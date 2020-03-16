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Номер извещения
32008940992
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001633/ГПЯмал
Наименование закупки
Поставка корейских и кубанских солений для нужд ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.03.2020 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слухова Н. В.
Место рассмотрения предложений
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корейских и кубанских солений для нужд ООО Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корейских и кубанских солений для нужд ООО Молния Ямал"
Начальная цена
8 154 259,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
10.39.17.190
10.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 1700.0
Кол-во: 400.0
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