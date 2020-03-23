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Номер извещения
32008940926
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001605/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка масла газотурбинного для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-50-23
Факс
Адрес электронной почты
ShirokoshtanovaEO@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Широкоштанова Е. О.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская, д.1
Ключевые слова:
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Поставка масла газотурбинного для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла газотурбинного для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Начальная цена
1 668 727,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
49.20.13
19.20.29.160
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.23
Кол-во: 1.0
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