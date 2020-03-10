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    Главная / Торги / Поставка серверов для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка серверов для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943213Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверовг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008943213

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014203/ГСвязь

    Номер закупки

    0008/20/4.5/0014203/ГСвязь/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка серверов для нужд ООО «Газпром связь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    +zp_ГСвязь_IZV_0014203.rtf

    Материалы к маркетинговым исследованиям_0014203.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорохин А. А.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943213Подведение итогов не позднее Поставка серверовг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверов

    Начальная цена

    1 685 438,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер соместимый с системой управления U2000 в составе: шасси сервера (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver,For oversea) - 1шт, Блок питания AC power supply unit - 2шт, Процессор Intel Xeon Silver 4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W)Cascade lake Processor (with heatsink) - 2шт, Память оперативная DDR4 RDIMM Memory,16GB,2666MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC - 2шт, Жесткий диск HDD,1800GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB,2.5inch(2.5inch Drive Bay) - 3шт, Карта SR150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache - 1шт, Адаптер SM212 Onboard NIC,4xGE Electrical Interface(I350),RJ45 - 1шт, Карта PCIe Riser Card,RISER2,1*x16 HH - 1шт, Кабель High Speed Cable,Internal Mini SAS HD Cable,0.85m,Internal Mini SAS HD R/A,8*(1P*30AWG+ 2*Drain)+8C*30AWG,Internal Mini SAS HD STR,R/A-STR - 2шт, Комплект направляющих 1U Ball Bearing Rail Kit - 1шт"

    Кол-во: 2.0

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