Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан электромагнитный Ду 25 Ру 0-0,4 МПа; муфтовый; напряжение питания 220 В, переменный ток, 50 Гц, 25 Вт, кл. защ. IP65; потребляемый ток 150 мА" Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Клапан электромагнитный Ду 25, 24 В (постоянный ток); с электромагнитной катушкой, муфтовый; УЗ.1; с ручным управлением" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Клапан электромагнитный Ду 65 Ру 0-0,3 МПа; потребляемый ток 300 мА; фланцевый; напряжение питания 220В, переменный ток, 50Гц, 65 Вт, кл. защ. IP65; с КОФ" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Клапан электромагнитный нормально закрытый с присоединительным размером 1" двухпозиционный номинал рабочего давления 4бар с ручным регулятором потока общепромышленного исполнения со стальным корпусом с муфтовым присоединением к трубопроводу Ду25 Ру4 напряжением сети питания 220В климатическое исполнение У3.1" Кол-во: 11.0

"Позиция 5" "Кран шаровый Ду 15 Ру 1,6 МПа; латунный, муфтовый, ручной, М20" Кол-во: 20.0

"Позиция 6" "Клапан обратный Ду 50 Ру 1,6 МПа; t раб.среды до +200 С; подъемный, фланцевый; с КОФ" Кол-во: 6.0

"Позиция 7" "Клапан Ду 15 Ру 1,6 МПа; обратный, подъемный, латунный, муфтовый; рабочая среда - вода, пар" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Клапан Ду 50 Ру 1,0 МПа; с муфтой и цапкой; запорный пожарный, латунный, прямой, муфтовый, ручной; среда - вода" Кол-во: 19.0

"Позиция 9" "Кран трёхходовой Ду 15 Ру 1,6 МПа; натяжной, с контрольным фланцем, с ручным приводом, муфтовый, латунный; для воды, пара; рабочая температура до 200С; резьбовое соединение М20х1,5" Кол-во: 49.0

"Позиция 10" "Кран шаровый Ду 10 Ру 8,0 МПа; штуцерный, из стали 20, G1/2" Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Кран шаровой Ду 10 Ру 16,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G3/8, из стали 20" Кол-во: 10.0

"Позиция 12" "Кран шаровой Ду 10 Ру 8,0 МПа; под приварку, из стали 20" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; под приварку, из стали 20" Кол-во: 8.0

"Позиция 14" "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; муфтовый, полнопроходной, G1/2", ручной, умеренного климатического исполнений У1" Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Кран шаровый Ду 15 Ру 16,0 МПа; штуцерный, из стали 20, G1/2" Кол-во: 15.0

"Позиция 16" "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G1/2, из стали 20" Кол-во: 25.0

"Позиция 17" "Кран шаровой Ду 25 Ру 8,0 МПа; штуцерно-нипельный, двухходовой, полнопроходной; сталь 09Г2С" Кол-во: 9.0

"Позиция 18" "Кран шаровой Ду 80 Ру 10,0 МПа; ручной, надземный, полнопроходной, фланцевый, с КОФ; из стали 20" Кол-во: 4.0

"Позиция 19" "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; штуцерный, из стали 20" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Кран шаровой Ду 10 Ру 1,6 МПа; ручной привод, штуцерный, корозионностойкий; нерж. Сталь" Кол-во: 8.0

"Позиция 21" "Кран шаровой Ду 10 Ру 25,0 МПа; муфтовый, полнопроходной; сталь конструкционная 12Х18Н10Т" Кол-во: 10.0

"Позиция 22" "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; комбинированный, внутренняя резьба G1/2, из стали 20" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Кран шаровой Ду 10 Ру 16,0 МПа, резьба G1/2; муфтовый, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т" Кол-во: 22.0

"Позиция 24" "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; фланцевый, с КОФ; трубный, с ручным управлением, герметичность затвора класс А" Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Кран шаровый Ду 10 Ру 16,0 МПа; комбинированный; G1/2, из стали 20" Кол-во: 19.0

"Позиция 26" "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G1/2, из стали 20" Кол-во: 20.0

"Позиция 27" "Кран шаровой Ду 15 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом, для воды; рабочая температура до 150С" Кол-во: 303.0

"Позиция 28" "Клапан невозвратный DN 15 PN 16,0 МПа; сталь 12Х18Н10Т; муфтовый проходной стальной; класс герметичности "В"; температура окружающей среды - не ниже минус 40 С (У1); установочное положение - вертикальное, пробкой вверх" Кол-во: 32.0

"Позиция 29" "Пружина для предохранительного клапана № 13; из ст. 50ХФА; пределы регулировки 4-8 кгс/см²; ГОСТ 16118-70" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Пружина для предохранительного клапана № 32; из ст. 50ХФА; пределы регулировки 3-5 кгс/см²; ГОСТ 16118-70" Кол-во: 4.0

"Позиция 31" "Клапан Ду 50 Ру 1,6 МПа; чугунный; обратный, поворотный; фланцевый с КОФ; среда - нефть, масла, вода, пар" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Клапан Ду 100 Ру 1,6 МПа обратный поворотный, чугунный, однодисковый стяжной; фланцевый с КОФ; рабочая среда - нефть, масла, вода, пар" Кол-во: 4.0

"Позиция 33" "Затвор дисковый поворотный DN 150 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Затвор поворотный дисковый Ду 80 Ру 1,6 МПа; высокопрочный чугун, диск из нержавеющей стали; межфланцевый, для теплоснабжения, специальный привод ручка с фиксацией через 15 град." Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Затвор дисковый поворотный DN 100 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 3.0

"Позиция 36" "Затвор дисковый поворотный DN 80 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Затвор дисковый поворотный DN 50 РN 1,6 MПa; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 2.0

"Позиция 38" "Затвор дисковый поворотный DN 125 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Затвор дисковый поворотный DN 40 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Затвор дисковый поворотный DN 65 РN 1,6 МПа; чугунный, межфланцевый; корпус - серый чугун, седловое уплотнение EPDM; ручка с фиксацией дискретного положения затвора с шагом 15" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Клапан Ду 15 Ру 16,0 МПа; обратный, муфтовый; У1; сталь 25" Кол-во: 10.0

"Позиция 42" "Кран шаровой Ду 15 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом, для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 30.0

"Позиция 43" "Кран шаровой Ду 20 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 63.0

"Позиция 44" "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды, пара, масла; рабочая температура до 150С" Кол-во: 17.0

"Позиция 45" "Кран шаровой Ду 32 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С" Кол-во: 33.0

"Позиция 46" "Кран шаровой Ду 40 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 13.0

"Позиция 47" "Кран шаровой Ду 32 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 16.0

"Позиция 48" "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 2.0

"Позиция 49" "Кран шаровой Ду 25 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 20.0

"Позиция 50" "Кран шаровой Ду 40 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды, пара, масла; рабочая температура до 150С" Кол-во: 33.0

"Позиция 51" "Кран шаровой Ду 25 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С" Кол-во: 140.0

"Позиция 52" "Кран шаровой Ду 20 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С" Кол-во: 170.0

"Позиция 53" "Клапан электромагнитный Ду 20, 24 В; муфтовый, ручной; постоянный ток; УЗ.1; материал корпуса - алюминий" Кол-во: 2.0

"Позиция 54" "Клапан электромагнитный Ду 15, УЗ.1, 220В, 50 ГЦ; двухпозиционный, нормально закрытый, У3.1, с присоединительным размером 1/2хФтовым присоединением к трубопроводу, напряжением сети питания 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Клапан электромагнитный Ду 15, 24 В (постоянный ток); с электромагнитной катушкой, муфтовый; УЗ.1; с ручным управлением; материал корпуса - алюминий" Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Клапан предохранительный пружинный Ду 50 Ру 16,0 МПа; пружина № 58; климатическое исполнение У1; из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки; фланцевый, с КОФ" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Задвижка клиновая Ду 100 Ру 1,6 МПа; с КОФ; с выдвижным шпинделем; фланцевая; из стали 20; с ручным управлением" Кол-во: 6.0

"Позиция 58" "Задвижка клиновая Ду 50 Ру 6,4 МПа; с выдвижным шпинделем, фланцевая; с КОФ; с ручным управлением; из стали 20; клим. исп. У1" Кол-во: 3.0

"Позиция 59" "Задвижка Ду 50 Ру 1,0 МПа; чугунная; фланцевая; с КОФ; рабочая среда - вода, пар; параллельная с выдвижным шпинделем" Кол-во: 4.0