Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3

"Позиция 1" "МНН : Гиалуроновая кислота. Показания: Остеоартроз. Химический состав: Натриевая соль гиалуроновой кислоты 20 мг, Бутандиоловый диглицидиловый эфир (BDDE) <2 ppm. Действующее вещество BDDE сшитый гиалуронат натрия . Концентрация действующего вещества 2 %. Описание: прозрачный, бесцветный и вязкий гель, содержащий 60 мг сшитого гиалуроната натрия в предварительно наполненном шприце 3,0 мл с иглой 21G для введения. Способ производства: бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi . Объем: 60мг /3 мл. Фасовка: Предварительно заполненный, стеклянный, одноразовый, готовый к использованию шприц, упакованный в блистерную, а затем в картонную коробку с иглой для введения 21G с инструкцией по применению. Способ использования: Внутрисуставные инъекции. Рекомендуемый режим дозирования: 1 шприц на курс лечения. Противопоказания : Инфицирование зоны для инъекции, признаки кожных заболеваний в зоне инъекций."

Кол-во: 500.0