Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Заглушка 1/4" NPT M 10000 psi . GREASE INJECTION PLUG FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для закачки смазки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 2" "Патрубок коленчатый 1/2MMOS . ELBOW 1/2 "NPT F 3K PSI/Патрубок коленчатый 1/2" NPT F 3000 psi (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 3" "Крестовина 1/2" NPT F 3K PSI . CROSS 1/2" NPT F 3K PSI/Крестовина 1/2" NPT F 3K PSI (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Патрубок коленчатый 1/2DDS / ELBOW 1/2 "NPT F 3K PSI/ Патрубок коленчатый 1/2 "NPT F 3K PSI (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Патрубок коленчатый 1/4DDS . 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K/Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Ниппель 1/2FFS / NIPPLE 1/2" NPT M 3K PSI/Ниппель 1/2" NPT M 3K PSI (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 7" "Соединение B4-4HN10K-SS / 1/4" BSP M x M Hex Nipple 10K/ Соединение 1/4" BSP M x M Hex Nipple 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "Соединение 8-12FMA10K-SS / 3/4" NPT M x 1/2" NPT F Hex Bushing 10K/ Соединение 3/4" NPT M x 1/2" NPT F Hex Bushing 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 9" "Соединение NJ6-4HN10K-SS / 3/8" NPT M x 1/4" JIC M Hex Nipple 10K/ Соединение 3/8" NPT M x 1/4" JIC M Hex Nipple 10K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Соединение 6-8FMA10K-SS / 3/8" NPT F x 1/2" NPT M Bushing 10K/ Соединение 3/8" NPT F x 1/2" NPT M Bushing 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Соединение 1212-04-04S 1/4" BSP M x 1/4" BSP M Nipple 3K/ Соединение 1/4" BSP M x 1/4" BSP M Nipple 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 12" "Соединение 1/2X3/8GGS / 1/2" NPT F x 3/8" NPT F 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT F 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 13" "Соединение 1/2GGS / 1/2" NPT F x F 3K/ Соединение 1/2" NPT F x F 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Соединение 1/2X1/4FGS / 1/2" NPT F x 1/4" NPT M 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Соединение 1/2X3/8FGS / 1/2" NPT F x 1/4" NPT M 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 16" "Соединение 1/2X1/4PTRS / 1/2" NPT M x 1/4" NPT F 3 K/ Соединение 1/2" NPT M x 1/4" NPT F 3 K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 17" "Соединение 1/2X3/8PTRS / 1/2" NPT M x 3/8" NPT F 3K/ Соединение 1/2" NPT M x 3/8" NPT F 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 18" "Ниппель 1/2X3/8FFS / NIPPLE 1/2" NPT M x 3/8" NPT M 3K/ Ниппель 1/2" NPT M x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 19" "Ниппель 1/4FFS / NIPPLE 1/4" NPT M x M 3K/ Ниппель 1/4" NPT M x M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 20" "Соединение 1/4GGS / 1/4" NPT F x F 3K/ Соединение 1/4" NPT F x F 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Соединение 3/4GGS / 3/4" NPT F x F 3K/ Соединение 3/4" NPT F x F 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 22" "Ниппель 3/4FFS / NIPPLE 3/4" NPT M x M 3K/ Ниппель 3/4" NPT M x M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Втулка 3/4" NPT F x 1/2" NPT M 3K / BUSHING 3/4" NPT F x 1/2" NPT M 3K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 24" "Соединение 4MSC8N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 25" "Соединение 4SC4N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 26" "Соединение 6MSC8N-316 / 3/8" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 27" "Соединение 6MSC4N-316 / 3/8" Swadge Lock X 1/4" NPT M 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 1/4" NPT M 10K (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 28" "Соединение 6SC6-316 / 3/8" Swadge Lock X 3/8" Swadge Lock 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 3/8" Swadge Lock 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 29" "Соединение 4EE4-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock elbow 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock elbow 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 30" "Соединение 4MSEL4N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" NPT M elbow 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" NPT M elbow 10K (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 31" "Комплект ремонтный 5797-50 / REPAIR KIT FOR THE LEVEL INDICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для индикатора уровня насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Комплект ремонтный 20AG-X8-100 / REPAIR KIT FOR THE PRESSURE CONTROLLER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для регулятора давления насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Комплект ремонтный 5872-99 / REPAIR KIT FOR THE LEVEL INDICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для индикатора уровня насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Комплект ремонтный L17-GK / REPAIR KIT FOR THE AIR LUBRICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для воздушного лубрикатора насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Кольцо уплотнительное 12-6227N056 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 36" "Кольцо уплотнительное 12-6230N030 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 37" "Кольцо уплотнительное 12-6230N009 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 38" "Подшипник в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD / BEARING ASSY FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Подшипник в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 39" "Кольцо уплотнительное 12-8775N028 // SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 40" "Клапан в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD / VALVE ASSY FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Клапан в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 41" "Ограничитель хода 11-5057P000 / TRAVEL LIMITER FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Ограничитель хода для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Пружина 11-5005M000 / PLUNGER SPRING OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Пружина плунжера для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Ограничитель хода 11-5012N000 /TRAVEL LIMITER FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/Ограничитель хода для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 44" "Кольцо уплотнительное 12-6227N019-1 / / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 45" "Кольцо уплотнительное 12-8775N144 / / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 16.0

"Позиция 46" "Кольцо стопорное 12-R262S000 /RETAINER RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо стопорное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 47" "Кольцо уплотнительное 12-6230N001 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Кольцо стопорное 12-R200S000 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 49" "Кольцо стопорное 12-R093S000 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 50" "Кольцо уплотнительное 12-6227N021 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 51" "Пружина 11-5016M000 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 52" "Cедло для насоса 11-5024A403 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 53" "Кольцо уплотнительное 12-6227N019-2 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Пружина 11-5015M000 SPRING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/Пружина для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 55" "Уплотнения (комплект) 4380-600 SEAL KIT FOR THE FILTER-DRIER OF THE ESD SYSTEM/Комплект уплотнений для фильтра-осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Комплект ремонтный 4380-020 / REPAIR KIT FOR SIGHT GLASS OF THE DRIER OF THE ESD SYSTEM/ Комплект ремонтный для смотрового стекла осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Комплект ремонтный 4381-600 /REPAIR KIT FOR THE PRESSURE CONTROLLER OF THE ESD SYSTEM/ Комплект ремонтный для регулятора давления системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 58" "Уплотнения (комплект) 4380-600 SEAL KIT FOR THE FILTER-DRIER OF THE ESD SYSTEM/Комплект уплотнений для фильтра-осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 59" "Муфта 100137732 / HYDRAULIC QUICK RELEASE COUPLING 3/8 IN. NPT FEMALE, ESD SYSTEM/ Фитинг муфта шланга гидравлического для системы аварийного закрытия скважины /ESD. Размер 3/8". Тип соединения - FEMALE. (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 60" "Клапан игольчатый 1/4" 10000 psi / NEEDLE VALVE 1/4" NPT M X F 10000 psi NACE/ Клапан игольчатый 1/4" NPT M X F 10000 psi NACE (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 61" "Прокладка B079743 / GASKET 0.5" 300 SPIRAL WOUND /Прокладка 0.5" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 62" "Прокладка B078163 /GASKET 0.5" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 0.5" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 63" "Прокладка B079744 / GASKET 0.75" 300 SPIRAL WOUND/Прокладка 0.75" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 64" "Прокладка B078162 /GASKET 0.75" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 0.75" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 65" "Прокладка B078264 / GASKET 0.75" 150 SPIRAL WOUND / Прокладка 0.75" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 66" "Прокладка B078263 / GASKET 0.5" 150 SPIRAL WOUND / Прокладка 0.5" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 67" "Прокладка B079089 / GASKET 1" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 68" "Прокладка B079745 / GASKET 1" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 69" "Прокладка B078161 /GASKET 1.5" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Прокладка B078265 / GASKET 1.5" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 71" "Прокладка B079746 / GASKET 1.5" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 72" "Прокладка B078160 / GASKET 1.5" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 73" "Кольцо уплотнительное G829284 / SEAL RING 1. 1/2” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 1. 1/2” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 74" "Кольцо уплотнительное B077631 /SEAL RING 2” Fig. 206/Кольцо уплотнительное 2” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 75" "Кольцо уплотнительное B079803-4 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 1''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 1'' для сепаратора. (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 76" "Кольцо уплотнительное B079804 / SEAL RING 6” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 4” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 77" "Кольцо уплотнительное B079805-2 / SEAL RING 6” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 6” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 78" "Уплотнение манжетное 2” БРС Fig. 602 / LIP SEAL 2” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 2” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 79" "Уплотнение манжетное 3” для БРС Fig. 602 / LIP SEAL 3” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 3” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 80" "Уплотнение манжетное 4” для БРС Fig. 602 /LIP SEAL 4” Fig. 602/Уплотнение манжетное 4” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 81" "Уплотнение манжетное 6” для БРС Fig. 602 / LIP SEAL 6” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 6” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 82" "Кран шаровый для нефтяного манифольда. Размер 3", Тип 600 RF. Температурный диапазон от - 50 до 350 F. Исполнение - H2S /SEPARATOR BALL VALVE 3" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 83" "Комплект ремонтный B30-F-H / REPAIR KIT FOR THE SEPARATOR BALL VALVE 3" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S/ Комплект ремонтный для шарового крана 3" для сепаратора. Размер шарового крана 3". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 84" "Кольцо уплотнительное B079803-5 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 2''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 2'' для сепаратора. (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 85" "Кран шаровый с рычажным приводом для газового манифольда. Размер 4". Тип 600 RF. Температурный диапазон от - 50 до 350 F. Исполнение - H2S / BALL VALVE WITH LEVER DRIVE FOR THE SEPARATOR 4", 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Комплект ремонтный B40-F6-H / REPAIR KIT FOR THE SEPARATOR BALL VALVE 4" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S/ Комплект ремонтный для шарового крана 4" для сепаратора. Размер шарового крана 4". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 87" "Датчик уровня VEGAFLEX 63-1 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Хроматограф DUALFID (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 89" "Датчик уровня VEGAFLEX 63-2 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "Генератор водорода ВDBS NMH2 250 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Трубка 1/4ODX0.64WTSS / LINER 1/4''. PRESSURE 10000psi/ Трубка 1/4''. Давление 10000psi (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 92" "Трубка 3/8ODX0.104WTSS / LINER 3/8''. PRESSURE 10000psi/ Трубка 3/8''. Давление 10000psi (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 93" "Соединение N/A / 9/16 Autoclave HP X 1/2 NPT F. PRESSURE10000psi/ Соединение 9/16 Autoclave HP X 1/2 NPT F. Давление 10000psi (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 94" "Клапан игольчатый 9/16" / NEEDLE VALVE 9/16" 30K Autoclave/ Клапан игольчатый 9/16" 30K Autoclave (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 95" "Тройник 9/16" 30K Autoclave (муфта x муфта x муфта) / TEE 9/16" 30K Autoclave (box x box x box) (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 96" "Клапан игольчатый 1/2NPT MALE/FEMALE 10K H2S /NEEDLE VALVE 1/2NPT MALE/FEMALE 10K H2S (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 97" "Переводник 2014540 /CROSSOVER 1/2 NPT MALE (US TYPE) x CROWFOOT/ Переводник 1/2 NPT MALE (US TYPE) на CROWFOOT (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 98" "Переводник 2014550 / CROSSOVER 1/2 NPT FEMALE(US TYPE) x CROWFOOT/ Переводник 1/2 NPT FEMALE(US TYPE) на CROWFOOT (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 99" "Трубка 20-9M4-316 / LINER 1/4''. PRESSURE 10000 psi/ Трубка 1/4''. Давление 10000 psi (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 100" "Трубка 20-9M6-316 / LINER 3/8''. PRESSURE 10000 psi/ Трубка 3/8''. Давление 10000 psi (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 101" "Уплотнение крышки 3/4GGS / BONNET GASKET/ Уплотнение крышки (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 102" "Клапан стравливающий Размер 9/16 AEHP / BLEED VALVE 9/16''/ Клапан стравливающий. Размер 9/16" (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 103" "Шпилька 1-3/4" - 8UN /PIN THREAD 1-3/4" - 8UN/ Шпилька с резьбой 1-3/4" - 8UN (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 104" "Гайка 1-3/4" - 8UN / NUT 1-3/4" - 8UN/ Гайка 1-3/4" - 8UN (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 105" "Клапан смазочный 9/16" AEHP / LUBRICATING VALVE 9/16" AEHP BA0028/ Клапан смазочный 9/16" AEHP (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 106" "Кольцо уплотнительное BX-155 / STEEL RING BX-155/ Кольцо уплотнительное BX-155. Стальное. (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 107" "Прокладка B078262 / GASKET 4" 150 SPIRAL WOUND / Прокладка 4" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 108" "Прокладка B078257 /GASKET 4" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 4" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 109" "Прокладка B078157 /GASKET 4" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 4" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 110" "Прокладка B078255 /GASKET 3" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 111" "Прокладка B078256 /GASKET 3" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 112" "Прокладка B078158 /GASKET 3" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 113" "Прокладка B079018 /GASKET 2" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 2" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 114" "Прокладка B078159 /GASKET 2" 600 SPIRAL WOUND /Прокладка 2" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 115" "Прокладка B078254 /GASKET 2" 150 SPIRAL WOUND/Прокладка 2" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 116" "Прокладка B079784 /GASKET 6" 150 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 117" "Прокладка B079747 /GASKET 6" 300 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 118" "Прокладка B078156 /GASKET 6" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 119" "Прокладка B078155 /GASKET 18" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 18" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 120" "Прокладка B078174 /GASKET 20" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 20" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 121" "Комплект ремонтный F17-GK / REPAIR KIT FOR THE AIR FILTER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для воздушного фильтра насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 122" "Элемент уплотнительный для иглы направляющей 3 1/16" 15K 2059/ SEAL FOR THE GUIDE OF THE NEEDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Элемент уплотнительный для иглы направляющей для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 123" "Болт приводной 3 1/16" 15K / DRIVE BOLT FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Болт приводной для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 124" "Крышка подшипников для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BEARING CAP FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Крышка подшипников для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 125" "Подшипник упорный WM-1505 / THRUST BEARING FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Подшипник упорный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 126" "Обойма подшипника Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BEARING RACE FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Обойма подшипника для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 127" "Элемент уплотнительный PN-2309 /SEAL FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 128" "Шток M0057-18 /PISTON FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шток для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 129" "Шибер SW-1003 /GATE FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шибер для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 130" "Уплотнители (комплект) WC-3015PH-6 /PACKING ASSY FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Уплотнители (комплект) для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 131" "Кольцо уплотнительное PT-2229-1 /SEAL RING FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Кольцо уплонительное для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 132" "Элемент уплотнительный PN-3589-2 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 133" "Уплотнители (комплект) SP-1900-2 (HT) /PACKING ASSY FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнители (комплект) для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 134" "Прокладка крышки для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / GASKET, BONNET FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Прокладка крышки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 135" "Элемент уплотнительный PT-2439-2 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 136" "Сальник штока Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /PACKING GLAND OF THE PISTON FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Сальник штока для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 137" "Кольцо противоизносное Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Кольцо противоизносное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 138" "Уплотнение PH-2329 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнение для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 139" "Элемент уплотнительный PN-2739 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 140" "Втулка сальника поджимная Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 141" "Кольцо стопорное M0037-20 /RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 142" "Уплотнение штока Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SEAL, PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Уплотнение штока для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 143" "Элемент уплотнительный PN-2109 / SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 144" "Кольцо защитное Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BACK UP RING FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо защитное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 145" "Кольцо противоизносное компенсационное M0037-27 / RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо противоизносное компенсационное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 146" "Шток М0053-28 /PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шток для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 147" "Клапан стравливающий Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BLEED VALVE FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Клапан стравливающий для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 148" "Кольцо стопорное M0037-33 / RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 149" "Элемент уплотнительный PN-2569 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 150" "Cтекло индикатора Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / INDICATOR GLASS FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Cтекло индикатора для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 151" "Глушитель Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SILINCER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Глушитель для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 152" "Ротор для центробежного насоса в сборе П/Н 100270339 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 153" "Кольцо уплотнительное BX-154-04 /GASKET RING FOR A FLANGE CONNECTION OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E/Кольцо уплонительное для фланцевого соединения задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 60.0

"Позиция 154" "Крышка подшипников для задвижки WM-1902 / BEARING CAP FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Крышка подшипников для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 155" "Фиттинг для закачки смазки WM-703 / FITTING FOR GREASE INJECTION OF INTO THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Фиттинг для закачки смазки в задвижку WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 156" "Уплотнитель сальника штока WM-1910 /PISTON PACKING GLAND OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Уплотнитель сальника штока задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 157" "Шток WM-1918 /PISTON OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Шток задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 158" "Шибер WM-1919 /GATE OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Шибер задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 159" "Элемент уплотнительный PN-3589-1 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 160" "Подшипник упорный 2548 /THRUST BEARING FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Подшипник упорный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 161" "Элемент уплотнительный PN-2229 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 162" "Уплотнители (комплект) SP-1900-1 (HT) / PACKING ASSY FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Уплотнители (комплект) для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 28.0

"Позиция 163" "Заглушка для закачки смазки AG-9160 /GREASE INJECTION PLUG FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для закачки смазки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 164" "Прокладка крышки для задвижки 3459 / BONNET GASKET FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Прокладка крышки для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 165" "Гайка Т-образная WM-1920 /NUT T-SHAPED FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Гайка Т-образная для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 166" "Кольцо уплотнительное PT-2229-2 / SEAL RING FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо уплотнительное для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 167" "Заглушка для стравливания AC-3750 /PLUG, BLEEDER FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для стравливания для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 168" "Элемент уплотнительный PT-2439-1 /SEAL FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 169" "Уплотнители (комплект) WM-MGA3015PH-6 / PACKING ASSY FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Уплотнители (комплект) для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)" Кол-во: 16.0

"Позиция 170" "Посадочное седло 2015 для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K / SEAT SADDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE/Посадочное седло для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 171" "Уплотнитель 4141 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 172" "Прокладка стержня иглы 3 1/16" 15K /NEEDLE STEM GASKET FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Прокладка стержня иглы для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 173" "Уплотнитель штока защитный 3 1/16" 15K /STEM BACK-UP SEAL FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Уплотнитель штока защитный для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 16.0

"Позиция 174" "Уплотнитель 2408 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 175" "Уплотнитель 3388 / PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/ Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 176" "Болт стопорный потайной 3 1/16" 15K / STOP SCREW FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Болт стопорный потайной для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 177" "Уплотнитель 102458 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 178" "Подшипник штока 3 1/16" 15K /STEM BEARING FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Подшипник штока для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 179" "Наконечник штока 3 1/16" 15K / STEM TIP FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Наконечник штока для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 180" "Кольцо грязесъемное 3 1/16" 15K /WIPER RING FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Кольцо грязесъемное для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 181" "Направляющая для иглы 3 1/16" 15K /GUIDE FOR THE NEEDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Направляющая для иглы для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 182" "Кольцо уплотнительное 16А6085Х012 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 183" "Уплотнение 14A0915X012 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 184" "Уплотнение 14A0915X042 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 185" "Уплотнение RRTYX000052 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 186" "Уплотнение RRTYXRT0052 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 187" "Уплотнение 12B7438X012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 188" "Уплотнение 13B8816X092 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 189" "Уплотнение 12A9137X012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 190" "Кольцо стопорное 12B7442X012 /RETAINER RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо стопорное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 191" "Ремкомплект для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S / P781011-AA (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 192" "Кольцо уплотнительное T14057T0012 / SEAL RING FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Кольцо уплотнительное для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 193" "Cедло для фильтра серии 67CF /SADDLE FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Cедло для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 194" "Мембрана серии 67CF / DIAPHRAGM FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Мембрана для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 195" "Затвор дисковый 150RF / BUTTERFLY VALVE 3'' 150 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 175 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F SERVICE: H2S/ Затвор дисковый для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения: 3" 150RF. Рабочее давление 175 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 196" "Кольцо уплотнительное P11000-144 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 197" "Кольцо уплотнительное BS 448 / SEAL RING FOR THE AIR PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для воздушного поршня насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 198" "Кольцо уплотнительное P1100-273 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 199" "Кольцо уплотнительное BS 214 / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 200" "Прокладка кольцевая для закачки химреагентов TDA-216 / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 201" "Кольцо уплотнительное 204-346 (246 x 4) / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 202" "Кольцо уплотнительное BS 117 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE VALVES BLOCK OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины блока клапаннов насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 203" "Кольцо уплотнительное BS 020 / SEAL RING FOR THE AIR PIPE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для воздушной трубы насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 204" "Кольцо уплотнительное BS 010 / SEAL RING FOR THE PLUNGER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для плунжера насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 205" "Шайба для насоса закачки химреагентов TDA-216. Размер 5/8" / WASHER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Шайба для насоса закачки химреагентов TDA-216. Размер 5/8" (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 206" "Прокладка поршня упругая для насоса закачки химреагентов TDA-216. /GASKET FOR THE PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Прокладка поршня упругая для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 207" "Кольцо поршня стопорное для насоса закачки химреагентов TDA-216. / RETAINER RING FOR THE PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо поршня стопорное для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 208" "Пружина LCM-140G-5 / PLUNGER SPRING OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Пружина плунжера для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 209" "Комплект ремонтный R10200-3 //REPAIR KIT FOR CHECK VALVE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный обратного клапан насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 210" "Комплект ремонтный R10200-1 /REPAIR KIT FOR THE AIR CURCUIT OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный воздушного контура насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 211" "Комплект ремонтный R10200-2 /REPAIR KIT FOR THE OIL CURCUIT OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный гидравлического контура насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 212" "Кольцо противоизносное компенсационное M0037-39 / RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо противоизносное компенсационное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 213" "Элемент уплотнительный PN-0329 / SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 214" "Уплотнители (комплект) для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K / PACKING ASSY FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнители (комплект) для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 215" "Кольцо стопорное BY-0202 / RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 216" "Шибер SW-2819 /GATE FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Шибер для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 217" "Прокладка крышки для гидравлической задвижки / BONNET GASKET FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Прокладка крышки для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 218" "Поршень Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Поршень для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 219" "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487322) /PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 3" 600 RF/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер 3" 600 RF (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 220" "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487330) / PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 2" 600 R/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер и тип соединения 2" 600 RF (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 221" "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487334 ) / PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 4" 600 RF/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер и тип соединения 4" 600 RF (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 222" "Кран шаровый для сепаратора. Размер и тип соединения 1" 600 RF. Температурный диапазон: минус 32 плюс 212 F. Исполнение: H2S / 1F-F63N-RF (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 223" "Комплект ремонтный для шарового крана 1" для сепаратора. Размер шарового крана 1". Температурный диапазон: (-32 до 212 F). Исполнение: H2S / B10-FS-N (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 224" "Кольцо уплотнительное B079803-1 /SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 3''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 3'' для сепаратора. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 225" "Кран шаровый 2" Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 226" "Комплект ремонтный для шарового крана 2" Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 227" "Кольцо уплотнительное B079803-2 / GASKET 3" 600 SPIRAL WOUND / Прокладка 3" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 228" "Кран шаровый для сепаратора 3" Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 229" "Комплект ремонтный для шарового крана 3" Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 230" "Кольцо уплотнительное B079803-3 / SEAL RING 3” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 3” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 231" "Кран шаровый с рычажным приводом для сепаратора. Размер и тип соединения 4", 600 RF. Температурный диапазон: (- 50 до 350 F). Исполнение: H2S/ 4F-F63NLH-RF (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 232" "Кран шаровый с редукторным приводом для сепаратора. Размер и тип соединения 4", 600 RF. Температурный диапазон: (- 50 до 350 F). Исполнение: H2S / 4F-F63NLH-RF (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 233" "Комплект ремонтный для шарового крана 4" для сепаратора. Размер шарового крана 4". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / B40-F6-H (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 234" "Кольцо уплотнительное B079805-3 / VITON SEAL RING FOR THE GAS MANIFOLD VALVE BODY 6''. / Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 6'' для газового манифольда. Материал - VITON. (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 235" "Шар для шаровой задвижки 6'' для газового манифольда температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / BALL FOR THE BALL VALVE 6'' FOR THE GAS MANIFOLD (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 236" "Комплект ремонтный для шарового крана 6" для сепаратора. Размер шарового крана 6". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / B60-F6-H (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 237" "Кольцо уплотнительное B079805-1 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 4''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 4'' для сепаратора. (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 238" "Кольцо уплотнительное 10А3804Х012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 239" "Кольцо уплотнительное 10А3804Х032 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 240" "Кольцо уплотнительное 10А8217Х042 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)" Кол-во: 2.0