Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (009/0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008953553 Уникальный номер закупки 20/4.3/0000438/ТГСПб Номер закупки 0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020 Наименование закупки Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (009/0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Газпром трансгаз Санкт-Петербург

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Юридический адрес 196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2 Почтовый адрес 196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава Контактный телефон +7 812 455-13-19 Факс +7 812 455-13-20 Адрес электронной почты SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Панов С. В. Место рассмотрения предложений https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru