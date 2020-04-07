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    Главная / Торги / Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)

    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008955014

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0001604/ТГСПб

    Номер закупки

    0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация КО 006.zip

    продление приема заявок 006.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром трансгаз Санкт-Петербург
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Контактный телефон

    +7 812 455-13-19

    Факс

    +7 812 455-13-20

    Адрес электронной почты

    SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 14:0016.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955014Подведение итогов не позднее Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году. (006/0020/20/4.3/0001604/ТГСПб/К/ГОС/Э/04.03.2020)

    Начальная цена

    811 008,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Насос промывочный циркуляционный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Насос ручной"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Насос ручной бочковой"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 6"

    "Насос"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Насос"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 8"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Насос"

    Кол-во: 4.0

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