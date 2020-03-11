выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав стройки: «Обустройство кранового узла с установкой кранов-регуляторов на ГИС Суджа» (код стройки 051-2005293) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 02011