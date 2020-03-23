"Позиция 1" "Комплекс роботизированного тахеометра Угловая точность Hz и V - 1" Безотражательные измерения: Дальность БО измерений - 1000 м Точность БО измерений - ± (2 мм +2 ррм) Измерения на отражатель: Дальность на отражатель - 3500 м Точность на отражатель - ± (1 мм +1,5 ррм) Компенсатор: Тип Электронный, четырехосевой, отключаемый Диапазон работы - ± 4" Точность фиксации - 0,5" Зрительная труба: Увеличение - 30х Угол поля зрения - 1° 30’ Роботизированная съемка: Моторизация (Скорость вращения) - да ° / с Автоматическое наведение на цель (Круглый отражатель) наведения: - 1000 м, захвата: - 800 м Автоматическое наведение на цель (Отражатель 360°) наведения: 800 м, захвата: - 600 м Быстрый поиск цели (PS) Дальность - 300 м Быстрый поиск цели (PS) Время поиска - 5 – 10 с сек. Фотографические возможности: Камера - да Точность центрирования1,5 мм на 1,5 м Тип прибора: Тип Роботизированный Наводящие винты Бесконечные"

Кол-во: 1.0