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Номер извещения
32008944064
Уникальный номер закупки
20/1.5/0014117/ДНоябрьск
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО», входящем в состав стройки «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/20/1.5/0014117/ДНоябрьск/ПР/ГОС/Э/02.03.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.03.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО», входящем в состав стройки «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944064Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО», входящем в состав стройки «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО», входящем в состав стройки «Административно-бытовой корпус Чаяндинского НГПУ в г. Ноябрьск, ЯНАО» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
335 333 852,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
41.20.40.900
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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