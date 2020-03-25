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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к мототехнике - для субъектов СМСП (20/4.3/0001609)

    Поставка запасных частей к мототехнике - для субъектов СМСП (20/4.3/0001609)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 07:0025.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к мототехнике460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008951919

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0001609/ДОренбург

    Номер закупки

    0026/20/4.3/0001609/ДОренбург/ПР/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к мототехнике - для субъектов СМСП (20/4.3/0001609)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.03.2020 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД МИ 008.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-00-60

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    e.pesteha@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пестеха Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к мототехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.202006.05.2020 13:0006.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951919Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к мототехнике460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к мототехнике

    Начальная цена

    1 095 730,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    28.30.86.120

    Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка 5032265-04 травокосилка Husqvarna 323"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Винт специальный 5055246-01 газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "Винт 5032003-25 травокосилка Husqvarna 323"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Болт карбюратора 5032175-50 травокосилка Husqvarna 323"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Болт 5038429-02 травокосилка Husqvarna 323R"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Болт 5022065-03 травокосилка Husqvarna 323"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Трос 539 11 32 21 дернорез Husqvarna SC 18 А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Винт глушителя 5032029-63 травокосилка Husqvarna 235R"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 9"

    "Ремень 539030439 дернорез Husqvarna SC 18A"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Болт 5039613-01 кустореза Husqvarna 327 НЕ3"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 11"

    "Защита от разброса 5372995-01 травокосилки Husqvarna 323R"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Трос хода двойной 580317401 культиватора Husqvarna TF 435"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Звено щетки 5354148-03 минитрактор Rider PF 21 AWR"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Гайка магнето 5032204-01 травокосилка Husqvarna 235R"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Болт цилиндра 7255372-55 (4шт.) травокосилка Husqvarna 235R"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Головка триммерная REZER ТН3343E для триммера Husqvarna 232"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Фильтр маслянный двигателя KAWASAKI FH641VCO6438 (минитрактор Husqvarna RIDER 21AWD)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный трубчатый двигателя KAWASAKI FH641VCO6438 (минитрактор Husqvarna RIDER 21AWD)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Фильтр воздушный предварительный двигателя KAWASAKI FH641VCO6438 (минитрактор Husqvarna RIDER 21AWD)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Фильтр 535 42 75-02 гидросистемы минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Фильтр 491588 воздушный газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 22"

    "Трос 577 19 99-03 рулевой минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Трос 574 41 12-01 хода минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Ремень 580 31 6401 привода ножей культиватора Husqvarna TF 434P"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Ремень 506 99 19-01 вентилятора минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Фильтр 183-770 разметочной машины"Лайн-Лазер 3500" "GRACO""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Ремкомплект 241-109 муфты сцепления разметочной машины "GRACO" LL 3900"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Шланг высокого давления 238-959 разметочной машины"Лайн-Лазер 3500" "GRACO""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Шланг высокого давления 235-695 разметочной машины"Лайн-Лазер 3500" "GRACO""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Фильтр заборный 191-635 разметочная машина "Роуд-Лазер""GRACO""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Заборный шланг 176-920 разметочной машины"Лайн-Лазер 3500" "GRACO""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Болт 108-801 разметочной машины"Лайн-Лазер 3500" "GRACO""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный к двигателю Kohler, 18 л.с. 113-287"Роуд-лазер""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Шланг нейлоновый 1/4 с муфтой 1/4 NSPM 223-541"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Фильтр SL 1822F воздушный (GX-120 Honda)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 36"

    "Комплект 238-339 ремонтный пистолета-краскораспылителя Роуд-Лазер"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Комплект 235-474 ремонтный пистолета-краскораспылителя Роуд-Лазер"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Комплект 222-588 ремонтный насоса "Лайн-Лазер""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Цепь Stihl 63 РМ 50 звеньев 3/8 1,3 14; 39970000050"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 40"

    "Цепь пильная "OREGON" 91PO-53E ПЦБ-14/37Л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 41"

    "Леска армированная 1700.002, "Интерскол", O=2,5 мм, 15 м (сечение - квадрат),"

    Кол-во: 566.0

    "Позиция 42"

    "Шплинт 5046250-01 газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 43"

    "Фильтр воздушный 5872876-02 травокосилки Husqvarna 143RII"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 44"

    "Тросик 540054024 для вычесывателя мха DT-18"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Ремкомплект 5310045-53 карбюратора травокосилка Husqvarna 323"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Колпак резиновый 5014854-02 травокосилка Husqvarna 235"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 47"

    "Игла карбюратора 5210854-01 травокосилки Husqvarna 143RII"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 48"

    "Защита от разброса 5373963-03 травокосилки Husqvarna 143RII"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 49"

    "Гайка специальная 5220240-01 газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 50"

    "Гайка 5055210-01 газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Ремень 5400031-07 для машины для срезки газона SC-18"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Крышка б/бака 227:225R для травокосилки Husqvarna 235R"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 53"

    "Гайка 00009550801 Бензопила STIHL MS 180 1.5кВт 3/8""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 54"

    "Пробка маслянного бака 5322153-02 бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Винт 5032007-74 бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 56"

    "Цепь 0,404", 1,6мм для шин (59/124) Husqvarna 42"/105 см"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Пробка бензобака в комплекте 5018196-02 бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 58"

    "Сетка маслозаборника 5015441-02 бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Винт глушителя 7255370-55 бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 60"

    "Цепь 5018414 -68 18" 3/8" LowVib б/пилы Husqvarna"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Шина 5089131-68 для Бензопилы 372"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 62"

    "Цепь 5018414-68 Бензопила 372"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 63"

    "Шина 5019569-68 бензопилы 372"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Цепь 73 (68 зв.) для бензопилы Husqvarna 262"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 65"

    "Цепь 58APLG-68E 18" 3/8" 1,5/ОМ962.965HD бензопилы"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 66"

    "Свеча зажигания бензопилы Husqvarna 372"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 67"

    "Цепь 73 LP(923B) Oregon 28" Husqvarna имп"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Защита ремня 731-04792А снегоуборщик CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 69"

    "Редуктор 917-04861 снегоуборщик CRAFTSMAN 88173"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 70"

    "Трос хода 946-04229В снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 71"

    "Ремень хода 954-04260 снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 72"

    "Ремень шнека 954-04050 снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 73"

    "Шплинт 714-04040 снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 74"

    "Штифт стопорный 738-04124А снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 75"

    "Трос шнека 946-04230А снегоуборщика CRAFTSMAN 88172"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 76"

    "Ремень 501 98 66-01 хода газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 77"

    "Покрышка 535 46 79-01 минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 78"

    "Нож 535 42 94-01 минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 79"

    "Колесо 504 63 00-02 в сборе минитрактора Husqvarna RIDER 21AWD"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 80"

    "Колесо 502 49 68-01 переднее газонокосилки Husqvarna LB48 V"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 81"

    "Камера 5321249-26 заднего колеса минитрактора Husqvarna, YTH180"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 82"

    "Колесо переднее газонокосилки Husqvarna R 152 SV"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 83"

    "Колесо заднее газонокосилки Husqvarna R 152 SV"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 84"

    "Фильтр воздушный овальный 792038 двигателя Briggs and Stratton (газонокосилка R152SV)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 85"

    "Трос ходовой 5069927-01 Rider 13С Husqvarna"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 86"

    "Трос ходовой 5068272-02 Rider 13С Husqvarna"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Леска 6304-0149, 3.0мм, катушка 55м silent Блистер"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 88"

    "Защита 5037450-04 от разброса, Тримми SII, Husqvarna, 235R"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 89"

    "Трос 5022069-01 газа (Husqvarna 235R)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 90"

    "Фильтр 5034432-01 топливный (Husqvarna 235R)"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 91"

    "Трос ходовой 5065891-04 Rider 13С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Трос газа 5443017-01 Rider 13С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Ремень 5442389-01 Rider 13С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 94"

    "Ремень 5069883-01 Rider 13С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 95"

    "Леска 5310060-88 режущая бесшумная (корд) 3мм х 240м"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 96"

    "Ремень подвесной 5037363-04 для Травокосилки 235R"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 97"

    "Свеча зажигания RC12YC 6093E газонокосилки"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 98"

    "Свеча зажигания BPR6ES газонокосилки"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 99"

    "Свеча зажигания 5032351-08"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 100"

    "Ремень 5400540-18 для вычесывателя мха DT-18"

    Кол-во: 2.0

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    28 910 878
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081983
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Дружный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Мелиоратор Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Раздольный Черноземельского района Газопровод межпоселковый к п.Теегин Герл Черноземельского района (22/2.3/0008563/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177098
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 232 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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