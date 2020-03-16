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    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году (ФАВ 14162)

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году (ФАВ 14162)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008955481

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014162/ТГЧайковск

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014162/ТГЧайковск/К/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году (ФАВ 14162)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 20:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14162_Документация КО ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955481Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

    Начальная цена

    9 976 112,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой полнопроходный фланцевый из стали 20, Ду 50мм Ру 80 кгс/см2, в умеренном климатическом исполнении, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А,температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой Ду150 мм Ру8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой Ду150 мм Ру8,0 МПа наземной установки, с ручным приводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой сталь 09Г2С Ду80 Pу8,0 МПа приварной с пневмоприводом с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду50 Ру10,0 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ,емпература рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру 8, МПа с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01 в умеренном климатическом исполнении для природного газа, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой из стали 20 Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении для природного газа, емпература рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "ран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении для природного газа, емпература рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой Ду50 Ру80 МПа надземной установки, из стали 09Г2С, класс герметичности затвора А, под приварку, с ручным управлением в холодном климатическом исполнении, температура рабочей среды от −60 до 190"

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой Ду80 Ру80 МПа надземной установки, из стали 09Г2С, класс герметичности затвора А, под приварку, с ручным управлением в холодном климатическом исполнении, рабочая среда-газ, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении для природного газа, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру10,0 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой трехходовой фланцевый Ду100 Ру25 ст.20 пробка Т-образная, рабочая среда-газ, с КОФ, температура рабочей среды от −60 до 190"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой из из стали 09Г2С Ду100 Ру2,5 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ, температура рабочей среды от-60°- +150°"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой Ду150 мм PУ8,0 МПа подземной установки, с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2300 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду50 Ру80 Мпа с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного, температура рабочей среды от-60°- +150° климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру1,6 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении, с КОФ, для использования в системах водо- и теплоснабжения."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду200 Ру1,6 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении, с КОФ, для использования в системах водо- и теплоснабжения, температура окружающей среды -40C, максимальная рабочая температура +200C"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду250 Ру1,6 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении, с КОФ, для использования в системах водо- и теплоснабжения, температура окружающей среды -40C, максимальная рабочая температура +200C"

    Кол-во: 1.0

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