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Номер извещения
32008950677
Уникальный номер закупки
20/4.3/0003922/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" 20/4.3/0003922/ДЯмбург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-61-51
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
N.Gultceva@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гульцева Н. О.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д.9
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Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к фонтанной арматуре для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
2 202 141,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
28.92.1
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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