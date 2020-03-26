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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.
Номер извещения
ГП003010
Уникальный номер
ГС-2
Наименование
Организация и предоставление услуг связи в интересах ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Тип процедуры
Запрос цен
Дата публикации
05.03.2020 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-66
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
L.Sakhno@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахно Лидия Сергеевна
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг связи (каналы связи на участке г. Москва, узел связи - г. Сургут, ул. Республики, д. 4) для нужд ООО «Газпром переработка».
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
61.90.10.160
61.90
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Оказание услуг связи (каналы связи на участке г. Москва, узел связи – г. Сургут, ул. Университетская, д. 1) для нужд ООО «Газпром переработка».
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
61.90.10.160
61.90
Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Оказание услуг связи (канал связи на участке г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская – г. Сургут, ул. Республики, д. 4) для нужд ООО «Газпром переработка».
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
61.90.10.160
61.90
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Оказание услуг связи (канал связи на участке г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская – г. Сургут, ул. Университетская, д. 1) для нужд ООО «Газпром переработка».
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
61.90.10.160
61.90
Кол-во: 200
Кол-во: 1
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