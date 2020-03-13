Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"

Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Скобозабивной пистолет 4-14мм тип 53 Зубр (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Пневматическая плоскошлифовальная машинка 6” SA4099S (150мм) 12000об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Пневматическая шлифовальная машина ИП-21125 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Кабелерез диэлектрический "Зубр" арт.23331-24 (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Буровая коронка, SDS+ в сборе d-68мм Stayer (или эквивалент)" Кол-во: 100.0

"Позиция 6" "Бур SDS-PLUS 16х310 арт. С0003629 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Борфреза ZYA 1225/6Z5 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "Борфреза ZYA 1225/6Z5 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 9" "Борфреза ZYA 1625/6Z3 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 10" "Адаптер на перфоратора для коронок малого диаметра Ø19-30" Кол-во: 3.0

"Позиция 11" "Адаптер на перфоратора для коронок большого диаметра Ø35-152" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Инфракрасный термометр Инфракрасный термометр Testo 835-Н1 (с поверкой) или эквивалент. Базовый ИК-термометр с 4-х точечным лазерным целеуказателем (оптика 50:1)(или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Мотобур (бензобур) Maruyama MAG500RS Двигатель: Мощность (л.с.): 3.5 Стартер: ручной Тип: 2-х тактный Рабочий объем (куб. см): 49.9 Объем топливного бака (л): 1 Топливо: бензин+масло Зажигание: электронное (CDI) Общие характеристики: Масса нетто (кг): 10." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В" Кол-во: 5.0

"Позиция 16" "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В" Кол-во: 3.0

"Позиция 17" "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Автомобильный инвертор Power inverter 500w (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 19" "Плитка газовая портативная следопыт POWER Артикул:PF-GST-M01 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 20" "Баллон газовый цанговый NZ ANZ-220 (или эквивалент)" Кол-во: 5000.0

"Позиция 21" "Редуктор для газового баллона РДСГ-1-1,2 типа "Лягушка" Рабочее давление на входе в регулятор, МПа : от 0,07 до 1,6Объемный расход газа не менее 1,2 м3/час Давление на выходе из регулятора, Па: не менее - 2000 не более -3 600 Рабочая температура окружающе" Кол-во: 12.0

"Позиция 22" "Насос для перекачки дизельного топлива: Производительность, 40 л/мин; Рабочий цикл, 30 мин;Напряжение, 24 В; Длина трубы, не менее 4 м" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Ножи к ледобуру ТОНАР ЛР-130 (2 шт) (или эквивалент)" Кол-во: 100.0

"Позиция 24" "Ножи к ледобуру ТОНАР СКАТ ЛР-130 (2 шт) (или эквивалент)" Кол-во: 100.0

"Позиция 25" "Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД-1/100 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД-1/16 (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 27" "Бур для перфоратора 6-160мм SDS+(95мм)" Кол-во: 10.0

"Позиция 28" "Прибор комбинированный"ТКА-ПКМ"(20) с поверкой Диапазон измерений относительной влажности 10 ÷ 98 % Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности ± 5,0 % Диапазон измерений температуры воздуха 0 ÷ +50 °С Основная абсолютная погрешность" Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Генератор бензиновый Fudag TI2000, 1,8КВт (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 30" "Мотоледобур Mora Ice HL-250 (Двигатель Honda 35CC 4-х тактный, без шнека)(или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Шнек для мотоледобура Mora Arctic Power Drill 150 мм (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 32" "Мотобур Stihl BT131 mix (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Бур ледовый ГР-102 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Устройство пуско-зарядное FUBAG FORCE 220 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Сменные ножи для мотобура диаметр 150-250 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Аккумулятор Varta, 12 В. 65Ач. (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 37" "Эхолот Garmin STRIKER PLUS 5 CV с транцевым трансдьюсером GT 20 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Бензиновый отбойный молоток-перфоратор М58 в комплекте с пикой острой L-1000мм (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Шнек для мотобура ADA Drill 80/800Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 80 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Бур почвенный в сборе D.90 мм артикул 44046802009[10211408] диаметр 90 мм., длина 695 мм.,(включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.90 мм, Нож сменный 90 мм)(или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Бур почвенный в сборе D.150 ммартикул 44046802015[10201674] диаметр 150 мм., длина 695 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.150 мм, Нож сменный 150 мм) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Бур почвенный в сборе D.200 ммартикул 44046802020[10211409] диаметр 200 мм., длина 700 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.200 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Бур почвенный в сборе D.300 ммартикул 44046802030[10201675] диаметр 300 мм., длина 700 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.300 мм, Нож сменный 300 мм) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Головка бура в сборе D.90 ммартикул 44046803052[10201678] диаметр 90 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 90 мм)(или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Головка бура в сборе D.150 ммартикул 44046803054[10211410] диаметр 150 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 150 мм)(или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Головка бура в сборе D.200 ммартикул 44046803055[10201680] диаметр 200 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Головка бура в сборе D.300 ммартикул 44046803056[10201681] диаметр 200 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20Внутренний диаметр крепления, мм 20Габариты, мм 220 x 70 x 70 Диаметр приводного вала, мм 20 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 49" "Шнек для бензобура ADA Hard Ground Drill 150 (1000 мм) Внутренний диаметр крепления, мм 20Диаметр шнека, мм 150Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Шнек для мотобура ADA Drill 250/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20Диаметр шнека, мм 250Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Ножи для мотоледобуров ТОНАР размер 130 мм. Материал - высокоуглеродная легированная сталь (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 52" "Заточное устройство STIHL FG-4 (4.8 мм, 0.325" Компактное роликовое заточное устройство Штиль с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выс" Кол-во: 14.0

"Позиция 53" "Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств: ИСЛ-401МК рулевого управления, град., не менее 0…30. Пределы допускаемой основной абсолютнойпогрешности измерения угла суммарного люфтарулевого управления, град. ±0,5.Угол" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Прибор замера давления в шинах М290/1 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Бензиновая электростанция 2,2кВт: Вепрь АБП 2,2-230ВХ Максимальная мощность, кВА/кВт 2,2 / 2,2Напряжение, В 230 Кол-во фаз 1 Сила тока, А 8,7Функция сварки нет Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч 1,4 Время автономной работы при 75% нагрузке, ч 2,2 Объем" Кол-во: 4.0

"Позиция 56" "Бензиновая электростанция 5,5кВт: Вепрь Лайт АБП 5-230 ВФ-БГ Номинальная мощность, кВт 5Максимальная мощность, кВА/кВт 5,5 / 5,5Напряжение, В 230 Кол-во фаз 1 Сила тока, А 21,7Функция сварки нет Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч 2,5 Время автономной ра" Кол-во: 4.0

"Позиция 57" "Зарядное устройство:Зарядное устройство Telwin T-Charge 18 Boost Технические характеристики: Напряжение сети 230 ВМощность 110 ВтНапряжение аккумулятора 12 ВТок эффективного заряда 8 АТок конвенционального заряда 8 АЕмкость аккумулятора 5/180 А/ч 15ч Поло" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1000 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 59" "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1500 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 1500 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 60" "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 500 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 61" "Шнек для мотобура ADA Drill 300/1000 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 300 Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 62" "Шнек для мотобура ADA Drill 300/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 300 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Шнек для мотобура ADA Drill 40/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 40 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Шнек для мотобура ADA Drill 400/800 Внутренний диаметр крепления, мм 22Диаметр шнека, мм 400 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Шнек для мотобура ADA Drill 150/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 150 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Шнек для мотобура ADA Drill 250/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 250Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Металлоискатель: АКА Сорекс ПРО Технология "пространственно-гармонической фильтрации (SFT)"возможность работы на частотах от 2 до 22 кГц импортный современный большой дисплей (производство - Германия)годографбаланс грунта (автоматический и ручной)2-а режи" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Металлоискатель: Minelab X-Terra 705 Металлоискатель Minelab X-Terra 705 – старшая модель приборов линейки X-Terra. Данный прибор сочетает в себе лучшие технические решения для повышения эффективности поиска монет, украшений, золотых самородков и других к" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Компрессор 12атм, 40л/мин, 12В "BERKUT" R-17, ТАНИ ООО г.Москва (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Компрессор 14атм, 72л/мин, 12В "BERKUT" R-20, ТАНИ ООО г.Москва (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "АккумуляторыКОСМОС АА 1.2v HR6 Вид Ni-MH. Напряжение 1.2 В. Емкость 2800 мАч. Температура эксплуатации от -30 °С до +50 °С. В блистере 2 батарейки (или эквивалент)" Кол-во: 28.0

"Позиция 72" "Адаптер трегерный с оптическим центриромАдаптер трегерный с оптическим центриром SECO RT484WON Адаптер с оптическим центриром и цилиндрическим уровнем.Крепление с резьбой 5/8х11.Минимальное фокусное расстояние - 0.35 м. Подходит для всех трегеров стандарт" Кол-во: 7.0

"Позиция 73" "АдаптерАдаптер 150 мм для вех, под отражатели 50-135мм, регулируемый (SM)Артикул: AD58 Высота: 50-135 мм, Материал: Металл, Крепление: Резьба 5/8"-11, Вес: 0.13 кг, Диапазон регулировки - 50 - 135 м (или эквивалент)" Кол-во: 7.0

"Позиция 74" "Пневматическая шлифовальная машина ИП-21180 (180мм.1,1 кВт)(или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 75" "Портативный вибратор Zirtek Z-35-1,5 045-0049 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Пневматическая орбитальная шлифовальная машина SA4099S (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Бензокоса Oleo-Mac 741 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Аккумуляторный заклепочник W4560, 2АКБ, 3,2-5мм, MESSER (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 79" "Борфреза сферическаяd 12мм ВК8 (D1210 M06) двойная насечка" Кол-во: 15.0

"Позиция 80" "Борфреза сферическая d 14мм ВК8 (D14 14M08) двойная насечка" Кол-во: 15.0

"Позиция 81" "Борфреза цилиндрическаяd 12х25х6 ВК8 (В1225) с торцовыми зубьями двойная насечка" Кол-во: 15.0