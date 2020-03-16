Поставка оборудования для обслуживания ГБО для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ФЕН 14256)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стенд для регулировки предохранительных клапанов.Рабочая среда-сжатый воздух; класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433-80 - 9; диапазон Дн входных фланцев настраиваемых ПК - от 15 до 200 мм; давление срабатывания-не менее 10 Мпа; исполнение входных фланцев по ГОСТ 33259-2015 -В,F,J (первый ряд); тип входных фланцев - 21; регулирование настроечного давления сжатого воздуха - бесступенчатое, скорость набора давления - плавно; диапазон скорости набора давления - от 0 до 1 МПа в мин.; манометры: 16 МПа цена деления 0,2, класс точности 1,5 - 2шт, 10 МПа цена деления 0,2, класс точности 1 - 1шт; масса, кг стенда/пульта-600/54, размеры,мм стенда/пульта - 1174х920х972/930х530х1060$ комплект заглушек, комплект запасных частей, пульт управления" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Стенд для регулировки предохранительных клапанов.Рабочая среда-сжатый воздух; класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433-80 - 9; диапазон Дн входных фланцев настраиваемых ПК - от 15 до 200 мм; давление срабатывания-не менее 10 Мпа; исполнение входных фланцев по ГОСТ 33259-2015 -В,F,J (первый ряд); тип входных фланцев - 21; регулирование настроечного давления сжатого воздуха - бесступенчатое, скорость набора давления - плавно; диапазон скорости набора давления - от 0 до 1 МПа в мин.; манометры: 16 МПа цена деления 0,2, класс точности 1,5 - 2шт, 10 МПа цена деления 0,2, класс точности 1 - 1шт; масса, кг стенда/пульта-600/54, размеры,мм стенда/пульта - 1174х920х972/930х530х1060$ комплект заглушек, комплект запасных частей, пульт управления" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Станция насосная пневмогидравлическая. Управляющая среда - сжатый воздух, max 0,63 Мпа, давление воды, подводимой к станции 0,15…0,20 Мпа, давление воды на втором выходе станции max 50 Мпа, Комплектация:корпус с панелью, пневмогидравлический мультипликатор, промышленный ПК, блок кондиционирования воздуха, входные фильтры для рабочей среды, приборы контроля и регулирования. Документация (паспорта, декларации соответствия, инструкции, сертификаты, руководства по эксплуатации)." Кол-во: 1.0