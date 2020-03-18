www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008947668
Уникальный номер закупки
20/5.4/0003052/АэропСов
Наименование закупки
Выполнение работ по замене плит ПАГ-14 на аэродроме «Советский» для нужд ООО «Аэропорт Советский» (0001/20/5.4/0003052/АэропСов/К/ГОС/Э/03.03.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене плит ПАГ-14 на аэродроме «Советский» для нужд ООО «Аэропорт Советский»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене плит ПАГ-14 на аэродроме «Советский» для нужд ООО «Аэропорт Советский»
Начальная цена
14 750 699,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
43.99.40.190
43.99.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 256.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.