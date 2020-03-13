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Номер извещения
32008954508
Уникальный номер закупки
20/2.1/0018738/ТГУфа
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов ООО "Газпром трансгаз Уфа" (УТТи СТ, УМТСиК, Стерлитамакское ЛПУМГ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018738/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/04.03.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.03.2020 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объектов ООО "Газпром трансгаз Уфа" (УТТи СТ, УМТСиК, Стерлитамакское ЛПУМГ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018738/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/04.03.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 14:0018.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954508Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов ООО "Газпром трансгаз Уфа" (УТТи СТ, УМТСиК, Стерлитамакское ЛПУМГ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018738/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/04.03.2020 Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов ООО "Газпром трансгаз Уфа" (УТТи СТ, УМТСиК, Стерлитамакское ЛПУМГ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018738/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/04.03.2020
Начальная цена
100 191 968,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
84.24.19.000
84.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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