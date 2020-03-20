Поставка заправщика передвижного автомобильного газового для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 06731)

"Позиция 1" "Заправщик передвижной автомобильный газовый: Исполнение – Полуприцеп-контейнеровоз 40-футовый; Вещество транспортировки (рабочая среда)- компримированный природный газ (ГОСТ 27577-2000); Объем перевозимого газа при 15 ºС и при 25 МПа, нм3 (не менее)-7000; Рабочее давление, Мпа-25,0; Температура эксплуатации, ºС-от минус 45 ºС до плюс 45 ºС. Количество емкостей, шт. – 110; Расположение емкостей-вертикальное; Тип емкостей- CNG-3; Водоизмещение одной емкости, л-210.Характеристики компрессорной установки (КУ): Наличие КУ-нет; Характеристики газозаправочной колонки (ГЗК): Количество ГЗК с коммерческим учетом газа, шт. (не менее)– 1; Количество заправочных постов, шт.–2. Массогабаритные характеристики: Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм- 10100 / 2500 / 2585; Вес модуля без газа, кг-24015; Вес полного модуля с газом, кг–28816. Срок службы и гарантийные обязательства: F9. Срок службы -20 лет; Гарантийный срок эксплуатации -24 мес. (2 года). Документация, иные требования: Паспор"

Кол-во: 1.0