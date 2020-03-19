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Номер извещения
ГП003005
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001145/Газмаш
Наименование закупки
Поставка автоматического станка маятникового типа для резки алюминиевого профиля для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (КСВ 01145)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-13
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов С. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоматического станка маятникового типа для резки алюминиевого профиля для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003005Подведение итогов не позднее Поставка автоматического станка маятникового типа для резки алюминиевого профиля для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматического станка маятникового типа для резки алюминиевого профиля для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
51 708,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
28.41.12
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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