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    Главная / Торги / Поставка продовольственных товаров российского и импортного производителя

    Поставка продовольственных товаров российского и импортного производителя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пива в ассортименте353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008946163

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002742/ККНадежда

    Номер закупки

    0155/20/4.3/0002742/ККНадежда/ПР/ГОС/Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка продовольственных товаров российского и импортного производителя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.03.2020 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОФ.САЙТ ПУБЛИКАЦИЯ.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-07-77

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    Snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фельхле О. В.

    Место рассмотрения предложений

    353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пива в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 23:0015.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946163Подведение итогов не позднее Поставка пива в ассортименте353480,Краснодарский край,с. Кабардинка, ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс"Надежда"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пива в ассортименте

    Начальная цена

    4 673 710,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    46.34

    Услуги по оптовой торговле алкогольными и другими напитками

    Классификатор ОКВЭД2

    46.34

    Торговля оптовая напитками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сибирская Корона Классическое 20л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 2"

    "Корона Экстра (Corona Extra) ст/ бут. 0,355л"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 3"

    "Хугарден (Hoegaarden White) ст/бут.0,470л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 4"

    "Ловенбрау (Lowenbrau) ст/бут. 0,470л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 5"

    "Бад (Bad) ст/бут. 0,470л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 6"

    "Бекс Блю (Beck s Blue) ст/бут.0,33л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 7"

    "Бад (Bad) 30л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 8"

    "Бад (Bad) 20л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 9"

    "Старопрамен (Staropramen) 20л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 10"

    "Хугарден не/фильтр.(Hoegaarden) 20л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "Шпатен Мюнхен светлое (Spaten Munchen) 30л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Сибирская Корона Классическое 30л"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 13"

    "Стелла Артуа (Stella Artois) 20л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Новоросс-11 1/0,5л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 15"

    "Пауланер Ориг Мюнхенское 1/0,5"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 16"

    "Крушовице (светлое) Пиво 1/0,33"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 17"

    "Гролш пиво светлое фильтрованное 1/0,45л."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 18"

    "Будвайзер Будвар (светлое)1/0,33"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 19"

    "Эфес Пилснер 1/0,45л."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "Старый мельник Светлое 1/0,45л."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 21"

    "Козел Велк. (светл) Пиво 1/0,5"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 22"

    "Козел Велк. (темное) Пиво 1/0,5"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 23"

    "Жигули Барное Пиво 1/0,33"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 24"

    "Козел Велкопоповицкий (темное) пивной напиток 1/30л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Козел Велкопоповицкий (свет) пиво 1/30л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Паулайнер оригинальное мюнхенское пиво 1/30л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "Жигули Барное (светлое) 1/20л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 28"

    "Эстрелла Дамм светлое пиво 1/30 л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "Старый Мельник из Бочонка Мягкое (светлое) паст пиво 1/30л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Пиво светлое нефильтрованное «Paulaner Hefe Wetsteblerr» 1/30 л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "Пиво темное солодовое фильтрованное пастеризованное <> 1/ 0,33 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 32"

    "Пиво светлое безалкогольное фильтрованное пастеризованное <> 1/0,33 л"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 33"

    "Пиво светлое нефильтрованное <> 1/20 л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 34"

    "Пиво светлое <> 1/30л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "Пивной напиток <<Миллер Дженьюин Драфт>> 1/0,33л"

    Кол-во: 1200.0

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