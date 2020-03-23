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    Главная / Торги / Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008943040

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0000765/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0000765/ГТранс/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0765 Итоги на 22 апреля.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943040Подведение итогов не позднее Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гранитного щебня для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    1 021 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень балластовый фракции 25-60"

    Кол-во: 900.0

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