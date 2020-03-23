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    Главная / Торги / Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943023Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008943023

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002768/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0002768/ГТранс/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2768 итоги на 22 апреля.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943023Подведение итогов не позднее Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных и хозяйственных материалов для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    1 869 601,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.19.1

    Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка лазерная до 40 м"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Рубанок, длина подошвы 250 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Полотно ножовочное по металлу 300 мм"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 4"

    "Полотно нетканое (холстопрошивное)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 5"

    "Бумага наждачная"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Полотно для электрического лобзика"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Ручка для кувалды длина 630 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 8"

    "Припой ПОС 61 с канифолью"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Проволока вязальная 1,5 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "Полотенце вафельное 80*50 см"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 11"

    "Проволока пломбировочная 0,75 мм"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 12"

    "Портативный газовый паяльник размер 210х28 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Пресс ручной гидравлический с кейсом и матрицами диапазоном сечений 16-240 мм2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Проволока пломбировочная GLW85"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Колесо для тачки 2-х колёсной 90L"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 16"

    "Прокат бронзовый круглый d-100 мм"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 17"

    "Прокат бронзовый круглый d-16 мм"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 18"

    "Аллюминий листовой марка А5, толщина 8 мм"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 19"

    "Прокат бронзовый круглый d-40 мм"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 20"

    "Прокат бронзовый круглый d-80 мм"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 21"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 пруток"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 проволока"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Бумага наждачная тканевая № 180"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Развальцовщик эксцентриковый переносной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Цепь стальная d 3мм"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 26"

    "Трещетка для торцевых головок 1,4""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 27"

    "Трос стальной оцинкованный диаметр 5 мм."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 28"

    "Болт с гайкой М 12х60 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 29"

    "Тросорез"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 30"

    "Трубка медная d 10"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 31"

    "Трубка медная d 12"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 32"

    "Трубка медная d 6"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 33"

    "Болт с гайкой для фланцевых соединений М16X70"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 34"

    "Трубка медная d 8"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 35"

    "Уголок пластиковый 40*40"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 36"

    "Уголок пластиковый 50*50"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 37"

    "Цепь к бензопиле 15""

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 38"

    "Цемент М-500 /50 кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 39"

    "Удлинитель-рукоятка с шаром 1/2"DR"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Хомут пластиковый диаметр d 110 мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 41"

    "Удлинитель для ключа трещеточного 150 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 42"

    "Удлинитель-рукоятка размер 24 - 30 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Утеплитель трубный d 54 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 44"

    "Фильтр для воды 500 л/ч"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Флюс для пайки Ф-61 А (пайка алюминия)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Фольгоизоляция"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 47"

    "Фторопласт стержни Ф 60 мм"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 48"

    "Ручка для молотка длина 400 мм"

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 49"

    "Бумага наждачная тканевая № А120"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 50"

    "Салфетки тканевые 60х60 см"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 51"

    "Сверла по дереву набор 5 штук"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 52"

    "Сверло d 14мм, L 300мм для шпалосверли"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 53"

    "Сверло титановое d 9,8"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 54"

    "Сверло конусное d 16"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 55"

    "Сверло с механическим креплением пластин d 36 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 56"

    "Свеча зажигания для тримера"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 57"

    "Сетка металлическая ячейка 10х10мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "Скотч малярный широкий 76 мм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 59"

    "Скотч фольгированный алюминиевый длина 50 м, ширина 50 мм"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 60"

    "Эмаль по металлу, термостойкость +600С"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 61"

    "Снегоуборочная машина мощностью 6,5 л.с."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Средство моющее"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 63"

    "Стол слесаря-ремонтника 2000х600х1970 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Сучкорез максимальный диаметр ветвей, мм 42"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 65"

    "Шплинт 5х80 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 66"

    "Шплинт 3,2х22 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 67"

    "Тачка 2-х колесная 90 л"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 68"

    "Шплинт 2х28 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 69"

    "Шпингалет длина 60 мм"

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 70"

    "Болт М 6х30 с гайкой"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 71"

    "Шина на бензопилу 15""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 72"

    "Швабра деревянная с ручкой от 130 см до 160 см"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Термоусадка 1 м"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 74"

    "Насос водяной 7,5 КВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Насос бочковой 400 Вт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Доводчик дверной до 80 кг"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 77"

    "Лен подмоточный для герметизации"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 78"

    "Доводчик дверной до 120 кг"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 79"

    "Краскопульт-пульвилизатор нижний баллон объемом 1 л"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 80"

    "Ветошь в брикетах трикотаж"

    Кол-во: 2010.0

    "Позиция 81"

    "Кисть мочальная 250 мм"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 82"

    "Насадка-миксер 100х500мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Насадка триммерная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 84"

    "Клей универсальный водостойкий, банка 0,9л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 85"

    "Воронка пластмассовая d 125 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 86"

    "Клейма ручные буквенные и цифровые, шрифт 8 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Напульсник (браслет) с магнитным держателем"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Набор торцевых головок 10-24мм с трещеткой"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 89"

    "Набор пилок для лобзика универсальные 5 штук"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 90"

    "Мешковина джутовая шириной 1 м"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 91"

    "Синтетическая мастер-смазка с антикоррозионными свойства., аэрозоль 400 мл"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 92"

    "Клещи токоизмерительные"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 93"

    "Горелка емкость баллона 22 мл"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Леска для триммера 56 м, d 3"

    Кол-во: 224.0

    "Позиция 95"

    "Леска для триммера 15 м, d 3"

    Кол-во: 2040.0

    "Позиция 96"

    "Втулка (для шланга) тип 40 (46 - РН)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 97"

    "Доводчик дверной до 50 кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 98"

    "Диск триммерный 22 зуба"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 99"

    "Газонокосилка электрическая 1,5 кВт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 100"

    "Дерматин обивочный ширина 1,5 м."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 101"

    "Лента противоскользащая 5 см"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 102"

    "Лента поливинилхлоридная (серпянка) 15 см х 20 м"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 103"

    "Ключ КЗД-1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 104"

    "Лента киперная 20 мм х 50 м"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 105"

    "Лента изоляционная ФУМ 20 мм"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 106"

    "Ключ крестовой, грузовой, складной"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 107"

    "Коврик резиновый для входной двери 0,6*0"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 108"

    "Лента изоляционная ФУМ 20 ммх15м"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 109"

    "Коврик резиновый для входной двери 0,8м *1,2 м"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 110"

    "Лента изоляционная, ПВХ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 111"

    "Колесо для тачки"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 112"

    "Герметик прокладок (красный) 85 г"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 113"

    "Коуш № 8 для троса диаметром 5 мм DIN 6"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 114"

    "Диск пильный 250*30 мм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 115"

    "Замок врезной с ручкой цвет медь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 116"

    "Замок врезной с ручкой цвет хром"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 117"

    "Полиметилсилоксановая жидкость 100 гр."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Пломба свинцовая Д-10мм"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 119"

    "Замок врезной для деревянных дверей"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 120"

    "Бумага наждачная тканевая А 60"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 121"

    "Зажим массы максимальный ток 500 А"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 122"

    "Кусторез 1000 Вт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Пломба пластиковая d 10 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 124"

    "Пленка полиэтиленовая ширина 2 м"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 125"

    "Замок навесной дужка d 14мм"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 126"

    "Пленка 1мх50м"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 127"

    "Пластина (твердосплавная) для фрезы d 36 мм"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 128"

    "Пластина (твердосплавная) для фрезы d 22 мм"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 129"

    "Пистолет для монтажный пены"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 130"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 131"

    "Пика SDS-max 600 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 132"

    "Переходник 10мм (112/С3)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 133"

    "Патрон сверлильный ПС 16 В18 усиленный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Патрон сверлильный ПС 10 В 16 усиленный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Высококонцентрированный щелочный очиститель 1 л."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 136"

    "Круг шлифовальный 250х25х32 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 137"

    "Отвертки диэлектрические 1000 В, набор"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 138"

    "Оргстекло 5 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 139"

    "Замок навесной дужка d 4мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 140"

    "Веник пропиленовый плоский"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 141"

    "Жилет для инструмента"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 142"

    "Опрессовыватель наконечников (клещи) Диапазон сечений втулочных наконечников, НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм², НШВИ(2): 2х0.5–2х10 мм²"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 143"

    "Опрессовыватель наконечников (клещи) с 5-ю матрицами и ножницами-стриппером"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 144"

    "Дюбель 10х50 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 145"

    "Веник челиговый 1000 мм"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 146"

    "Кювета 30 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 147"

    "Замок навесной дужка d 12 мм"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 148"

    "Замок навесной дужка d 8-10 мм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 149"

    "Ножницы секторные для резки кабеля диапазон резки до 70 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 150"

    "Замок навесной финский тип ключа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 151"

    "Ножницы для резки труб 0-42 мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 152"

    "Нож для работы под напряжением до 1000 В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 153"

    "Насос циркуляционный мощность 100 Вт"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 154"

    "Канистра алюминиевая, 20 л"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 155"

    "Круг алмазный 200х15х5х32"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 156"

    "Насос водяной мощность 1,5КВт"

    Кол-во: 1.0

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