Поставка пенообразователей для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году (АСЗ 14119)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пенообразователь синтетический не содержащий фторированные поверхностно активные вещества для тушения пожаров классов А и В. Применяется для получения пены средней кратности а также растворов смачивателя. Однородная жидкость без осадка и расслоения. Плотность при 20 град кг на м3 1020-1080. Кинематическая вязкость при 20 градусах мм2хс-1, не более 100. Динамическая вязкость Па с не более-0,11 pH в предела -6,5-8,5. Температура застывания не выше минус 3 градусов. Средняя кратность пены 3-х процентного рабочего раствора не менее 60. Показатель устойчивости не менее- 170, смачивающей способности не более-9. В бочках." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Пенообразователь для получения пены средней кратности а также растворов смачивателя синтетический, не содержащий фторированные поверхностно активные вещества с повышенной огнетушащей способностью предназначенный для тушения пожаров классов А и В. Внешний вид- однородная жидкость без осадка и расслоения. Плотность при 20 град кг на м3- 1000-1100. Кинематическая вязкость при 20 град мм2хс 1 не более 100. Динамическая вязкость Па с не более 0,11. pH в пределах 6,5-8,5. Температура застывания град не выше минус 3. Средняя кратность пены 6 процентного рабочего раствора не менее 60. Показатель устойчивости пены средней кратности 6 процентного рабочего раствора не менее170. Показатель смачивающей способности не более 9. В бочках." Кол-во: 20.0

"Позиция 3" "Пенообразователь синтетический, не содержащий фторированные поверхностно-активные вещества с повышенной огнетушащей способностью, преназначенный для тушения пожаров классов А и В. Применяется для получения пены средней кратности, а также растворов смачивателя. Внешний вид- однородная жидкость без осадка и расслоения. Плотность при 20 град.С, кг/м3- 1000-1100. Кинематическая вязкость при 20 град.С, мм2хс-1, не более-100. Динамическая вязкость, Па·с, не более-0,11. Водородный показатель (pH), в пределах-6,5-8,5. Температура застывания, град.С, не выше-минус 3. Средняя кратность пены 6-ти процентного рабочего раствора, не менее 60. Показатель устойчивости пены средней кратности 6-ти процентного рабочего раствора, с, не менее- 170. Показатель смачивающей способности, с, не более-9. В емкостях объемом 1 куб.м." Кол-во: 18.0

"Позиция 4" "Пенообразователь синтетический, не содержащий фторированные поверхностно-активные вещества с повышенной огнетушащей способностью, преназначенный для тушения пожаров классов А и В. Применяется для получения пены средней кратности, а также растворов смачивателя. Внешний вид- однородная жидкость без осадка и расслоения. Плотность при 20 град.С, кг/м3- 1000-1100. Кинематическая вязкость при 20 град.С, мм2хс-1, не более-100. Динамическая вязкость, Па·с, не более-0,11. Водородный показатель (pH), в пределах-6,5-8,5. Температура застывания, град.С, не выше-минус 3. Средняя кратность пены 6-ти процентного рабочего раствора, не менее 60. Показатель устойчивости пены средней кратности 6-ти процентного рабочего раствора, с, не менее- 170. Показатель смачивающей способности, с, не более-9. В емкостях объемом 1 куб.м." Кол-во: 2.0