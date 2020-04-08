Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

Поставка запасных частей для ремонта торгово-технологического оборудования для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/4.6/0001453/ПАО Газпром/К/ГОС)

Цена договора и требования к обеспечению

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ПАО Газпром Все закупки и тендеры ПАО Газпром

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Уплотнитель двери для пароконвекционной печи, силиконовый, жаростойкий до 350 град С. Габаритные размеры 760x485 mm. Размеры в сечении 29.3x11.8 mm (цвет черный) Артикул: 0С1477 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Кран сливной материал - никелированная латунь с наворачивающейся гайкой D 1"1/2, прокладка, D выхода 1"1/2, поворот на 90 град. вниз, пластиковая поворотная ручка, для пищеварочных котлов. Артикул: 0G3669 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Электронный модуль для котла пищеварочного. Температурный диапазон: +30…+110. 230 V. 7 точек подключения для датчиков под винт. Версия Rev.00. Крепление на DIN рейку, габаритные размеры 100х35х115 мм. Артикул: OKW899 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Электронный модуль для котла пищеварочного. Температурный диапазон: +30…+110. 230 V. 7 точек подключения для датчиков под винт. Версия Rev.00. Крепление на DIN рейку, габаритные размеры 100х35х115 мм. Артикул: OKХ-117 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Вал стальной длина 480 мм. D 20 мм. с проточками под шпонки 8 мм. глубина паза 6,3 мм. с 2-х сторон. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ARB-1001E (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Вал стальной длина 480 мм. D 20 мм. с проточками под шпонки 6 мм. глубина паза 6,3 мм. с 2-х сторон. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: ARBI-501129E (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Трос поликорд синтетический под пайку D 15 мм. зеленый, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: COP-1000 (или эквивалент)." Кол-во: 100.0

"Позиция 8" "Вал ведущий стальной наружный D 30 мм. с проточками по поверхности для установки 2-х шпонок 8 мм. длина проточки 100 мм., глубина паза 6,3 мм. общая длина вала 480 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ)Артикул: ARB-501575EI (или эквивалент)." Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Вал для кривой (поворотной) секции в сборе с 4-мя пластиковыми роликами, D вала 20 мм. длина 480 мм. D роликов 160 мм. проточка под канат 15 мм. глубина 18 мм. 3 подшипника D 20 мм, 2 зубчатых стальных колеса D 100 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ARB-501444EI (или эквивалент)." Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Зажим 2 стяжные пластины для крепления поликорда D 15 мм, стяжные болты М 8, длина 50 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ENTP-500195 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 11" "Датчик-фотоэлемент обнаружения предметов D 27 мм, с нижним подключением к датчику XCKP 106, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:XCKP106 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Мотор-редуктор в сборе: 380 V, ток 1,92А, 1640 об/мин. Мощность 0,37 kW. Торцевое подключение редуктора. Выходной вал D 20 мм. , редуктор с выходами под 2 вала D 28 мм. Передаточное число i=60. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:MOT50-3016 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Зажим 2 стяжные пластины для крепления поликорда D 15 мм, стяжные болты М 8, длина 50 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:KIT-500159E (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Подшипник металлический шариковый радиальный, закрытый, без сепаратора, одна дорожка качения, корпус снабжен фланцевым креплением с двумя торцевыми точками фиксации, применяющийся для листового материала, внутренний D20 мм., наружный D45 мм., одна дорожка качения, ширина 15 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул:D20 PALI-1004 (или эквивалент)." Кол-во: 12.0

"Позиция 15" "Подшипник металлический шариковый радиальный, закрытый, без сепаратора, одна дорожка качения, корпус снабжен фланцевым креплением с двумя торцевыми точками фиксации, применяющийся для листового материала, внутренний D30 мм., наружный D55 мм., одна дорожка качения, ширина 17 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: D30 PALI-1006 (или эквивалент)." Кол-во: 12.0

"Позиция 16" "Прокладка стальная верхнего направляющего ролика, наружний D 40 мм, внутренний D 10 мм, толщина 2 мм, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ROND-LL10 (или эквивалент)." Кол-во: 16.0

"Позиция 17" "Распорка поддерживающая для каната, длина 480 мм, с отверсиями D 10 мм. на торцах для крепления к корпусу транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: ENTI-501116 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Направляющий ролик верхнего каната D 50 мм, крепление шпилькой М 8, высота 30 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GALP-502436 (или эквивалент)." Кол-во: 6.0

"Позиция 19" "Внутренний пластиковый ролик направляющего каната наружный D 37 мм, высота 18 мм, с отверстием под втулку 10 мм. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GALP-501110 (или эквивалент)." Кол-во: 16.0

"Позиция 20" "Ролик предохранительный пластиковый толщина 17 мм, для поворота на 360 град. для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: POP-5008330 (или эквивалент)." Кол-во: 48.0

"Позиция 21" "Эластичный штифт стальной 6 х 60 мм, для транспортера грязной посуды GSV-30 (спецзаказ) Артикул: GOUPI-1000 (или эквивалент)." Кол-во: 36.0

"Позиция 22" "Элктроклапан - заслонка винтовая запорная в сборе с сальниками и двумя концевыми выключателями верхнего и нижнего положения. D 2" Артикул: VANEL 1521 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Диск перфорированный 20 отверстий D 20 мм, с грязевыми сбросами, материал чугун-литье, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: DISQF 500395 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Двигатель электрический 380 V, Ток 6,47А, 1700 об/мин. Класс защиты IP 55. Мощность 0,55 kW. Торцевое крепление заслонки. Артикул: VG1001EFR (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Блок алюминиевый цельно литой, с входным квадратным приемником 150х150 мм. грязной воды и подключением к ручейку, 6 сквозных отверстий для стяжки блока измельчителя М 8, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: A 1000 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Блок дробильный комплектный, чугун, в комплекте со стальными ножами и перфорированной сеткой, 2 шариковых подшипника, 2 сальниковых уплотнителя, тройной крепеж к корпусу измельчителя, нижнее подключение к трубе спецканализации D 3", поставляется только в сборе из-за точности изготовления на заводе, для BIODEC SEPARE BLOC" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Кольцо для грубого измельчения пищевых отходов, чугун с полированными кромками и D 320 мм. высота 130 мм, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: COUR F 500393 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Направляющая выгнутая левая толщина 3 мм, длина 200 мм, высота 40 мм, с ухом под крепление к корпусу винтом М 5, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: GUIDI-502573 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 29" "Направляющая выгнутая правая толщина 3 мм, длина 200 мм, высота 40 мм, с ухом под крепление к корпусу винтом М 5 для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: GUIDI-502573S (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Насос рециркуляционный для грязной воды, 380V, 4,9 kW, производительность 10 м3/ч, вход грязной воды по центру, выброс 90 градусов вверх, D 3" Артикул: MOT144FR (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Регулятор тип DN R2, питание 220 V, 3 VA. Подключение питания через винтовое соединение, возможность подключения 2-х датчиков верхнего и нижнего уровня, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: INTER1001 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Устройство микроконтактное металлический корпус IP 67, защита на машине согласно норме NF E 09-51 нераскрываемый, контакт с принудительным открытием Тип AZ 335, для BIODEC SEPARE BLOC Артикул: INTER1002 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Плата силовая COP 20-T для пароконвекционной печи, c входами и выходами под разъемы. Размер 350 х 140 мм. питание 220 V. С встроенным элементом питания 2025, 15 черных реле, 2 оранжевых реле. Артикул: 0C6570 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Распределитель воды: входной D 3/4 ", выход под цангу D 10 мм. выход под шланг D 8 мм. в сборе с 2 соленоидными клапанами (катушка 220 V), для пароконвекционной печи. Артикул: 0С6374 (или эквивалент)." Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Клапан входной для пароконвекционной печи, с соленоидной катушкой 220 V, подсоединение 3/4 ", выход D 10 мм. под трубку с хомутом прямоточный, нормально закрытый Артикул: 0С5515 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Помпа вибрационная, для пароконвекционной печи, электрическая мощность 32 W, 220 V, с комплектом крепления, выходной штуцер под трубку D 6 мм, на входе резьба под штуцер и трубку D 6 мм. Артикул: 0С5371 (или эквивалент)." Кол-во: 8.0

"Позиция 37" "Набор трубок для пароконвекционной печи, в комплекте с шлангом D 17 мм, длина 550 мм, пластиковый коллектор с 2 выходами и 2-я шлангами D 7 мм, длина шлангов 200 мм. Артикул: 0С4246 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 38" "Клапан двухходовой для пароконвекционной печи, с двумя соленоидными катушками 220 V, подсоединение 3/4 ", два выхода D 10 мм. под трубку с хомутом прямоточный, нормально закрытый Артикул: 0С4246 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 39" "Лямбда датчик для пароконвекционной печи, с чувствительным элементом измерения уровня влажности, крепление к корпусу гайкой М19, контактный разъем для подключения на 5 фишек. Артикул: 0С6465 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Электрический двигатель для пароконвекционной печи, асинхронный 2-х скоростной, 220V 60W, с торцевым кремлением через 4 лапы, выходной вал D20 мм. и 10 мм., длина 90мм, с отверстием и резьбой под болт М5, шаг резьбы 1,5. для крепления крыльчатки. Артикул: 0С5287 (006998) (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Вентилятор охлаждения электронной платы, для пароконвекционной печи, D крыльчатки 100 мм, пластиковый кожух с 4-я отверстиями D5 мм. для крепления к корпусу, 220 V, 0,11 A односкоростной. глубина 39 мм, габаритные размеры 120 х 120 мм. Артикул: 0С4106 (или эквивалент)." Кол-во: 3.0

"Позиция 42" "Уплотнительное кольцо для пароконвекционной печи, D 20 мм термостойкое до 350 град, Артикул: 2873 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Уплотнитель вала двигателя для пароконвекционной печи, термостойкий до 350 град. D 20 мм. Артикул: 2699 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 44" "Фланец двигателя стальной для пароконвекционной печи, D 74 мм, с 3-я крепежными отверстиями D 9мм, толщина пластины 2,6 мм, центральное отверстие D 22 мм. Артикул: 0С4138 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Каплесборник пластиковый для пароконвекционной печи, с задними 3-я скобами и выходной трубкой D 13 мм. длина выпуска 25 мм, общяя длина лотка 602 мм. Артикул: 0С4242 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Уплотнитель двери для пароконвекционной печи, силиконовый, жаростойкий до 350 град С. Габаритные размеры 500x480 mm. Размеры в сечении 29.3x11.8 mm (цвет черный) Артикул: 0С1496 (или эквивалент)." Кол-во: 4.0

"Позиция 47" "Уплотнение коллектора для пароконвекционной печи, комплект разрезных намагниченных элементов D 16 мм, 2 шт, D 12 мм. 1 шт. длина 13 мм и 32 мм соответственно. Артикул: 0С7073 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Катушка душа для пароконвекционной печи, в комплкте с душирующей ручкой и кнопкой подачи воды, подключение к воде через цанговый разъем D 8 мм. Длина смотанного шланга 1000 мм. Катушка с возвратным механизмом D 170 мм. с креплением к корпусу печи 2-я винтами M 4. Артикул: 0С4248 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Сливной клапан бойлера для пароконвекционной печи, латунный с покрытием, шаровый кран с внутренней резьбой на входе и выходе 3/4", электрический приводной понижающий редуктор с креплениемк хвостовику крана. Подключение питания через 3-х жильный разъем, 220 V. длина сетевого кабеля 280 мм. Сечение кабеля ПВС 4 х 0,75. Артикул: 0С0882 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Пробка пластиковая синяя для пароконвекционной печи, на емкость для моющего средства D 32 мм. Артикул: 0C1151 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Пробка пластиковая красная для пароконвекционной печи, на емкость для моющего средства D 32 мм. Артикул: 0C1152 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Лампа галогенная термостойкая, для пароконвекционной печи, прозрачная 12 V, 20 W цоколь G4. Артикул: 0С4396 (или эквивалент)." Кол-во: 10.0

"Позиция 53" "Патрон G4 для пароконвекционной печи, с креплением и 2-я термостойкими проводами сечением 2 х 0,75 мм. Длина проводов 250 мм. Артикул: 7055 (или эквивалент)." Кол-во: 10.0

"Позиция 54" "Уплотнение резиновое термостойкое для пароконвекционной печи, с 4-я отверстиями для крепления D 3 мм, Внешний диаметр 73 мм, внутренний диаметр 41 мм для стекла, глубина уплотнителя 22 мм. Артикул: 2626 (или эквивалент)." Кол-во: 10.0

"Позиция 55" "Стекло термостойкое для пароконвекционной печи, до 350 градусов, круглое D 44 мм, толщина 3 мм. Артикул: 2627 (или эквивалент)." Кол-во: 5.0

"Позиция 56" "Уплотнитель вентиляции камеры для пароконвекционной печи, резиновый черный габаритные размеры 87x77 mm, размеры отверстия 44x34 mm. Артикул: 7005 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Кольцевой ТЭН 5670 W, 400 V двойной, для пароконвекционной печи, с подключением через фостоны 5,2 мм.Артикул: 0C7052 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 58" "Петля двери для пароконвекционной печи, нижняя стальная распашная на 180 град., шток высотой 35 мм. D 5 мм., в сборе с регулировочным узлом угла открывания и фиксации двери. Артикул: 0C4235 (или эквивалент)." Кол-во: 5.0

"Позиция 59" "Бойлер для пароконвекционной печи, нержавеющая сталь, с перегородками для сбора водяного камня, 2 отверстия для температурных датчиков, отверстие для ТЭНа прямоугольной формы, размер 80 х 120 мм. Артикул: 0C5848 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Мотор заслонка для пароконвекционной печи, с прямым валом длиной 100 мм. D 5 мм, в сборе с 2-я микровыключателями, напряжение 220 V. 3 ушка для крепления к корпусу печи. Артикул: 0С0883 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 61" "Конденсатор для пароконвекционной печи, электролитический 12,5 мкФ 450В 50/60Гц, 4 клеммы для подключения к эл. схеме. Артикул: 47541 (или эквивалент)." Кол-во: 2.0

"Позиция 62" "Трансформатор для пароконвекционной печи, силовой 230V-12V-24V 100VA с двумя разъемами на 3 и 4 подключения проводов под фишки, напольного исполнения и 4-мя ушками для крепления к корпусу печи. Артикул: 7046 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Фильтр для пароконвекционной печи, сетевой пластиковый с разъемом для подключения к эл.схеме на 4 контакта, заземляющая шина вынесена отдельно и закреплена на корпус. Круглого сечения диаметром 55 мм. Артикул: 49303 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Плата элктронная питания, для пароконвекционной печи, с 2-я разъемами по 2 контакта для подключения к эл.схеме печи, в комплекте с трансформатором, тиристором, 4-я конденсаторами и резисторами. Артикул: 7047 (или эквивалент)." Кол-во: 1.0