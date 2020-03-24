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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань".

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 11:0024.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946866Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТРТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008946866

    Уникальный номер закупки

    20/1.5/0003111/ТГКазань

    Номер закупки

    0032/20/1.5/0003111/ТГКазань/К/ГОС/Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.03.2020 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    017_ТГКазань.part2.rar

    017_ТГКазань.part1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 288-26-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    a-dimitrieva@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитриева А. Ф.

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.202007.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946866Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТРТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРПШ в н.п. Арск ул.Чулпан Арский МР РТ; Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение ГРП н.п.Кшкар Арского МР РТ

    Начальная цена

    1 579 454,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектно-изыскательских работ"

    Кол-во: 1.0

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