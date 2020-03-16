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    Главная / Торги / Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14216)

    Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14216)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955478Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка" г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008955478

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014216/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0014216/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14216)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 20:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14216_Документация МИ.zip

    Подведение итогов на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955478Подведение итогов не позднее Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка" г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезических приборов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    5 365 363,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект приемников GPS/GNSS для базовой станции + для полевых работ в составе: Приемник для базовой станции: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2, L3; Galileo: L1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 COMPASS: B1, B2; QZSS: L1, L5; SBAS: L1 C/A, L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 10 мм + 1 мм/км. По высоте: 20 мм + 1 мм/км 4. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/UHF-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули 5. Программное обеспечение - для постобработки Приемник для полевых работ: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм +"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Комплект приемников GPS/GNSS для базовой станции + для полевых работ в составе: Приемник для базовой станции: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2, L3; Galileo: L1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 COMPASS: B1, B2; QZSS: L1, L5; SBAS: L1 C/A, L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 10 мм + 1 мм/км. По высоте: 20 мм + 1 мм/км 4. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/UHF-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули 5. Программное обеспечение - для постобработки Приемник для полевых работ: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм +"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Комплект GPS/GNSS приемника для полевых работ 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 0,5 мм/км, по высоте: 5 мм + 0,5 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 8 мм + 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км 4. Кинематика в реальном времени (RTK): в плане: 8 мм + 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км 5. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/3G-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Комплект тахеометра электронного 1. Точность угловых измерений - 1, 2" 2. Безотражательные измерения (точность измерений) - 2 мм + 2 ррm 3. Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) - 1.5 мм + 2.0 ррm 4. Диапазон рабочих температур –20°C.. +50°C (–35°C.. +50°C для Arctic)"

    Кол-во: 1.0

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