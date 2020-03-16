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Номер извещения
32008954232
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014159/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14159)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.03.2020 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2
Ключевые слова:
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Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кранов и трубопроводной арматуры Ду 10-150 мм для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году
Начальная цена
3 069 257,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
28.14
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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