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    Главная / Торги / Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14159)

    Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14159)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 годуг.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008954232

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014159/ТГСПб

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014159/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14159)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14159_Документация МИ ЕР — ИЗМ.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954232Подведение итогов не позднее Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 годуг.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году

    Начальная цена

    3 069 257,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан электромагнитный Ду 25 Ру 0-0,4 МПа; муфтовый; напряжение питания 220 В, переменный ток, 50 Гц, 25 Вт, кл. защ. IP65; потребляемый ток 150 мА"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Клапан электромагнитный Ду 25, 24 В (постоянный ток); с электромагнитной катушкой, муфтовый; УЗ.1; с ручным управлением"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Клапан электромагнитный Ду 65 Ру 0-0,3 МПа; потребляемый ток 300 мА; фланцевый; напряжение питания 220В, переменный ток, 50Гц, 65 Вт, кл. защ. IP65; с КОФ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Клапан электромагнитный нормально закрытый с присоединительным размером 1" двухпозиционный номинал рабочего давления 4бар с ручным регулятором потока общепромышленного исполнения со стальным корпусом с муфтовым присоединением к трубопроводу Ду25 Ру4 напряжением сети питания 220В климатическое исполнение У3.1"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый Ду 15 Ру 1,6 МПа; латунный, муфтовый, ручной, М20"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 6"

    "Клапан обратный Ду 50 Ру 1,6 МПа; t раб.среды до +200 С; подъемный, фланцевый; с КОФ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Клапан Ду 15 Ру 1,6 МПа; обратный, подъемный, латунный, муфтовый; рабочая среда - вода, пар"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Клапан Ду 50 Ру 1,0 МПа; с муфтой и цапкой; запорный пожарный, латунный, прямой, муфтовый, ручной; среда - вода"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 9"

    "Кран трёхходовой Ду 15 Ру 1,6 МПа; натяжной, с контрольным фланцем, с ручным приводом, муфтовый, латунный; для воды, пара; рабочая температура до 200С; резьбовое соединение М20х1,5"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый Ду 10 Ру 8,0 МПа; штуцерный, из стали 20, G1/2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 16,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G3/8, из стали 20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 8,0 МПа; под приварку, из стали 20"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; под приварку, из стали 20"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; муфтовый, полнопроходной, G1/2", ручной, умеренного климатического исполнений У1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый Ду 15 Ру 16,0 МПа; штуцерный, из стали 20, G1/2"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G1/2, из стали 20"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой Ду 25 Ру 8,0 МПа; штуцерно-нипельный, двухходовой, полнопроходной; сталь 09Г2С"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой Ду 80 Ру 10,0 МПа; ручной, надземный, полнопроходной, фланцевый, с КОФ; из стали 20"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; штуцерный, из стали 20"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 1,6 МПа; ручной привод, штуцерный, корозионностойкий; нерж. Сталь"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 25,0 МПа; муфтовый, полнопроходной; сталь конструкционная 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 16,0 МПа; комбинированный, внутренняя резьба G1/2, из стали 20"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 16,0 МПа, резьба G1/2; муфтовый, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; фланцевый, с КОФ; трубный, с ручным управлением, герметичность затвора класс А"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый Ду 10 Ру 16,0 МПа; комбинированный; G1/2, из стали 20"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 8,0 МПа; муфтовый, внутренняя резьба G1/2, из стали 20"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом, для воды; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 303.0

    "Позиция 28"

    "Клапан невозвратный DN 15 PN 16,0 МПа; сталь 12Х18Н10Т; муфтовый проходной стальной; класс герметичности "В"; температура окружающей среды - не ниже минус 40 С (У1); установочное положение - вертикальное, пробкой вверх"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 29"

    "Пружина для предохранительного клапана № 13; из ст. 50ХФА; пределы регулировки 4-8 кгс/см²; ГОСТ 16118-70"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Пружина для предохранительного клапана № 32; из ст. 50ХФА; пределы регулировки 3-5 кгс/см²; ГОСТ 16118-70"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 31"

    "Клапан Ду 50 Ру 1,6 МПа; чугунный; обратный, поворотный; фланцевый с КОФ; среда - нефть, масла, вода, пар"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Клапан Ду 100 Ру 1,6 МПа обратный поворотный, чугунный, однодисковый стяжной; фланцевый с КОФ; рабочая среда - нефть, масла, вода, пар"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Затвор дисковый поворотный DN 150 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Затвор поворотный дисковый Ду 80 Ру 1,6 МПа; высокопрочный чугун, диск из нержавеющей стали; межфланцевый, для теплоснабжения, специальный привод ручка с фиксацией через 15 град."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Затвор дисковый поворотный DN 100 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Затвор дисковый поворотный DN 80 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Затвор дисковый поворотный DN 50 РN 1,6 MПa; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Затвор дисковый поворотный DN 125 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Затвор дисковый поворотный DN 40 РN 1,6 МПа; с ручкой, чугунный, межфланцевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Затвор дисковый поворотный DN 65 РN 1,6 МПа; чугунный, межфланцевый; корпус - серый чугун, седловое уплотнение EPDM; ручка с фиксацией дискретного положения затвора с шагом 15"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Клапан Ду 15 Ру 16,0 МПа; обратный, муфтовый; У1; сталь 25"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом, для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 43"

    "Кран шаровой Ду 20 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 63.0

    "Позиция 44"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды, пара, масла; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 45"

    "Кран шаровой Ду 32 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 46"

    "Кран шаровой Ду 40 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой Ду 32 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой Ду 25 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для природного газа; рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой Ду 40 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды, пара, масла; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой Ду 25 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой Ду 20 Ру 1,6 МПа; муфтовый, латунный, проходной, с ручным приводом; для воды; рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 53"

    "Клапан электромагнитный Ду 20, 24 В; муфтовый, ручной; постоянный ток; УЗ.1; материал корпуса - алюминий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "Клапан электромагнитный Ду 15, УЗ.1, 220В, 50 ГЦ; двухпозиционный, нормально закрытый, У3.1, с присоединительным размером 1/2хФтовым присоединением к трубопроводу, напряжением сети питания 220В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Клапан электромагнитный Ду 15, 24 В (постоянный ток); с электромагнитной катушкой, муфтовый; УЗ.1; с ручным управлением; материал корпуса - алюминий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Клапан предохранительный пружинный Ду 50 Ру 16,0 МПа; пружина № 58; климатическое исполнение У1; из углеродистой стали с устройством для ручного открывания и продувки; фланцевый, с КОФ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Задвижка клиновая Ду 100 Ру 1,6 МПа; с КОФ; с выдвижным шпинделем; фланцевая; из стали 20; с ручным управлением"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 58"

    "Задвижка клиновая Ду 50 Ру 6,4 МПа; с выдвижным шпинделем, фланцевая; с КОФ; с ручным управлением; из стали 20; клим. исп. У1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 59"

    "Задвижка Ду 50 Ру 1,0 МПа; чугунная; фланцевая; с КОФ; рабочая среда - вода, пар; параллельная с выдвижным шпинделем"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 60"

    "Задвижка клиновая Ду 80 Ру 1,0 МПа; фланцевая с КОФ; с обрез. клином, с невыдвижным шпинделем; чугунная; среда - вода; температура рабочей среды от 5С до 75С; тип рукоятки маховик"

    Кол-во: 2.0

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