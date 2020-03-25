Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008940714 Уникальный номер закупки 20/2.1/0007519/ТГСургут Номер закупки 0031/20/2.1/0007519/ТГСургут/К/ГОС/Э/02.03.2020 Наименование закупки Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Юридический адрес 628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1, Почтовый адрес 628412 Контактный телефон +7 3462 75-04-89 Факс Адрес электронной почты SavelyevAA@surgut.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Савельев А. А. Место рассмотрения предложений г. Сургут, ул. Университетская, д. 1 Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru