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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008957463

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000763/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0000763/ГТранс/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ0000763_Изм1_27.03.2020.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 18:0008.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957463Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    996 903,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.19.10.000

    Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска аэрозольная в баллончиках черная в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 427.0

    "Позиция 2"

    "Краска эпоксидная водорастворимая "Тэпинг В 012ПГ" эпоксидная водорастворимая, ТУ 2312-013-87403666-10"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Скотч малярный 50 мм, длина намотки 100м. Выдерживает температуру 60 градусов, ТУ 12111-30"

    Кол-во: 435.0

    "Позиция 4"

    "Смывка лакокрасочных покрытий Фэйл-5, ГОСТ 9.403-80"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 5"

    "Трафарет (Расплавленная сера) 3 мм на пластиковой основе, ТУ 13.0.001.84"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Трафарет (цифры 0-9) цифра 0-9 на пластиковой основе, ТУ 13.0.001-84"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 7"

    "Эпоксидная краска Тэпинг Р 1155 (сверхстойкая) (RAL 7040) 21,2кг Износостойкая эпоксидная краска для бетона и металла с высокой адгезией к основанию, коррозионной и атмосферо-стойкостью, с быстрым набором прочности, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Краска аэрозольная в баллончиках белая быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, баллон 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 239.0

    "Позиция 9"

    "Краска аэрозольная в баллончиках оранжевая вес нетто 400 г NO/ 14 ORANGE, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 10"

    "Скотч двухсторонний узкий (шир.15 мм, толщ. 1мм), двусторонний,ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Краска аэрозольная в баллончиках желтая Быстросохнущая, желтая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 12"

    "Краска аэрозольная в баллончиках красная Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, баллон 400 мл,ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 329.0

    "Позиция 13"

    "Краска аэрозольная в баллончиках зеленая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 255.0

    "Позиция 14"

    "Краска аэрозольная в баллончиках светло-серая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, ,400 мл,ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 15"

    "Краска аэрозольная в баллончиках серая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути,400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 16"

    "Краска аэрозольная в баллончиках синяя в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)"

    Кол-во: 129.0

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