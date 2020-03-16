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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 г. (ФАВ 14164)

    Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 г. (ФАВ 14164)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955483Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008955483

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014164/ТГЧайковск

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014164/ТГЧайковск/К/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 г. (ФАВ 14164)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 20:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14164_Документация КО ЕР_БС.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955483Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

    Начальная цена

    10 177 045,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный пружинный из коррозионностойкой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 150-16 УХЛ1 17нж6нж Ду150 Ру16 с пружиной №74 Рн8-12 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -60+600С климатического исполнения УХЛ1 с комплектом ответных фланцев, крепежом"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Клапан предохранительный пружинный 17с21нж Ду150 Ру40 МПа, пружина №77 давление настройки открытия 25-35кгс/см2; материал корпуса-сталь 20Л; с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками; с узлом ручного подрыва; климатическое исполнение У1"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 3"

    "Клапан предохранительный пружинный из легированной стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 50-16 ХЛ1 17лс17нж Ду50 Ру16 с пружиной №13 Рн4-8 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -60+425С климатического исполнения ХЛ1 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 4"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 80-16 17с6нж Ду80 Ру16 с пружиной №33 Рн5-8 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 50-16 17с6нж Ду50 Ру16 с пружиной №12 Рн2,5-4 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев, крепежом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Клапан предохранительный СППК 17с28нж Ду80 Ру16 Рн7-10"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 7"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК5Р 100-63-01 17с16нж2 Ду100 Ру63 с пружиной №80 Рн25-40 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 8"

    "Клапан предохранительный сбросной - КПС, диапазон настройки срабатывания 1,9-5,5кПа, присоединительные размеры Ду 20мм, соединение муфтовое"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Клапан предохранительный сбросной КПС-Н"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Клапан предохранительный СППКР-25-100-01-17/12 Ду25 Ру10МПа, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, номер пружины 5, 17лс84нж, материал исполнения корпуса сталь хладостойкая 09Г2С"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-80-16 Ду80 Ру16 пружина №31 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-80-16 Ду80 Ру16 пружина №32 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Клапан предохранительный пружинный 17с21нж Ду150 Ру40 МПа, пружина №77 давление настройки открытия 25-35кгс/см2; материал корпуса-сталь 20Л; с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками; с узлом ручного подрыва; климатическое исполнение У1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Вентиль проходной мембранный фланцевый типа СВМГ с электромагнитным приводом переменного тока температура рабочей среды от -30 до +40С рабочая среда природный газ по условному давлению 1кгс/см2 по условному проходу 25мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Клапан электромагнитный нормально закрытый двухпозиционный ВН1Н-4ПЕ ст.фланц. Ду25 Ру4 в стальном корпусе фланцевый взрывозащищенный с датчиком положения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Клапан электромагнитный ВН 1 1/2Н-3.фланцевый, двухпозиционный, нормально закрытый, напряжение питания 220В Ду40 Ру0,3МПа, класс защиты IP65"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Клапан электромагнитный нормально закрытый двухпозиционный ВН1/2Н-1 Ду 25 Ру1 муфтовый"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 18"

    "Клапан электромагнитный ВН 1/2 Н-4 фл; 24V DC; 25W; У2; DN40; материал корпуса - алюминий;исполнение - общепромышленный;номинальный диаметр - DN=40мм, фланцевое соединение, номинал рабочего давления -0...0,4 МПа;степень защиты IP65 в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Клапан запорно-регулируемый электромагнитный двухпозиционный муфтовый ВН1Н-4Е, нормально закрытый, Ду1"(25мм), Рраб=4бар, Е-взрывозащищенного исполнения,климатическое исполнение УХЛ1 (-60...+40С), класс защиты IP67, напряжение питания клапана 220В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Клапан электромагнитный нормально-открытый муфтовый КЭГ-9720 Ду20 (40В) (исполнение ИБЯЛ.685181.001-01)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 21"

    "Клапан электромагнитный нормально-открытый муфтовый КЭГ-9720 Ду50 (220В) (исполнение ИБЯЛ.685181.001-04)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Вентиль игольчатый DK-LOK V15B-D-6M-S. Прямая конструкция. Торцевое соединение диаметр 6мм DK-LOK. Проход 4.3 (0.17). Номинальное давление 267 бар, температура от -54 до 148 грд.С. Нержавеющая сталь 316. Уплотнитель из PTFE."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Вентиль игольчатый ВИ160 (15с54бк) ДУ-15 для ручной, плавной подачи давления в различных системах автоматики и контроля. Резьба М22х1,5"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 25"

    "Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с76нж Ду50 Ру63 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру10 с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 27"

    "Задвижка SANDWICH CLASS 600# ДУ-100"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с76нж Ду80 Ру63 с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 30"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 31"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31с45нж Ду50 Ру160 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 33"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 34"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Клапан СВМГ-25 для промышленных котельных"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Клапан обратный АО-095-05 Ду10 Ру250"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 38"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев,прокладками и крепежом"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 39"

    "Клапан обратный подьемный чугунный фланцевый 16кч3п Ду50 Ру16"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Клапан-отсекатель предохранительный ПКК-40МН-0,6, диаметр условного прохода Ду40мм, давление 6кгс/см2, муфтовый, ручное управление, климатическое исполнение УХЛ2."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Клапан предохранительный сборной КПС-20Н Ду 20 1,9-5,5 кПа муфтовый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-150-16 Ду150 Ру16 пружина №73 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами,прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Клапан предохранительный СППК4Р 50-16 17с6нж DN50 PN16кгс/см2, давление настройки Pн 9,2кгс/см2 с ответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, пружина №14. Фланцы входные: на изделии №1, ответные №1. Фланцы выходные: на изделии №1, ответные №1"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Клапан предохранительный СППК4Р 80-40 УХЛ1 Ду80 Ру40 пружина №37, с КОФи крепежем 17нж25нж, Рн20-30"

    Кол-во: 2.0

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