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    Главная / Торги / Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (009/0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (009/0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008953553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008953553

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000438/ТГСПб

    Номер закупки

    0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (009/0020/20/4.3/0000438/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о МИ 009.zip

    Извещение о переносе даты подведения итогов 009.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром трансгаз Санкт-Петербург
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Контактный телефон

    +7 812 455-13-19

    Факс

    +7 812 455-13-20

    Адрес электронной почты

    SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 14:0009.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008953553Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для хроматографа для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

    Начальная цена

    1 110 755,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка кат. 8.220.272-01"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 2"

    "Гайка кат. 8.930.161"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 3"

    "Горелка кат. 5.877.009"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Кабель кат. 6.644.182"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 5"

    "Клапан кат. 05.890.042-01"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Кольцо высокотемпературное кат. 8.683.03"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 7"

    "Комплект фильтров генератора водорода (д"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Комплект фильтров компрессора кат. 4.069"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Кран 10-портовый для хроматографа кат. К"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Кран 6-портовый кат. КрД6.2-16(1.2).52.А"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Кран 6-портовый кат. КрП6.2-16(1.2).52.А"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Лайнер кат. 6.236.034"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Лайнер кат. 7.352.054"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 14"

    "Мембрана кат. 7.010.019-01"

    Кол-во: 252.0

    "Позиция 15"

    "Муфта кат. 6.453.048"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Муфта кат. 8.658.053"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 17"

    "Муфта графитовая кат. 8.658.002"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Муфта латунная кат. 8.658.038"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 19"

    "Муфта латунная кат. 8.658.039-02"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "Нагреватель кат. 5.863.122"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Пневмосопротивление регулируемое кат.5.1"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 22"

    "Пробоотборник ПГО-50АЛ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Регулятор давления для ГВ кат. 5.157.007"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Регулятор давления баллонный кат. 214.5."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 25"

    "Свеча поджига кат.№ 5.863.084 (КС-2)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 26"

    "Сорбент Цеолит СаА 1-2 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 27"

    "Трубопровод обогреваемый 6.457.181"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Уголь активный АГ-5 1-2 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Шайба 3"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Шприц SGE-Chromatec-02-10мкл"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 31"

    "Шприц газоплотный SGE-Chromatec-05-1мл"

    Кол-во: 7.0

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