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Номер извещения
32008940714
Уникальный номер закупки
20/2.1/0007519/ТГСургут
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.03.2020 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-04-89
Факс
Адрес электронной почты
SavelyevAA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельев А. А.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская, д. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО «Газпром трансгаз Сургут», расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940714Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО «Газпром трансгаз Сургут», расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг.г. Сургут, ул. Университетская, д. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке прилегающей территории (прием и размещение снега на полигоне) ООО «Газпром трансгаз Сургут», расположенных по адресам филиалов в г. Новый-Уренгой в 2020 - 2022 гг.
Начальная цена
841 910,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
81.29.12.000
81.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4600.0
Кол-во: 4600.0
Кол-во: 4600.0
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