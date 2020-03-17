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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

    Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП003003

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000633/ПолГП

    Номер закупки

    0161/20/4.3/0000633/ПолГП/ЗП//Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2009_Документация.rar

    2009_Изменение сроков 25.03.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    Korsdmia@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсун Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Мичуринский проспект, 19А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003003Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 14:0024.03.2020 14:0024.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003003Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 14:0024.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003003Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

    Начальная цена

    8 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинское изделие трехкратного применения, улучшающее скольжение суставных поверхностей и содержащее в 1 мл : активный ингредиент гиалуронат натрия – 16 мг Это прозрачный , бесцветный и вязкий гель, содержащий 32 мг гиалуроната натрия в предварительно наполненном шприце 2,0 мл с иглой 21G для введения. Способ производства - бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi. Объем - 16мг /2 мл. Способ использования - внутрисуставные инъекции. Рекомендуемый режим дозирования: 1 шприц на курс лечения."

    Кол-во: 1500.0

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