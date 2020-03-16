Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 г. (ФАВ 14164)

Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

Поставка запорной арматуры для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан предохранительный пружинный из коррозионностойкой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 150-16 УХЛ1 17нж6нж Ду150 Ру16 с пружиной №74 Рн8-12 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -60+600С климатического исполнения УХЛ1 с комплектом ответных фланцев, крепежом" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Клапан предохранительный пружинный 17с21нж Ду150 Ру40 МПа, пружина №77 давление настройки открытия 25-35кгс/см2; материал корпуса-сталь 20Л; с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками; с узлом ручного подрыва; климатическое исполнение У1" Кол-во: 8.0

"Позиция 3" "Клапан предохранительный пружинный из легированной стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 50-16 ХЛ1 17лс17нж Ду50 Ру16 с пружиной №13 Рн4-8 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -60+425С климатического исполнения ХЛ1 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 7.0

"Позиция 4" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 80-16 17с6нж Ду80 Ру16 с пружиной №33 Рн5-8 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р 50-16 17с6нж Ду50 Ру16 с пружиной №12 Рн2,5-4 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев, крепежом" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Клапан предохранительный СППК 17с28нж Ду80 Ру16 Рн7-10" Кол-во: 27.0

"Позиция 7" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК5Р 100-63-01 17с16нж2 Ду100 Ру63 с пружиной №80 Рн25-40 для воды,воздуха,пара,аммиака,природного газа,нефти,нефтепродуктов,жидких и газообразных углеводородов с рабочей температурой -40+425С климатического исполнения У1 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Клапан предохранительный сбросной - КПС, диапазон настройки срабатывания 1,9-5,5кПа, присоединительные размеры Ду 20мм, соединение муфтовое" Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Клапан предохранительный сбросной КПС-Н" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Клапан предохранительный СППКР-25-100-01-17/12 Ду25 Ру10МПа, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, номер пружины 5, 17лс84нж, материал исполнения корпуса сталь хладостойкая 09Г2С" Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-80-16 Ду80 Ру16 пружина №31 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-80-16 Ду80 Ру16 пружина №32 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Клапан предохранительный пружинный 17с21нж Ду150 Ру40 МПа, пружина №77 давление настройки открытия 25-35кгс/см2; материал корпуса-сталь 20Л; с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками; с узлом ручного подрыва; климатическое исполнение У1" Кол-во: 5.0

"Позиция 14" "Вентиль проходной мембранный фланцевый типа СВМГ с электромагнитным приводом переменного тока температура рабочей среды от -30 до +40С рабочая среда природный газ по условному давлению 1кгс/см2 по условному проходу 25мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Клапан электромагнитный нормально закрытый двухпозиционный ВН1Н-4ПЕ ст.фланц. Ду25 Ру4 в стальном корпусе фланцевый взрывозащищенный с датчиком положения" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Клапан электромагнитный ВН 1 1/2Н-3.фланцевый, двухпозиционный, нормально закрытый, напряжение питания 220В Ду40 Ру0,3МПа, класс защиты IP65" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Клапан электромагнитный нормально закрытый двухпозиционный ВН1/2Н-1 Ду 25 Ру1 муфтовый" Кол-во: 18.0

"Позиция 18" "Клапан электромагнитный ВН 1/2 Н-4 фл; 24V DC; 25W; У2; DN40; материал корпуса - алюминий;исполнение - общепромышленный;номинальный диаметр - DN=40мм, фланцевое соединение, номинал рабочего давления -0...0,4 МПа;степень защиты IP65 в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Клапан запорно-регулируемый электромагнитный двухпозиционный муфтовый ВН1Н-4Е, нормально закрытый, Ду1"(25мм), Рраб=4бар, Е-взрывозащищенного исполнения,климатическое исполнение УХЛ1 (-60...+40С), класс защиты IP67, напряжение питания клапана 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Клапан электромагнитный нормально-открытый муфтовый КЭГ-9720 Ду20 (40В) (исполнение ИБЯЛ.685181.001-01)" Кол-во: 7.0

"Позиция 21" "Клапан электромагнитный нормально-открытый муфтовый КЭГ-9720 Ду50 (220В) (исполнение ИБЯЛ.685181.001-04)" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Вентиль игольчатый DK-LOK V15B-D-6M-S. Прямая конструкция. Торцевое соединение диаметр 6мм DK-LOK. Проход 4.3 (0.17). Номинальное давление 267 бар, температура от -54 до 148 грд.С. Нержавеющая сталь 316. Уплотнитель из PTFE." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Вентиль игольчатый ВИ160 (15с54бк) ДУ-15 для ручной, плавной подачи давления в различных системах автоматики и контроля. Резьба М22х1,5" Кол-во: 10.0

"Позиция 24" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16" Кол-во: 11.0

"Позиция 25" "Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с76нж Ду50 Ру63 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру10 с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 6.0

"Позиция 27" "Задвижка SANDWICH CLASS 600# ДУ-100" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с76нж Ду80 Ру63 с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 29" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 31.0

"Позиция 30" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 11.0

"Позиция 31" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31с45нж Ду50 Ру160 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 11.0

"Позиция 33" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 41.0

"Позиция 34" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Клапан СВМГ-25 для промышленных котельных" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Клапан обратный АО-095-05 Ду10 Ру250" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом" Кол-во: 10.0

"Позиция 38" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев,прокладками и крепежом" Кол-во: 10.0

"Позиция 39" "Клапан обратный подьемный чугунный фланцевый 16кч3п Ду50 Ру16" Кол-во: 5.0

"Позиция 40" "Клапан-отсекатель предохранительный ПКК-40МН-0,6, диаметр условного прохода Ду40мм, давление 6кгс/см2, муфтовый, ручное управление, климатическое исполнение УХЛ2." Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Клапан предохранительный сборной КПС-20Н Ду 20 1,9-5,5 кПа муфтовый" Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Клапан предохранительный пружинный из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки фланцевый СППК4Р-150-16 Ду150 Ру16 пружина №73 климатического исполнения У1 17с6нж в комплекте с фланцами,прокладками и крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Клапан предохранительный СППК4Р 50-16 17с6нж DN50 PN16кгс/см2, давление настройки Pн 9,2кгс/см2 с ответными фланцами, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, пружина №14. Фланцы входные: на изделии №1, ответные №1. Фланцы выходные: на изделии №1, ответные №1" Кол-во: 4.0