Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение. Стационарные площадки для обслуживания оборудования под давлением, сосудов и аппаратов, снятия в ремонт контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов на технологических установках производства ФМиКФК» для нужд ООО «Сибметахим»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения ГП003001 Уникальный номер закупки 20/2.1/0000520/Сибметахим Номер закупки 0089/20/2.1/0000520/Сибметахим/К//Э/03.03.2020 Наименование закупки Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение. Стационарные площадки для обслуживания оборудования под давлением, сосудов и аппаратов, снятия в ремонт контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов на технологических установках производства ФМиКФК» для нужд ООО «Сибметахим» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Востокгазпром

Все закупки и тендеры Востокгазпром Юридический адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Почтовый адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Контактный телефон +7 3822 61-21-35 Факс +7 3822 61-20-60 Адрес электронной почты Alpatovev@vostokgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Алпатов Е. В. Место рассмотрения предложений 634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115 Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru