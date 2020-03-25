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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" 20/4.3/0003922/ДЯмбург

    Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" 20/4.3/0003922/ДЯмбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 08:0025.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д.9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008950677

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0003922/ДЯмбург

    Номер закупки

    0039/20/4.3/0003922/ДЯмбург/К/ГОС/Э/04.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" 20/4.3/0003922/ДЯмбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 06:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация КО 3922.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-61-51

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    N.Gultceva@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гульцева Н. О.

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д.9

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 13:0007.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950677Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д.9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    2 202 141,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    28.92.1

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный шаровый КОШТ-114х35"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Клапан КОШТ 73х35"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Задвижка ЗМС-50х14 К1 ХЛ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Задвижка ЗМС-80х700 К1 ХЛ без КОФ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Задвижка ЗМС-80х350 К1 ХЛ без КОФ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Задвижка ЗМСБ-50х14 К1 ХЛ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Задвижка ЗМС-65х35 К1 ХЛ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Задвижка ЗМС 65х700-К1 ХЛ без КОФ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Задвижка ЗМСБ-50х35 К1 ХЛ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1.0

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