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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис"Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008943150

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0018264/Гтранссервис

    Номер закупки

    0081/20/4.3/0018264/Гтранссервис/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    a.rusina@gazpromtransservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Русина А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943150Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис"Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    730 866,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11.110

    Услуги по водоотведению сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка воды"

    Кол-во: 3120.0

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    Регион:
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