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Номер извещения
32008955985
Уникальный номер закупки
20/4.3/0000880/Озон
Наименование закупки
Поставка изделий медицинского назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 07:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-27-09
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин А. В.
Место рассмотрения предложений
ООО "Озон", 460001, область Оренбургская, город Оренбург, ул. Чкалова, 1
Закупки и тендеры 56
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изделий медицинского назначения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения
Начальная цена
855 791,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
32.50.50
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1003.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 155.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 258.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 808.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 270.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 14250.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 4370.0
Кол-во: 11800.0
Кол-во: 5600.0
Кол-во: 630.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 625.0
Кол-во: 420.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 530.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 135.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 1.0
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