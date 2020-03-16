Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (ФЕН 12513)

"Позиция 1" "Автотопливозаправщик АТЗ-8 на шасси автомобиля (комплектация в соответствии с опросным листом): грузоподьемность 8000кг, двигатель - дизельный, мощность не менее 300 л.с.; кол-во цилиндров - 8; рабочий обьем - 11.76 л.; уровень выбросов должен удовлетворять требованияммЕВРО-5; Воздухоочиститель мультициклонный с предварительной ступенью очистки от пыли и воды, без осушителя, Защита поддона двигателя, Электронный ограничитель скорости не более 80 км/ч (сертификат, паспорт), Шасси - колесная форма 6*6, передняя подвеска- рессорная, задняя подвеска - рессорная, Стабилизаторы на передней и задней осях нормальной жесткости, Передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях, Шины камерные с пробегом до минимально-допустимого износа не менее 140 тыс. км. с наличием отметки "зимняя шина" на внешней боковой поверхности (с продольным рисунком для управляемой оси, шины с поперечным рисунком для ведущих/тяговых осей), стальные штампованные диски, включая запасные (с аналогичным ри"

Кол-во: 1.0