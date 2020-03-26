Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Поставка лакокрасочной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Краска аэрозольная в баллончиках черная в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 427.0

"Позиция 2" "Краска эпоксидная водорастворимая "Тэпинг В 012ПГ" эпоксидная водорастворимая, ТУ 2312-013-87403666-10" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Скотч малярный 50 мм, длина намотки 100м. Выдерживает температуру 60 градусов, ТУ 12111-30" Кол-во: 435.0

"Позиция 4" "Смывка лакокрасочных покрытий Фэйл-5, ГОСТ 9.403-80" Кол-во: 40.0

"Позиция 5" "Трафарет (Расплавленная сера) 3 мм на пластиковой основе, ТУ 13.0.001.84" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Трафарет (цифры 0-9) цифра 0-9 на пластиковой основе, ТУ 13.0.001-84" Кол-во: 5.0

"Позиция 7" "Эпоксидная краска Тэпинг Р 1155 (сверхстойкая) (RAL 7040) 21,2кг Износостойкая эпоксидная краска для бетона и металла с высокой адгезией к основанию, коррозионной и атмосферо-стойкостью, с быстрым набором прочности, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Краска аэрозольная в баллончиках белая быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, баллон 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 239.0

"Позиция 9" "Краска аэрозольная в баллончиках оранжевая вес нетто 400 г NO/ 14 ORANGE, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 540.0

"Позиция 10" "Скотч двухсторонний узкий (шир.15 мм, толщ. 1мм), двусторонний,ГОСТ 20477-86" Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Краска аэрозольная в баллончиках желтая Быстросохнущая, желтая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 93.0

"Позиция 12" "Краска аэрозольная в баллончиках красная Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, баллон 400 мл,ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 329.0

"Позиция 13" "Краска аэрозольная в баллончиках зеленая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, 400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 255.0

"Позиция 14" "Краска аэрозольная в баллончиках светло-серая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути, ,400 мл,ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 450.0

"Позиция 15" "Краска аэрозольная в баллончиках серая в баллончиках Краска быстросохнущая, акриловая аэрозольная (лак/грунт) для окрашивания металлоконструкций, не содержит свинца и ртути,400 мл, ГОСТ 26220-84 (СТ СЭВ 4159-83)" Кол-во: 100.0