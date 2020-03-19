Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008949033 Уникальный номер закупки 20/6/0000238/ПАО Газпром Номер закупки 0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020 Наименование закупки Техническое обслуживание, ремонт, наладка лифтов, диспетчерской системы мониторинга за работой лифтов и двусторонней переговорной связи на лифтах (г. Москва) для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/6/0000238/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.03.2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Документация процедуры 238_!!_Документация_КО_БС.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-93 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты A.Novozhilov@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новожилов А. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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