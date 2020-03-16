Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект приемников GPS/GNSS для базовой станции + для полевых работ в составе: Приемник для базовой станции: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2, L3; Galileo: L1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 COMPASS: B1, B2; QZSS: L1, L5; SBAS: L1 C/A, L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 10 мм + 1 мм/км. По высоте: 20 мм + 1 мм/км 4. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/UHF-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули 5. Программное обеспечение - для постобработки Приемник для полевых работ: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм +" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Комплект приемников GPS/GNSS для базовой станции + для полевых работ в составе: Приемник для базовой станции: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2, L3; Galileo: L1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 COMPASS: B1, B2; QZSS: L1, L5; SBAS: L1 C/A, L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 1 мм/км, по высоте: 5 мм + 1 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 10 мм + 1 мм/км. По высоте: 20 мм + 1 мм/км 4. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/UHF-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули 5. Программное обеспечение - для постобработки Приемник для полевых работ: 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм +" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Комплект GPS/GNSS приемника для полевых работ 1. Сигналы навигационных систем - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A, L2P, L3, L5; Galileo: E1, E5a E5b, EAltBOC;Beidou: B1, B2, B3; QZSS: L1, L5; IRNSS: L5 и др. 2. Точность определения координат в режимах: Статика и быстрая статика - в плане: 2,5 мм + 0,5 мм/км, по высоте: 5 мм + 0,5 мм/км 3. Точность определения координат в режимах: Кинематика с постобработкой и кинематика в реальном времени - в плане: 8 мм + 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км 4. Кинематика в реальном времени (RTK): в плане: 8 мм + 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км 5. Коммуникационные устройства - GSM/GPRS/3G-модемы, Bluetooth /NFC/Wi-Fi-модули" Кол-во: 1.0