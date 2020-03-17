Поставка изделий медицинского назначения (эндопротезов) для Поликлиники № 3

"Позиция 1" "Медицинское изделие трехкратного применения, улучшающее скольжение суставных поверхностей и содержащее в 1 мл : активный ингредиент гиалуронат натрия – 16 мг Это прозрачный , бесцветный и вязкий гель, содержащий 32 мг гиалуроната натрия в предварительно наполненном шприце 2,0 мл с иглой 21G для введения. Способ производства - бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi. Объем - 16мг /2 мл. Способ использования - внутрисуставные инъекции. Рекомендуемый режим дозирования: 1 шприц на курс лечения."

Кол-во: 1500.0