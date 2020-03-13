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    Главная / Торги / Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14166)

    Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14166)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008949759

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014166/ГППроект

    Номер закупки

    0080/20/4.3/0014166/ГППроект/ПР/ГОС/Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14166)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.03.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_14166.zip

    Уведомление о внесении изменений_14166_23.03.doc

    Уведомление о внесении изменений_14166_23.03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Т. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949759Подведение итогов не позднее Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов и оборудования для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    3 121 563,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скобозабивной пистолет 4-14мм тип 53 Зубр (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Пневматическая плоскошлифовальная машинка 6” SA4099S (150мм) 12000об/мин (или эквивалент)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Пневматическая шлифовальная машина ИП-21125 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Кабелерез диэлектрический "Зубр" арт.23331-24 (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Буровая коронка, SDS+ в сборе d-68мм Stayer (или эквивалент)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 6"

    "Бур SDS-PLUS 16х310 арт. С0003629 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Борфреза ZYA 1225/6Z5 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Борфреза ZYA 1225/6Z5 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Борфреза ZYA 1625/6Z3 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Адаптер на перфоратора для коронок малого диаметра Ø19-30"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Адаптер на перфоратора для коронок большого диаметра Ø35-152"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Инфракрасный термометр Инфракрасный термометр Testo 835-Н1 (с поверкой) или эквивалент. Базовый ИК-термометр с 4-х точечным лазерным целеуказателем (оптика 50:1)(или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Мотобур (бензобур) Maruyama MAG500RS Двигатель: Мощность (л.с.): 3.5 Стартер: ручной Тип: 2-х тактный Рабочий объем (куб. см): 49.9 Объем топливного бака (л): 1 Топливо: бензин+масло Зажигание: электронное (CDI) Общие характеристики: Масса нетто (кг): 10."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 17"

    "Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей Max ток запуска, А250, 12В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Автомобильный инвертор Power inverter 500w (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 19"

    "Плитка газовая портативная следопыт POWER Артикул:PF-GST-M01 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Баллон газовый цанговый NZ ANZ-220 (или эквивалент)"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 21"

    "Редуктор для газового баллона РДСГ-1-1,2 типа "Лягушка" Рабочее давление на входе в регулятор, МПа : от 0,07 до 1,6Объемный расход газа не менее 1,2 м3/час Давление на выходе из регулятора, Па: не менее - 2000 не более -3 600 Рабочая температура окружающе"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 22"

    "Насос для перекачки дизельного топлива: Производительность, 40 л/мин; Рабочий цикл, 30 мин;Напряжение, 24 В; Длина трубы, не менее 4 м"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Ножи к ледобуру ТОНАР ЛР-130 (2 шт) (или эквивалент)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 24"

    "Ножи к ледобуру ТОНАР СКАТ ЛР-130 (2 шт) (или эквивалент)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 25"

    "Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД-1/100 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Контроллер цифровых датчиков портативный ПКЦД-1/16 (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 27"

    "Бур для перфоратора 6-160мм SDS+(95мм)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 28"

    "Прибор комбинированный"ТКА-ПКМ"(20) с поверкой Диапазон измерений относительной влажности 10 ÷ 98 % Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности ± 5,0 % Диапазон измерений температуры воздуха 0 ÷ +50 °С Основная абсолютная погрешность"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Генератор бензиновый Fudag TI2000, 1,8КВт (или эквивалент)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Мотоледобур Mora Ice HL-250 (Двигатель Honda 35CC 4-х тактный, без шнека)(или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Шнек для мотоледобура Mora  Arctic Power Drill 150 мм (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Мотобур Stihl BT131 mix (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Бур ледовый ГР-102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Устройство пуско-зарядное FUBAG FORCE 220 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Сменные ножи для мотобура диаметр 150-250 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Аккумулятор Varta, 12 В. 65Ач. (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 37"

    "Эхолот Garmin STRIKER PLUS 5 CV с транцевым трансдьюсером GT 20 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Бензиновый отбойный молоток-перфоратор М58 в комплекте с пикой острой L-1000мм (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 80/800Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 80 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Бур почвенный в сборе D.90 мм артикул 44046802009[10211408] диаметр 90 мм., длина 695 мм.,(включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.90 мм, Нож сменный 90 мм)(или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Бур почвенный в сборе D.150 ммартикул 44046802015[10201674] диаметр 150 мм., длина 695 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.150 мм, Нож сменный 150 мм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Бур почвенный в сборе D.200 ммартикул 44046802020[10211409] диаметр 200 мм., длина 700 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.200 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Бур почвенный в сборе D.300 ммартикул 44046802030[10201675] диаметр 300 мм., длина 700 мм., (включает фиксатор, шплинт 4,5X40 мм, Винт с головкой потайной М6х14 мм, Головка бура в сборе D.300 мм, Нож сменный 300 мм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Головка бура в сборе D.90 ммартикул 44046803052[10201678] диаметр 90 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 90 мм)(или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Головка бура в сборе D.150 ммартикул 44046803054[10211410] диаметр 150 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 150 мм)(или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Головка бура в сборе D.200 ммартикул 44046803055[10201680] диаметр 200 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Головка бура в сборе D.300 ммартикул 44046803056[10201681] диаметр 200 мм., (Винт с головкой потайной М6х14 мм, Нож сменный 200 мм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20Внутренний диаметр крепления, мм 20Габариты, мм 220 x 70 x 70 Диаметр приводного вала, мм 20 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 49"

    "Шнек для бензобура ADA Hard Ground Drill 150 (1000 мм) Внутренний диаметр крепления, мм 20Диаметр шнека, мм 150Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 250/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20Диаметр шнека, мм 250Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Ножи для мотоледобуров ТОНАР размер 130 мм. Материал - высокоуглеродная легированная сталь (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 52"

    "Заточное устройство STIHL FG-4 (4.8 мм, 0.325" Компактное роликовое заточное устройство Штиль с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выс"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 53"

    "Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств: ИСЛ-401МК рулевого управления, град., не менее 0…30. Пределы допускаемой основной абсолютнойпогрешности измерения угла суммарного люфтарулевого управления, град. ±0,5.Угол"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Прибор замера давления в шинах М290/1 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Бензиновая электростанция 2,2кВт: Вепрь АБП 2,2-230ВХ Максимальная мощность, кВА/кВт 2,2 / 2,2Напряжение, В 230 Кол-во фаз 1 Сила тока, А 8,7Функция сварки нет Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч 1,4 Время автономной работы при 75% нагрузке, ч 2,2 Объем"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 56"

    "Бензиновая электростанция 5,5кВт: Вепрь Лайт АБП 5-230 ВФ-БГ Номинальная мощность, кВт 5Максимальная мощность, кВА/кВт 5,5 / 5,5Напряжение, В 230 Кол-во фаз 1 Сила тока, А 21,7Функция сварки нет Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч 2,5 Время автономной ра"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 57"

    "Зарядное устройство:Зарядное устройство Telwin T-Charge 18 Boost Технические характеристики: Напряжение сети 230 ВМощность 110 ВтНапряжение аккумулятора 12 ВТок эффективного заряда 8 АТок конвенционального заряда 8 АЕмкость аккумулятора 5/180 А/ч 15ч Поло"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1000 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 59"

    "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1500 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 1500 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 60"

    "Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Длина шнека, мм 500 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 61"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 300/1000 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 300 Длина шнека, мм 1000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 300/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 300 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 40/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 40 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 400/800 Внутренний диаметр крепления, мм 22Диаметр шнека, мм 400 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 65"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 150/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 150 Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 66"

    "Шнек для мотобура ADA Drill 250/800 Внутренний диаметр крепления, мм 20 Диаметр шнека, мм 250Длина шнека, мм 800 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Металлоискатель: АКА Сорекс ПРО Технология "пространственно-гармонической фильтрации (SFT)"возможность работы на частотах от 2 до 22 кГц импортный современный большой дисплей (производство - Германия)годографбаланс грунта (автоматический и ручной)2-а режи"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Металлоискатель: Minelab X-Terra 705 Металлоискатель Minelab X-Terra 705 – старшая модель приборов линейки X-Terra. Данный прибор сочетает в себе лучшие технические решения для повышения эффективности поиска монет, украшений, золотых самородков и других к"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Компрессор 12атм, 40л/мин, 12В "BERKUT" R-17, ТАНИ ООО г.Москва (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Компрессор 14атм, 72л/мин, 12В "BERKUT" R-20, ТАНИ ООО г.Москва (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "АккумуляторыКОСМОС АА 1.2v HR6 Вид Ni-MH. Напряжение 1.2 В. Емкость 2800 мАч. Температура эксплуатации от -30 °С до +50 °С. В блистере 2 батарейки (или эквивалент)"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 72"

    "Адаптер трегерный с оптическим центриромАдаптер трегерный с оптическим центриром SECO RT484WON Адаптер с оптическим центриром и цилиндрическим уровнем.Крепление с резьбой 5/8х11.Минимальное фокусное расстояние - 0.35 м. Подходит для всех трегеров стандарт"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 73"

    "АдаптерАдаптер 150 мм для вех, под отражатели 50-135мм, регулируемый (SM)Артикул: AD58 Высота: 50-135 мм, Материал: Металл, Крепление: Резьба 5/8"-11, Вес: 0.13 кг, Диапазон регулировки - 50 - 135 м (или эквивалент)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 74"

    "Пневматическая шлифовальная машина ИП-21180 (180мм.1,1 кВт)(или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 75"

    "Портативный вибратор Zirtek Z-35-1,5 045-0049 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Пневматическая орбитальная шлифовальная машина SA4099S (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Бензокоса Oleo-Mac 741 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Аккумуляторный заклепочник W4560, 2АКБ, 3,2-5мм, MESSER (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 79"

    "Борфреза сферическаяd 12мм ВК8 (D1210 M06) двойная насечка"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 80"

    "Борфреза сферическая d 14мм ВК8 (D14 14M08) двойная насечка"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 81"

    "Борфреза цилиндрическаяd 12х25х6 ВК8 (В1225) с торцовыми зубьями двойная насечка"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 82"

    "Борфреза цилиндрическаяd 14х25х6 ВК8 (В1425) с торцовыми зубьями двойная насечка"

    Кол-во: 15.0

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