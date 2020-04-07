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Номер извещения
32008955005
Уникальный номер закупки
20/4.3/0000889/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка открыток, конвертов, визиток для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 -2021 гг. (007/0020/20/4.3/0000889/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.03.2020 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов С. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка открыток, конвертов, визиток для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 -2021 гг. (007/0020/20/4.3/0000889/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.202016.04.2020 14:0016.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955005Подведение итогов не позднее Поставка открыток, конвертов, визиток для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 -2021 гг. (007/0020/20/4.3/0000889/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка открыток, конвертов, визиток для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 -2021 гг. (007/0020/20/4.3/0000889/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Начальная цена
2 344 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
17.23
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 7500.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 10800.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10500.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 3600.0
Кол-во: 200.0
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