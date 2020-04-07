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Номер извещения
32008940665
Уникальный номер закупки
20/4.5/0002225/ДНадым
Наименование закупки
Поставка мобильных фильтрующих комплексов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.03.2020 06:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суржавская Т. Г.
Место рассмотрения предложений
629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Закупки и тендеры 89
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильных фильтрующих комплексов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильных фильтрующих комплексов
Начальная цена
941 436,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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