лампа галогенная термостойкая, для пароконвекционной печи, прозрачная 12 V, 20 W цоколь G4. Артикул: 0С4396 (или эквивалент)."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 53"

    "Патрон G4 для пароконвекционной печи, с креплением и 2-я термостойкими проводами сечением 2 х 0,75 мм. Длина проводов 250 мм. Артикул: 7055 (или эквивалент)."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 54"

    "Уплотнение резиновое термостойкое для пароконвекционной печи, с 4-я отверстиями для крепления D 3 мм, Внешний диаметр 73 мм, внутренний диаметр 41 мм для стекла, глубина уплотнителя 22 мм. Артикул: 2626 (или эквивалент)."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Стекло термостойкое для пароконвекционной печи, до 350 градусов, круглое D 44 мм, толщина 3 мм. Артикул: 2627 (или эквивалент)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 56"

    "Уплотнитель вентиляции камеры для пароконвекционной печи, резиновый черный габаритные размеры 87x77 mm, размеры отверстия 44x34 mm. Артикул: 7005 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Кольцевой ТЭН 5670 W, 400 V двойной, для пароконвекционной печи, с подключением через фостоны 5,2 мм.Артикул: 0C7052 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "Петля двери для пароконвекционной печи, нижняя стальная распашная на 180 град., шток высотой 35 мм. D 5 мм., в сборе с регулировочным узлом угла открывания и фиксации двери. Артикул: 0C4235 (или эквивалент)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Бойлер для пароконвекционной печи, нержавеющая сталь, с перегородками для сбора водяного камня, 2 отверстия для температурных датчиков, отверстие для ТЭНа прямоугольной формы, размер 80 х 120 мм. Артикул: 0C5848 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Мотор заслонка для пароконвекционной печи, с прямым валом длиной 100 мм. D 5 мм, в сборе с 2-я микровыключателями, напряжение 220 V. 3 ушка для крепления к корпусу печи. Артикул: 0С0883 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Конденсатор для пароконвекционной печи, электролитический 12,5 мкФ 450В 50/60Гц, 4 клеммы для подключения к эл. схеме. Артикул: 47541 (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Трансформатор для пароконвекционной печи, силовой 230V-12V-24V 100VA с двумя разъемами на 3 и 4 подключения проводов под фишки, напольного исполнения и 4-мя ушками для крепления к корпусу печи. Артикул: 7046 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Фильтр для пароконвекционной печи, сетевой пластиковый с разъемом для подключения к эл.схеме на 4 контакта, заземляющая шина вынесена отдельно и закреплена на корпус. Круглого сечения диаметром 55 мм. Артикул: 49303 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Плата элктронная питания, для пароконвекционной печи, с 2-я разъемами по 2 контакта для подключения к эл.схеме печи, в комплекте с трансформатором, тиристором, 4-я конденсаторами и резисторами. Артикул: 7047 (или эквивалент)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Интерфейс для пароконвекционной печи, в пластиковом кожухе герметичного исполнения, 2 клавиши включения/выключения на лицевой части, тач дисплей пользовательского меню, электронный модуль управления силовой платой, лекгосъемный шлейфовый разъем, габаритные размеры 308 х 162 мм. Артикул: 0СA070 (или эквивалент)."

    Кол-во: 3.0

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