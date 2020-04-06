www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008957883
Уникальный номер закупки
20/3/0006373/ГНедра
Наименование закупки
Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) при строительстве скважин на континентальном шельфе с использованием ППБУ (акватория Карского моря) в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0006373/ГНедра/К/ГОС/Э/05.03.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) при строительстве скважин на континентальном шельфе с использованием ППБУ (акватория Карского моря) в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957883Подведение итогов не позднее Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) при строительстве скважин на континентальном шельфе с использованием ППБУ (акватория Карского моря) в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) при строительстве скважин на континентальном шельфе с использованием ППБУ (акватория Карского моря) в 2020-2022 гг. для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
1 238 238 955,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
50.20.21.110
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.