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    Главная / Торги / Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"г. Сургут, ул. Университетская, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008956439

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000435/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/4.3/0000435/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    035.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-51-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    novikovnis@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Университетская, 1

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956439Подведение итогов не позднее Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"г. Сургут, ул. Университетская, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баллонов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Начальная цена

    862 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон из углеродистой стали обычной точности изготовления для азота 40-150У 40л 150кгс/см2 (новый)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Баллон объемом 40л на давление 14,7МПа (150кгс/см2), для аргона, с вентилем балонным, колпаком металлическим, кольцом, башмаком (новый)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Баллон из углеродистой стали обычной точности изготовления для гелия 40-150У 40л 150кгс/см2 (новый)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Баллон 40-150У для кислорода, объем 40л, из углеродистой стали (новый)"

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 5"

    "Баллон 50-150У для пропана, объем 50л, из углеродистой стали (новый)"

    Кол-во: 68.0

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