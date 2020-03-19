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    Главная / Торги / Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020)

    Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949033Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008949033

    Уникальный номер закупки

    20/6/0000238/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.03.2020 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    238_!!_Документация_КО_БС.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949033Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    14 457 019,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание лифтов КМЗ"

    Кол-во: 1.0

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