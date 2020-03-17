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Номер извещения
32008945083
Уникальный номер закупки
20/2.1/0011960/ДЯмбург
Наименование закупки
Оказание услуг по установлению санитарно-защитных зон для объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0011960
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.03.2020 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по установлению санитарно-защитных зон для объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0011960
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945083Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установлению санитарно-защитных зон для объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0011960 г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по установлению санитарно-защитных зон для объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0011960
Начальная цена
5 736 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
71.20.19.190
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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