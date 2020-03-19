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Номер извещения
32008949033
Уникальный номер закупки
20/6/0000238/ПАО Газпром
Наименование закупки
Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949033Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
14 457 019,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
43.29.19
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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