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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения

    Поставка изделий медицинского назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955985Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначенияООО "Озон", 460001, область Оренбургская, город Оренбург, ул. Чкалова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008955985

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000880/Озон

    Номер закупки

    0120/20/4.3/0000880/Озон/К/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 07:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 Проект договора.doc

    Приложение 4 Форма ценового предложение для товаров.xlsx

    Приложение 5 Расчет НМЦ.xlsx

    Приложение 3 Методика оценки.docx

    Приложение 2 Техническое задание.docx

    Уведомлении об изменении документации.doc

    Извещение о конкурентном отборе.doc

    Закупочная документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-27-09

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    islamkin@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Озон", 460001, область Оренбургская, город Оренбург, ул. Чкалова, 1

    Закупки и тендеры 56

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955985Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначенияООО "Озон", 460001, область Оренбургская, город Оренбург, ул. Чкалова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения

    Начальная цена

    855 791,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник для кружки Эсмарха"

    Кол-во: 1003.0

    "Позиция 2"

    "Напальчник"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 3"

    "Ножницы"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Пакет для сбора и утилизации отходов класса Б"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 5"

    "Пакет охлаждающий «Снежок»"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 6"

    "Палочки ватные"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 7"

    "Перчатки"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 8"

    "Перчатки"

    Кол-во: 155.0

    "Позиция 9"

    "Перчатки"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 10"

    "Перчатки"

    Кол-во: 258.0

    "Позиция 11"

    "Перчатки виниловые"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 12"

    "Пинцет"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 13"

    "Пинцет"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Простынь"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 15"

    "Салфетка"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 16"

    "Салфетка"

    Кол-во: 808.0

    "Позиция 17"

    "Салфетка лечебная для лечения ран и ушибовАктивтекс"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 18"

    "Салфетка лечебная для остановки кровотечения Активтекс"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 19"

    "Салфетка спиртовая"

    Кол-во: 270.0

    "Позиция 20"

    "Салфетка спиртовая"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 21"

    "Салфетка спиртовая"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 22"

    "Система инфузионная"

    Кол-во: 14250.0

    "Позиция 23"

    "Стерилизационный пакет"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 24"

    "Стерилизационный пакет"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 25"

    "Стерилизационный пакет"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 26"

    "Термометр"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-Х"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 28"

    "Тест для определения алкоголя в слюне"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 29"

    "Тонометр механический"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Фартук"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 31"

    "Часы песочные"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 32"

    "Часы песочные"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Часы песочные"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Часы песочные"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Шапочка берет"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 36"

    "Шпатель деревянный"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 37"

    "Шприц"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 38"

    "Шприц"

    Кол-во: 4370.0

    "Позиция 39"

    "Шприц"

    Кол-во: 11800.0

    "Позиция 40"

    "Шприц"

    Кол-во: 5600.0

    "Позиция 41"

    "Шприц"

    Кол-во: 630.0

    "Позиция 42"

    "Азопирам-комплект"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 43"

    "Банка массажная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "Банка массажная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Бахилы"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 46"

    "Бинт"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 47"

    "Бинт"

    Кол-во: 625.0

    "Позиция 48"

    "Бинт"

    Кол-во: 420.0

    "Позиция 49"

    "Бинт"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 50"

    "Бинт эластичный"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 51"

    "Бинт эластичный"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 52"

    "Бинт эластичный"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 53"

    "Бумага для ЭКГ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 54"

    "Вата"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 55"

    "Вата медицинская гигроскопическая"

    Кол-во: 530.0

    "Позиция 56"

    "Ватные диски"

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 57"

    "Ватные шарики"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 58"

    "Гелевая повязка " Аполло""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 59"

    "Гелевая повязка " Аполло""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 60"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 61"

    "Емкость для сбора колющих и режущих отходов класса Б"

    Кол-во: 135.0

    "Позиция 62"

    "Жгут"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 63"

    "Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 64"

    "Журнал учёта проведения генеральных уборок"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 65"

    "Зажим многоразовый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 66"

    "Игла пункционная "Стерикан""

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 67"

    "Индикатор"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 68"

    "Индикатор"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Индикатор"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 70"

    "Индикаторы"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 71"

    "Индикаторы"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 72"

    "Клеенка подкладочная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 74"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 75"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 76"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 77"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 78"

    "Лейкопластырь бактерицидный"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 79"

    "Лейкопластырь бактерицидный"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 80"

    "Марля медицинская нест. 5м"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 81"

    "Маски медицинская на резинках"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 82"

    "Набор для демеркуризации бытовой"

    Кол-во: 1.0

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