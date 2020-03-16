Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой полнопроходный фланцевый из стали 20, Ду 50мм Ру 80 кгс/см2, в умеренном климатическом исполнении, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А,температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Кран шаровой Ду150 мм Ру8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кран шаровой Ду150 мм Ру8,0 МПа наземной установки, с ручным приводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Кран шаровой сталь 09Г2С Ду80 Pу8,0 МПа приварной с пневмоприводом с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, холодного климатического исполнения, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду50 Ру10,0 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ,емпература рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 14.0

"Позиция 6" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру 8, МПа с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01 в умеренном климатическом исполнении для природного газа, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Кран шаровой из стали 20 Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении для природного газа, емпература рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "ран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении для природного газа, емпература рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 9.0

"Позиция 9" "Кран шаровой Ду50 Ру80 МПа надземной установки, из стали 09Г2С, класс герметичности затвора А, под приварку, с ручным управлением в холодном климатическом исполнении, температура рабочей среды от −60 до 190" Кол-во: 52.0

"Позиция 10" "Кран шаровой Ду80 Ру80 МПа надземной установки, из стали 09Г2С, класс герметичности затвора А, под приварку, с ручным управлением в холодном климатическом исполнении, рабочая среда-газ, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 8.0

"Позиция 11" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру8,0 Мпа с ручным приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении для природного газа, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 6.0

"Позиция 12" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру10,0 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Кран шаровой трехходовой фланцевый Ду100 Ру25 ст.20 пробка Т-образная, рабочая среда-газ, с КОФ, температура рабочей среды от −60 до 190" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Кран шаровой из из стали 09Г2С Ду100 Ру2,5 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении для природного газа, с КОФ, температура рабочей среды от-60°- +150°" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Кран шаровой Ду150 мм PУ8,0 МПа подземной установки, с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2300 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду50 Ру80 Мпа с пневмоприводом подземной установки приварной с ЭПУУ-15-7(110В), с блоком концевых выключателей УКП 03-01, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного, температура рабочей среды от-60°- +150° климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду100 Ру1,6 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении, с КОФ, для использования в системах водо- и теплоснабжения." Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Кран шаровой из легированной стали 09Г2С Ду200 Ру1,6 Мпа с ручным приводом наземной установки фланцевый в холодном климатическом исполнении, с КОФ, для использования в системах водо- и теплоснабжения, температура окружающей среды -40C, максимальная рабочая температура +200C" Кол-во: 2.0