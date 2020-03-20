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    Главная / Торги / Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)

    Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008957824

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0001446/ГФлот

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1446 Документация (версия 1).rar

    1446 Продление 20.03.2020 (МИ).docx

    1446 Продл 08.04.2020 (МИ) итог.docx

    1446 Продл 15.04.2020 (МИ) итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957824Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для испытательного комплекса плавучей полупогружной буровой установки для нужд ООО «Газпром флот» в 2020 году (0001/20/4.3/0001446/ГФлот/ПР/ГОС)

    Начальная цена

    173 276 634,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.11.42

    Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка 1/4" NPT M 10000 psi . GREASE INJECTION PLUG FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для закачки смазки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 2"

    "Патрубок коленчатый 1/2MMOS . ELBOW 1/2 "NPT F 3K PSI/Патрубок коленчатый 1/2" NPT F 3000 psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Крестовина 1/2" NPT F 3K PSI . CROSS 1/2" NPT F 3K PSI/Крестовина 1/2" NPT F 3K PSI   (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Патрубок коленчатый 1/2DDS / ELBOW 1/2 "NPT F 3K PSI/ Патрубок коленчатый 1/2 "NPT F 3K PSI   (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Патрубок коленчатый 1/4DDS . 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K/Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Ниппель 1/2FFS / NIPPLE 1/2" NPT M 3K PSI/Ниппель 1/2" NPT M 3K PSI   (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 7"

    "Соединение B4-4HN10K-SS / 1/4" BSP M x M Hex Nipple 10K/ Соединение 1/4" BSP M x M Hex Nipple 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Соединение 8-12FMA10K-SS / 3/4" NPT M x 1/2" NPT F Hex Bushing 10K/ Соединение 3/4" NPT M x 1/2" NPT F Hex Bushing 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Соединение NJ6-4HN10K-SS / 3/8" NPT M x 1/4" JIC M Hex Nipple 10K/ Соединение 3/8" NPT M x 1/4" JIC M Hex Nipple 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Соединение 6-8FMA10K-SS / 3/8" NPT F x 1/2" NPT M Bushing 10K/ Соединение 3/8" NPT F x 1/2" NPT M Bushing 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Соединение 1212-04-04S 1/4" BSP M x 1/4" BSP M Nipple 3K/ Соединение 1/4" BSP M x 1/4" BSP M Nipple 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Соединение 1/2X3/8GGS / 1/2" NPT F x 3/8" NPT F 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT F 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Соединение 1/2GGS / 1/2" NPT F x F 3K/ Соединение 1/2" NPT F x F 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Соединение 1/2X1/4FGS / 1/2" NPT F x 1/4" NPT M 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Соединение 1/2X3/8FGS / 1/2" NPT F x 1/4" NPT M 3K/ Соединение 1/2" NPT F x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Соединение 1/2X1/4PTRS / 1/2" NPT M x 1/4" NPT F 3 K/ Соединение 1/2" NPT M x 1/4" NPT F 3 K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 17"

    "Соединение 1/2X3/8PTRS / 1/2" NPT M x 3/8" NPT F 3K/ Соединение 1/2" NPT M x 3/8" NPT F 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "Ниппель 1/2X3/8FFS / NIPPLE 1/2" NPT M x 3/8" NPT M 3K/ Ниппель 1/2" NPT M x 3/8" NPT M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 19"

    "Ниппель 1/4FFS / NIPPLE 1/4" NPT M x M 3K/ Ниппель 1/4" NPT M x M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Соединение 1/4GGS / 1/4" NPT F x F 3K/ Соединение 1/4" NPT F x F 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Соединение 3/4GGS / 3/4" NPT F x F 3K/ Соединение 3/4" NPT F x F 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 22"

    "Ниппель 3/4FFS / NIPPLE 3/4" NPT M x M 3K/ Ниппель 3/4" NPT M x M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Втулка 3/4" NPT F x 1/2" NPT M 3K / BUSHING 3/4" NPT F x 1/2" NPT M 3K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Соединение 4MSC8N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 25"

    "Соединение 4SC4N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 26"

    "Соединение 6MSC8N-316 / 3/8" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 1/2" NPT M 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "Соединение 6MSC4N-316 / 3/8" Swadge Lock X 1/4" NPT M 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 1/4" NPT M 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 28"

    "Соединение 6SC6-316 / 3/8" Swadge Lock X 3/8" Swadge Lock 10K/ Соединение 3/8" Swadge Lock X 3/8" Swadge Lock 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "Соединение 4EE4-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock elbow 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" Swadge Lock elbow 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Соединение 4MSEL4N-316 / 1/4" Swadge Lock X 1/4" NPT M elbow 10K/ Соединение 1/4" Swadge Lock X 1/4" NPT M elbow 10K (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "Комплект ремонтный 5797-50 / REPAIR KIT FOR THE LEVEL INDICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для индикатора уровня насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Комплект ремонтный 20AG-X8-100 / REPAIR KIT FOR THE PRESSURE CONTROLLER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для регулятора давления насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Комплект ремонтный 5872-99 / REPAIR KIT FOR THE LEVEL INDICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для индикатора уровня насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Комплект ремонтный L17-GK / REPAIR KIT FOR THE AIR LUBRICATOR OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для воздушного лубрикатора насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Кольцо уплотнительное 12-6227N056 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное 12-6230N030 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнительное 12-6230N009 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "Подшипник в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD / BEARING ASSY FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Подшипник в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Кольцо уплотнительное 12-8775N028 // SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 40"

    "Клапан в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD / VALVE ASSY FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Клапан в сборе для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 41"

    "Ограничитель хода 11-5057P000 / TRAVEL LIMITER FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Ограничитель хода для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Пружина 11-5005M000 / PLUNGER SPRING OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Пружина плунжера для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Ограничитель хода 11-5012N000 /TRAVEL LIMITER FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/Ограничитель хода для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное 12-6227N019-1 / / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное 12-8775N144 / / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 46"

    "Кольцо стопорное 12-R262S000 /RETAINER RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо стопорное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное 12-6230N001 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Кольцо стопорное 12-R200S000 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 49"

    "Кольцо стопорное 12-R093S000 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное 12-6227N021 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 51"

    "Пружина 11-5016M000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 52"

    "Cедло для насоса 11-5024A403 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 53"

    "Кольцо уплотнительное 12-6227N019-2 / SEAL RING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/ Кольцо уплотнительное для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 54"

    "Пружина 11-5015M000 SPRING FOR THE HYDRAULIC PUMP OF THE ESD SYSTEM/Пружина для гидравлического насоса системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 55"

    "Уплотнения (комплект) 4380-600 SEAL KIT FOR THE FILTER-DRIER OF THE ESD SYSTEM/Комплект уплотнений для фильтра-осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Комплект ремонтный 4380-020 / REPAIR KIT FOR SIGHT GLASS OF THE DRIER OF THE ESD SYSTEM/ Комплект ремонтный для смотрового стекла осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Комплект ремонтный 4381-600 /REPAIR KIT FOR THE PRESSURE CONTROLLER OF THE ESD SYSTEM/ Комплект ремонтный для регулятора давления системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "Уплотнения (комплект) 4380-600 SEAL KIT FOR THE FILTER-DRIER OF THE ESD SYSTEM/Комплект уплотнений для фильтра-осушителя системы аварийного закрытия скважины /ESD (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Муфта 100137732 / HYDRAULIC QUICK RELEASE COUPLING 3/8 IN. NPT FEMALE, ESD SYSTEM/ Фитинг муфта шланга гидравлического для системы аварийного закрытия скважины /ESD. Размер 3/8". Тип соединения - FEMALE. (или эквивалент)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 60"

    "Клапан игольчатый 1/4" 10000 psi / NEEDLE VALVE 1/4" NPT M X F 10000 psi NACE/ Клапан игольчатый 1/4" NPT M X F 10000 psi NACE (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 61"

    "Прокладка B079743 / GASKET 0.5" 300 SPIRAL WOUND  /Прокладка 0.5" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 62"

    "Прокладка B078163 /GASKET 0.5" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 0.5" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 63"

    "Прокладка B079744 / GASKET 0.75" 300 SPIRAL WOUND/Прокладка 0.75" 150 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Прокладка B078162 /GASKET 0.75" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 0.75" 600 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 65"

    "Прокладка B078264 / GASKET 0.75" 150 SPIRAL WOUND  / Прокладка 0.75" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 66"

    "Прокладка B078263 / GASKET 0.5" 150 SPIRAL WOUND  / Прокладка 0.5" 150 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 67"

    "Прокладка B079089 / GASKET 1" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 150 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 68"

    "Прокладка B079745 / GASKET 1" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 300 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 69"

    "Прокладка B078161 /GASKET 1.5" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Прокладка B078265 / GASKET 1.5" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 71"

    "Прокладка B079746 / GASKET 1.5" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 72"

    "Прокладка B078160 / GASKET 1.5" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 1.5" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 73"

    "Кольцо уплотнительное G829284 / SEAL RING 1. 1/2” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 1. 1/2” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 74"

    "Кольцо уплотнительное B077631 /SEAL RING 2” Fig. 206/Кольцо уплотнительное 2” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 75"

    "Кольцо уплотнительное B079803-4 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 1''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 1'' для сепаратора. (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 76"

    "Кольцо уплотнительное B079804 / SEAL RING 6” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 4” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 77"

    "Кольцо уплотнительное B079805-2 / SEAL RING 6” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 6” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 78"

    "Уплотнение манжетное 2” БРС Fig. 602 / LIP SEAL 2” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 2” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 79"

    "Уплотнение манжетное 3” для БРС Fig. 602 / LIP SEAL 3” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 3” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 80"

    "Уплотнение манжетное 4” для БРС Fig. 602 /LIP SEAL 4” Fig. 602/Уплотнение манжетное 4” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 81"

    "Уплотнение манжетное 6” для БРС Fig. 602 / LIP SEAL 6” Fig. 602/ Уплотнение манжетное 6” для БРС Fig. 602 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 82"

    "Кран шаровый для нефтяного манифольда. Размер 3", Тип 600 RF. Температурный диапазон от - 50 до 350 F. Исполнение - H2S /SEPARATOR BALL VALVE 3" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 83"

    "Комплект ремонтный B30-F-H / REPAIR KIT FOR THE SEPARATOR BALL VALVE 3" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S/ Комплект ремонтный для шарового крана 3" для сепаратора. Размер шарового крана 3". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 84"

    "Кольцо уплотнительное B079803-5 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 2''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 2'' для сепаратора. (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 85"

    "Кран шаровый с рычажным приводом для газового манифольда. Размер 4". Тип 600 RF. Температурный диапазон от - 50 до 350 F. Исполнение - H2S / BALL VALVE WITH LEVER DRIVE FOR THE SEPARATOR 4", 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Комплект ремонтный B40-F6-H / REPAIR KIT FOR THE SEPARATOR BALL VALVE 4" 600 RF. TEMPERATURE RANGE: - 50 + 350 F. SERVICE: H2S/ Комплект ремонтный для шарового крана 4" для сепаратора. Размер шарового крана 4". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 87"

    "Датчик уровня VEGAFLEX 63-1 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Хроматограф DUALFID (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 89"

    "Датчик уровня VEGAFLEX 63-2 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 90"

    "Генератор водорода ВDBS NMH2 250 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 91"

    "Трубка 1/4ODX0.64WTSS / LINER 1/4''. PRESSURE 10000psi/ Трубка 1/4''. Давление 10000psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 92"

    "Трубка 3/8ODX0.104WTSS / LINER 3/8''. PRESSURE 10000psi/ Трубка 3/8''. Давление 10000psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 93"

    "Соединение N/A / 9/16 Autoclave HP X 1/2 NPT F. PRESSURE10000psi/ Соединение 9/16 Autoclave HP X 1/2 NPT F. Давление 10000psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 94"

    "Клапан игольчатый 9/16" / NEEDLE VALVE 9/16" 30K Autoclave/ Клапан игольчатый 9/16" 30K Autoclave (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 95"

    "Тройник 9/16" 30K Autoclave (муфта x муфта x муфта) / TEE 9/16" 30K Autoclave (box x box x box) (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 96"

    "Клапан игольчатый 1/2NPT MALE/FEMALE 10K H2S /NEEDLE VALVE 1/2NPT MALE/FEMALE 10K H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 97"

    "Переводник 2014540 /CROSSOVER 1/2 NPT MALE (US TYPE) x CROWFOOT/ Переводник 1/2 NPT MALE (US TYPE) на CROWFOOT (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 98"

    "Переводник 2014550 / CROSSOVER 1/2 NPT FEMALE(US TYPE) x CROWFOOT/ Переводник 1/2 NPT FEMALE(US TYPE) на CROWFOOT (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 99"

    "Трубка 20-9M4-316 / LINER 1/4''. PRESSURE 10000 psi/ Трубка 1/4''. Давление 10000 psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 100"

    "Трубка 20-9M6-316 / LINER 3/8''. PRESSURE 10000 psi/ Трубка 3/8''. Давление 10000 psi (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 101"

    "Уплотнение крышки 3/4GGS / BONNET GASKET/ Уплотнение крышки (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 102"

    "Клапан стравливающий Размер 9/16 AEHP / BLEED VALVE 9/16''/ Клапан стравливающий. Размер 9/16" (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 103"

    "Шпилька 1-3/4" - 8UN /PIN THREAD 1-3/4" - 8UN/ Шпилька с резьбой 1-3/4" - 8UN (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 104"

    "Гайка 1-3/4" - 8UN / NUT 1-3/4" - 8UN/ Гайка 1-3/4" - 8UN (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 105"

    "Клапан смазочный 9/16" AEHP / LUBRICATING VALVE 9/16" AEHP BA0028/ Клапан смазочный 9/16" AEHP (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 106"

    "Кольцо уплотнительное BX-155 / STEEL RING BX-155/ Кольцо уплотнительное BX-155. Стальное. (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 107"

    "Прокладка B078262 / GASKET 4" 150 SPIRAL WOUND  / Прокладка 4" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 108"

    "Прокладка B078257 /GASKET 4" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 4" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 109"

    "Прокладка B078157 /GASKET 4" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 4" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 110"

    "Прокладка B078255 /GASKET 3" 150 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 111"

    "Прокладка B078256 /GASKET 3" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 112"

    "Прокладка B078158 /GASKET 3" 600 SPIRAL WOUND/ Прокладка 3" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 113"

    "Прокладка B079018 /GASKET 2" 300 SPIRAL WOUND/ Прокладка 2" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 114"

    "Прокладка B078159 /GASKET 2" 600 SPIRAL WOUND /Прокладка 2" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 115"

    "Прокладка B078254 /GASKET 2" 150 SPIRAL WOUND/Прокладка 2" 150 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 116"

    "Прокладка B079784 /GASKET 6" 150 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 150 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 117"

    "Прокладка B079747 /GASKET 6" 300 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 300 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 118"

    "Прокладка B078156 /GASKET 6" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 6" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 119"

    "Прокладка B078155 /GASKET 18" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 18" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 120"

    "Прокладка B078174 /GASKET 20" 600 SPIRAL WOUND/Прокладка 20" 600 SPIRAL WOUND (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 121"

    "Комплект ремонтный F17-GK / REPAIR KIT FOR THE AIR FILTER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Комплект ремонтный для воздушного фильтра насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 122"

    "Элемент уплотнительный для иглы направляющей 3 1/16" 15K 2059/ SEAL FOR THE GUIDE OF THE NEEDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Элемент уплотнительный для иглы направляющей для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 123"

    "Болт приводной 3 1/16" 15K / DRIVE BOLT FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Болт приводной для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 124"

    "Крышка подшипников для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BEARING CAP FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Крышка подшипников для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 125"

    "Подшипник упорный WM-1505 / THRUST BEARING FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Подшипник упорный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 126"

    "Обойма подшипника Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BEARING RACE FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Обойма подшипника для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 127"

    "Элемент уплотнительный PN-2309 /SEAL FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 128"

    "Шток M0057-18 /PISTON FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шток для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 129"

    "Шибер SW-1003 /GATE FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шибер для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 130"

    "Уплотнители (комплект) WC-3015PH-6 /PACKING ASSY FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Уплотнители (комплект) для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительное PT-2229-1 /SEAL RING FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Кольцо уплонительное для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 132"

    "Элемент уплотнительный PN-3589-2 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 133"

    "Уплотнители (комплект) SP-1900-2 (HT) /PACKING ASSY FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнители (комплект) для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 134"

    "Прокладка крышки для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / GASKET, BONNET FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Прокладка крышки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 135"

    "Элемент уплотнительный PT-2439-2 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 136"

    "Сальник штока Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /PACKING GLAND OF THE PISTON FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Сальник штока для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 137"

    "Кольцо противоизносное Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Кольцо противоизносное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 138"

    "Уплотнение PH-2329 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнение для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 139"

    "Элемент уплотнительный PN-2739 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 140"

    "Втулка сальника поджимная Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 141"

    "Кольцо стопорное M0037-20 /RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 142"

    "Уплотнение штока Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SEAL, PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Уплотнение штока для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 143"

    "Элемент уплотнительный PN-2109 / SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 144"

    "Кольцо защитное Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BACK UP RING FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо защитное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 145"

    "Кольцо противоизносное компенсационное M0037-27 / RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо противоизносное компенсационное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 146"

    "Шток М0053-28 /PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Шток для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 147"

    "Клапан стравливающий Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / BLEED VALVE FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Клапан стравливающий для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 148"

    "Кольцо стопорное M0037-33 / RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 149"

    "Элемент уплотнительный PN-2569 /SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 150"

    "Cтекло индикатора Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / INDICATOR GLASS FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Cтекло индикатора для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 151"

    "Глушитель Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры /SILINCER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Глушитель для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 152"

    "Ротор для центробежного насоса в сборе П/Н 100270339 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 153"

    "Кольцо уплотнительное BX-154-04 /GASKET RING FOR A FLANGE CONNECTION OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E/Кольцо уплонительное для фланцевого соединения задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 154"

    "Крышка подшипников для задвижки WM-1902 / BEARING CAP FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Крышка подшипников для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 155"

    "Фиттинг для закачки смазки WM-703 / FITTING FOR GREASE INJECTION OF INTO THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Фиттинг для закачки смазки в задвижку WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 156"

    "Уплотнитель сальника штока WM-1910 /PISTON PACKING GLAND OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Уплотнитель сальника штока задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 157"

    "Шток WM-1918 /PISTON OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Шток задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 158"

    "Шибер WM-1919 /GATE OF THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Шибер задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 159"

    "Элемент уплотнительный PN-3589-1 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 160"

    "Подшипник упорный 2548 /THRUST BEARING FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Подшипник упорный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 161"

    "Элемент уплотнительный PN-2229 /SEAL FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Элемент уплотнительный для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 162"

    "Уплотнители (комплект) SP-1900-1 (HT) / PACKING ASSY FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Уплотнители (комплект) для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 163"

    "Заглушка для закачки смазки AG-9160 /GREASE INJECTION PLUG FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для закачки смазки для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 164"

    "Прокладка крышки для задвижки 3459 / BONNET GASKET FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/Прокладка крышки для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 165"

    "Гайка Т-образная WM-1920 /NUT T-SHAPED FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Гайка Т-образная для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 166"

    "Кольцо уплотнительное PT-2229-2 / SEAL RING FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо уплотнительное для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 167"

    "Заглушка для стравливания AC-3750 /PLUG, BLEEDER FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./Заглушка для стравливания для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 168"

    "Элемент уплотнительный PT-2439-1 /SEAL FOR THE MASTER VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD /Элемент уплотнительный для коренной задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 169"

    "Уплотнители (комплект) WM-MGA3015PH-6 / PACKING ASSY FOR THE VALVE WOM 3 1/16" 15K MAGNUM F.E./ Уплотнители (комплект) для задвижки WOM 3 1/16" 15K Magnum F.E. (или эквивалент)"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 170"

    "Посадочное седло 2015 для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K / SEAT SADDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE/Посадочное седло для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 171"

    "Уплотнитель 4141 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 172"

    "Прокладка стержня иглы 3 1/16" 15K /NEEDLE STEM GASKET FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Прокладка стержня иглы для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 173"

    "Уплотнитель штока защитный 3 1/16" 15K /STEM BACK-UP SEAL FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Уплотнитель штока защитный для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 174"

    "Уплотнитель 2408 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 175"

    "Уплотнитель 3388 / PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/ Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 176"

    "Болт стопорный потайной 3 1/16" 15K / STOP SCREW FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Болт стопорный потайной для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 177"

    "Уплотнитель 102458 /PACKING CHOKE (ADJUST.CH) 3 1/16" 15K/Уплотнитель для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 178"

    "Подшипник штока 3 1/16" 15K /STEM BEARING FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/Подшипник штока для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 179"

    "Наконечник штока 3 1/16" 15K / STEM TIP FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Наконечник штока для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 180"

    "Кольцо грязесъемное 3 1/16" 15K /WIPER RING FOR THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Кольцо грязесъемное для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 181"

    "Направляющая для иглы 3 1/16" 15K /GUIDE FOR THE NEEDLE OF THE ADJUSTABLE CHOKE 3 1/16'' 15K/ Направляющая для иглы для штуцера регулируемого 3 1/16" 15K (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 182"

    "Кольцо уплотнительное 16А6085Х012 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 183"

    "Уплотнение 14A0915X012 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 184"

    "Уплотнение 14A0915X042 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 185"

    "Уплотнение RRTYX000052 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 186"

    "Уплотнение RRTYXRT0052 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 187"

    "Уплотнение 12B7438X012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 188"

    "Уплотнение 13B8816X092 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 189"

    "Уплотнение 12A9137X012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 190"

    "Кольцо стопорное 12B7442X012 /RETAINER RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо стопорное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 191"

    "Ремкомплект для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S / P781011-AA (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 192"

    "Кольцо уплотнительное T14057T0012 / SEAL RING FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Кольцо уплотнительное для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 193"

    "Cедло для фильтра серии 67CF /SADDLE FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Cедло для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 194"

    "Мембрана серии 67CF / DIAPHRAGM FOR THE FILTER-REGULATOR 67CF (67CFR-362) OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK/ Мембрана для фильтра-регулятора серии 67CF (67CFR-362) для вертикальной мерной емкости. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 195"

    "Затвор дисковый 150RF / BUTTERFLY VALVE 3'' 150 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 175 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F SERVICE: H2S/ Затвор дисковый для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения: 3" 150RF. Рабочее давление 175 psi. Температурный диапазон: от –4 до 212 F. Исполнение: H2S. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 196"

    "Кольцо уплотнительное P11000-144 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 197"

    "Кольцо уплотнительное BS 448 / SEAL RING FOR THE AIR PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для воздушного поршня насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 198"

    "Кольцо уплотнительное P1100-273 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 199"

    "Кольцо уплотнительное BS 214 / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 200"

    "Прокладка кольцевая для закачки химреагентов TDA-216 / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 201"

    "Кольцо уплотнительное 204-346 (246 x 4) / SEAL RING FOR THE CENTRAL PLATE OF THE AIR RESERVOIR OF CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для центральной пластины воздушного бочонка насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 202"

    "Кольцо уплотнительное BS 117 / SEAL RING FOR THE END PLATE OF THE VALVES BLOCK OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для торцевой пластины блока клапаннов насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 203"

    "Кольцо уплотнительное BS 020 / SEAL RING FOR THE AIR PIPE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для воздушной трубы насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 204"

    "Кольцо уплотнительное BS 010 / SEAL RING FOR THE PLUNGER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо уплотнительное для плунжера насоса закачки химреагентов TDA-216 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 205"

    "Шайба для насоса закачки химреагентов TDA-216. Размер 5/8" / WASHER OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Шайба для насоса закачки химреагентов TDA-216. Размер 5/8" (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 206"

    "Прокладка поршня упругая для насоса закачки химреагентов TDA-216. /GASKET FOR THE PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Прокладка поршня упругая для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 207"

    "Кольцо поршня стопорное для насоса закачки химреагентов TDA-216. / RETAINER RING FOR THE PISTON OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Кольцо поршня стопорное для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 208"

    "Пружина LCM-140G-5 / PLUNGER SPRING OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/ Пружина плунжера для насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 209"

    "Комплект ремонтный R10200-3 //REPAIR KIT FOR CHECK VALVE OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный обратного клапан насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 210"

    "Комплект ремонтный R10200-1 /REPAIR KIT FOR THE AIR CURCUIT OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный воздушного контура насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 211"

    "Комплект ремонтный R10200-2 /REPAIR KIT FOR THE OIL CURCUIT OF THE CHEMICAL INJECTION PUMP TDA-216/Комплект ремонтный гидравлического контура насоса закачки химреагентов TDA-216. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 212"

    "Кольцо противоизносное компенсационное M0037-39 / RING, WEAR FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо противоизносное компенсационное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 213"

    "Элемент уплотнительный PN-0329 / SEAL FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Элемент уплотнительный для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 214"

    "Уплотнители (комплект) для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K / PACKING ASSY FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD/ Уплотнители (комплект) для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 215"

    "Кольцо стопорное BY-0202 / RING, RETAINER FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Кольцо стопорное для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 216"

    "Шибер SW-2819 /GATE FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Шибер для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 217"

    "Прокладка крышки для гидравлической задвижки / BONNET GASKET FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Прокладка крышки для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 218"

    "Поршень Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры / PISTON FOR THE HYDRAULIC VALVE 3-1/16 15K MAGNUM OF THE FLOWHEAD / Поршень для гидравлической задвижки Magnum 3 1/16" 15K фонтанной арматуры (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 219"

    "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487322) /PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 3" 600 RF/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер 3" 600 RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 220"

    "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487330) / PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 2" 600 R/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер и тип соединения 2" 600 RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 221"

    "Уплотнение 1E319001042 (Fisher P487334 ) / PACKING FOR SEPARATOR LEVEL CONTROL VALVE BODY 4" 600 RF/ Уплотнение для корпуса клапана регулирования уровня сепаратора. Размер и тип соединения 4" 600 RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 222"

    "Кран шаровый для сепаратора. Размер и тип соединения 1" 600 RF. Температурный диапазон: минус 32 плюс 212 F. Исполнение: H2S / 1F-F63N-RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 223"

    "Комплект ремонтный для шарового крана 1" для сепаратора. Размер шарового крана 1". Температурный диапазон: (-32 до 212 F). Исполнение: H2S / B10-FS-N (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 224"

    "Кольцо уплотнительное B079803-1 /SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 3''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 3'' для сепаратора. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 225"

    "Кран шаровый 2" Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 226"

    "Комплект ремонтный для шарового крана 2" Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 227"

    "Кольцо уплотнительное B079803-2 / GASKET 3" 600 SPIRAL WOUND / Прокладка 3" 600 SPIRAL WOUND   (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 228"

    "Кран шаровый для сепаратора 3" Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 229"

    "Комплект ремонтный для шарового крана 3" Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 230"

    "Кольцо уплотнительное B079803-3 / SEAL RING 3” Fig. 206/ Кольцо уплотнительное 3” для БРС Fig. 206 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 231"

    "Кран шаровый с рычажным приводом для сепаратора. Размер и тип соединения 4", 600 RF. Температурный диапазон: (- 50 до 350 F). Исполнение: H2S/ 4F-F63NLH-RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 232"

    "Кран шаровый с редукторным приводом для сепаратора. Размер и тип соединения 4", 600 RF. Температурный диапазон: (- 50 до 350 F). Исполнение: H2S / 4F-F63NLH-RF (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 233"

    "Комплект ремонтный для шарового крана 4" для сепаратора. Размер шарового крана 4". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / B40-F6-H (или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 234"

    "Кольцо уплотнительное B079805-3 / VITON SEAL RING FOR THE GAS MANIFOLD VALVE BODY 6''. / Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 6'' для газового манифольда. Материал - VITON. (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 235"

    "Шар для шаровой задвижки 6'' для газового манифольда температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / BALL FOR THE BALL VALVE 6'' FOR THE GAS MANIFOLD (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 236"

    "Комплект ремонтный для шарового крана 6" для сепаратора. Размер шарового крана 6". Температурный диапазон: (-50 до 350 F). Исполнение: H2S / B60-F6-H (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 237"

    "Кольцо уплотнительное B079805-1 / SEAL RING FOR THE SEPARATOR VALVE BODY 4''/ Кольцо уплотнительное для корпуса задвижки 4'' для сепаратора. (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 238"

    "Кольцо уплотнительное 10А3804Х012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 239"

    "Кольцо уплотнительное 10А3804Х032 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 240"

    "Кольцо уплотнительное 10А8217Х042 /SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 241"

    "Кольцо уплотнительное 10А8217Х012 / SEAL RING FOR THE CONTROL VALVE 3'' 300 RF OF THE VERTICAL CALIBRATION TANK. WP 150 PSI, TEMPERATURE RANGE: - 4 + 212 F. SERVICE: H2S/ Кольцо уплотнительное для регулирующего клапана 3" для вертикальной мерной емкости. Размер и тип соединения 3", 300 RF. Рабочее давление - 150 psi. Температурный диапазон: –4 … 212 F. Исполнение: H2S (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

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