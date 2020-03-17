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Номер извещения
ГП003002
Уникальный номер закупки
20/4.3/0000632/ПолГП
Наименование закупки
Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-55-81
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
Korsdmia@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсун Д. А.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Мичуринский проспект, 19А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003002Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 14:0024.03.2020 14:0024.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003002Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3г. Москва, Мичуринский проспект, 19А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения для нужд хирургического отделения Поликлиники № 3
Начальная цена
8 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
32.50.50
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.0
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