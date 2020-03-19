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    Главная / Торги / Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 0000333)

    Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 0000333)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:3019.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединенийг. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008945281

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0000333/ТГННовгород

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0000333/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ДАК 0000333)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 19:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    333_Док ТГННовг УЗК МИ ЕР_БС.zip

    ПК на 15.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945281Подведение итогов не позднее Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединенийг. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Установки автоматизированного УЗК кольцевых сварных соединений

    Начальная цена

    38 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка автоматизированного ультразвук"

    Кол-во: 10.0

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