Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и спасанием персонала, оказанием помощи аварийным объектам, локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных №№ СК9, СК10, СК3 (2020 год) Южно-Киринского месторождения на континентальном шельфе в акватории Охотского моря для нужд ООО «Газпром флот» (0001/20/1.4/0014098/ГФлот/К/ГОС/Э/02.03.2020)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008944107 Уникальный номер закупки 20/1.4/0014098/ГФлот Номер закупки 0001/20/1.4/0014098/ГФлот/К/ГОС/Э/02.03.2020 Наименование закупки Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и спасанием персонала, оказанием помощи аварийным объектам, локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных №№ СК9, СК10, СК3 (2020 год) Южно-Киринского месторождения на континентальном шельфе в акватории Охотского моря для нужд ООО «Газпром флот» (0001/20/1.4/0014098/ГФлот/К/ГОС/Э/02.03.2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 14098_!!_Документация_КО_БС.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-93 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты A.Novozhilov@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новожилов А. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru