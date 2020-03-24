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Номер извещения
32008945388
Уникальный номер закупки
20/5.4/0009577/ДШельф
Наименование закупки
Услуги по полному техническому диагностированию резервуаров стабильного конденсата для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 03:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65122
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свирид О. В.
Место рассмотрения предложений
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по полному техническому диагностированию резервуаров стабильного конденсата для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.202009.04.2020 08:0009.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945388Подведение итогов не позднее Услуги по полному техническому диагностированию резервуаров стабильного конденсата для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по полному техническому диагностированию резервуаров стабильного конденсата для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
1 661 847,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
33.12.2
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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