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    Главная / Торги / Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сети для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сети для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943206Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сетиг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008943206

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014206/ГСвязь

    Номер закупки

    0008/20/4.5/0014206/ГСвязь/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сети для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    +zp_ГСвязь_IZV_0014206.rtf

    Материалы к маркетинговым исследованиям_0014206.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванников Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сети

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943206Подведение итогов не позднее Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сетиг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования в целях модернизации локальной вычислительной сети

    Начальная цена

    2 703 482,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 1м"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 10м"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Модуль питания 220/56, 220V AC, 950W"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 5"

    "Коммутатор 24х10/100/1000 Base-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4x10GBase-R(SFP+)/1000Base-X(SFP), 220V AC"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 6"

    "Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 2м"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 7"

    "Шнур оптический simplex FC-FC 9/125 SM одномод LSZH длина 1м"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 8"

    "Шнур оптический simplex FC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 2м"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 9"

    "Шнур оптический simplex FC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 5м"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 10"

    "Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 5м"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 11"

    "Сервер 1450Q1 S4110/8GBRE1/A8405/AFM7/ 5Q600G10_35/ 2GLAN/ 6D/ 3E/ PCIe/IPMI+/ 2PS400/ RMK/ CAR1S. (Intel Xeon Silver 4110 Processor Socket 3647 (2.1 GHz, 8-core, 11 Cache, 85W), Tray (1 шт.); SNK-P0067PS (1 шт.); Модуль памяти 8GB DDR4-2666 1Rx4 ECC REG RDIMM CL19 Kingston (Micron, DS) SMC (1 шт.); Материнская плата - MBD-X11SPM-F-O, Rev.1.01, Ret (1 шт.); Корпус CSE-813MFTQC-R407CB, 1U, SAS3 BP, 2x400W (1 шт.); Riser Card - Переходная плата 1U RSC-RR1U-E8 (Rev 4.0) Riser Card (PCI-E x8 to PCI-E x8) Left, for SC813 (1 шт.); Raid-контроллер - Контроллер Adaptec RAID 8405 (PCI-E 3.0 x8, SAS3, RAID 0,1,1E,10,5,6,50,60; 4-port int., 1024Mb) SGL (Rev A) (1 шт.); Батарея Raid - Защита кэша для Adaptec, Flash Module AFM-700 for 7-th series cache protection for 7805, 71605 (1 шт.); Дисковый массив №1 - Toshiba HDD 2.5'' 600Gb SAS 10500rpm 128Mb 12Gb/s, (AL14SEB060N) for SERVERS (5 шт.); Кабели - Supermicro CBL-SAST-0811 Mini SAS HD-4 SATA (RA) 12G for SC813, INT, 50 / 50 / 60 / 70, 70CM SB (1"

    Кол-во: 1.0

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